NAKA zadržala Dobroslava Trnku

Bývalý generálny prokurátor je obvinený zo zneužívania právomoci verejného činiteľa.

16. jan 2020 o 7:33 (aktualizované 16. jan 2020 o 8:53) TASR, Matúš Burčík

Správu priebežne aktualizujeme.

BRATISLAVA. Polícia vo štvrtok prišla zadržať Dobroslava Trnku do jeho domu v Hamuliakove.

Trnku previedli na výsluch do Nitry. Majú rozhodnúť aj o návrhu na jeho vzatie do väzby.

Podľa informácií denníka SME Trnku obvinili na základe jeho rozhovoru s exministrom Smeru Jánom Počiatkom o kauze Lemikon.

Trnka si stretnutie zaznamenal na skrytú kameru, ktorú mu v pracovni pomáhal nainštalovať v súčasnosti už väzobne stíhaný mafián Marian Kočner.

Videozáznam unikol na verejnosť koncom novembra minulého roka, keď ho zverejnil Denník N.

Stretnutie zachytené na videu prebehlo pravdepodobne v januári 2009. Dvojica sa v rámci neho rozpráva najmä o kauze Tipos v jej spore s firmou Lemikon. V prípade šlo o to, že štátny Tipos mal so súhlasom Počiatka poslať Lemikonu dve miliardy slovenských korún no vyplácanie peňazí po prvej splátke stopol vtedajší generálny prokurátor Trnka.

"Potrebujeme aby si to, ako to povedať tak, aby sme nevyzerali my ako ko..ti," hovorí Počiatek na nahrávke Trnkovi.

Trnka s tým súhlasil. "Spravím vám marketing," povedal Trnka.

Spomínali aj emisnú kauzu Jána Slotu, ktorú Počiatek uzavrel slovami, že Slota je "kráľ".

Ešte v októbri pritom Investigatívne centrum Jána Kuciaka zverejnilo staršie video, na ktorom Trnka s Kočnerom inštalujú kameru v pracovni. Ktátko nato Trnkovi pozastavil výkon funkcie prokurátora generálny prokurátor Jaromír Čižnár.