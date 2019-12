Zavážili voľby aj tvrdohlaví rodičia. Do škôlok stále pustia aj nezaočkované deti

Ministerka navrhovala, aby do škôlok mohli nastúpiť len deti s povinným očkovaním.

5. dec 2019 o 19:44 Daniela Hajčáková

Pri nástupe do škôlky nebudú musieť byť deti povinne zaočkované.(Zdroj: TASR)

BRATISLAVA. Škôlky budú naďalej prijímať aj deti bez povinného očkovania.

Poslanci odmietli návrh ministerky zdravotníctva za Smer Andrey Kalavskej, ktorý mal zabrániť, aby v škôlkach šírili riziko neočkované deti.

Hlasovania sa zdržala väčšina poslancov Smeru, menšia časť klubu SNS aj Mosta-Hídu či celý klub OĽaNO, ale aj dvaja poslanci SaS či niektorí nezaradení poslanci. Odmietla ho aj extrémistická ĽSNS, ktorá má boj proti povinnému očkovaniu v programe.

"Je krátko pred voľbami. Je to téma, ktorá vzbudzuje veľmi veľké emócie. (...) Ak by sme túto tému otvorili o dva-tri roky skôr, mohli by sme viesť diskusiu racionálne," hovorí poslanec Smeru Ľubomír Petrák.

Hlasovania sa zdržal, hovorí však, že sa pomýlil a chcel zaň hlasovať.

"Poslanci opäť ukázali, že parlamentu nezáleží na pacientoch, na zdraví občanov či na zdraví detí, ale záleží im na politických predvolebných hrách," povedala Kalavskej hovorkyňa Zuzana Eliášová.

V škôlkach je asi osemtisíc až jedenásťtisíc detí, ktoré môžu byť ohrozené nebezpečnými nákazami.