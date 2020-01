Ešte aj Fica oholil do pi*i, lebo nedal mu z toho polku. Dôležité výroky z nahrávky Trnka Počiatek

Uvoľnená nálada, množstvo vulgarizmov, stopy alkoholu a žarty z toho ako Ján Slota za prvej vlády Smeru "oholil" Roberta Fica. Bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka si v roku 2009 skrytou kamerou vo svojej kancelárii nahral vtedajšieho ministra financií Jána Počiatka. Hlavnou témou rozhovoru bola kauza Tipos, pre ktorú štát za počiatkovej éry takmer prišiel o 66 miliónov eur. Pre nahrávku, ktorá sa našla v trezore Mariána Kočnera, dnes polícia Trnku zadržala a hrozí mu vyšetrovacia väzba.

Tu sú najdôležitejšie výroky z rozhovoru, ktorú trval zhruba 45 minút.

Privítanie v kancelárii

(čas: 4. 25)

Trnka: „No dobre, dáš si štamprdlu?“

Počiatek: (krúti hlavou, pozn. red.) „Včera sme čo to popili zase... Ale ja som to vedel, že keď budem mať auto so šoférom, pôjdem do piče. To som si sám predpovedal.“

Trnka: „Ja si sám šoférujem.“

Počiatek: „Ty nemáš ochranku? Jak to, že nemáš ochranku?“

Kauza Tipos

(Trnka ako generálny prokurátor podával v kauze Tipos mimoriadne dovolanie na Najvyšší súd v prospech Počiatkovho ministerstva. Kauza sa prevalila po tom ako sa ukázalo, že ministerstvo sa samo nedvolalo, hoci sa mohlo, pozn. red.)

(čas: 6.50)

Počiatek: „Potrebujeme, aby si to... ako to povedať tak, aby sme v tom nevyzerali my ako kokoti. Mohol by si nám nejaký marketing trošku spraviť.“

Trnka: „Spravím vám marketing.“

Počiatek: „Dá sa povedať niečo v duchu, že sme sa úplne bezchybne bránli?“

Trnka: „Áno, dá. Spravili sme všetko možné, čo sa dalo spraviť a "tuná" je výsledok.“

Ako budú kauzu komunikovať

(čas: 11. 30)

Trnka: „Ja mám svojich redaktorov. Ja keď chcem niečo pustiť, tak si niekoho zavolám (nezrozumiteľné, pozn. red.) ak ty nemáš....“

Počiatek: „Vieš čo, na takúto plochu asi ani nie. To sú všetko takí jebovci. Oni tomu piču rozumejú.“

Trnka: „Nie, nie, nie. Ja mám takých troch, štyroch. Ja si to spravím s nimi.“

Ako predĺžiť rozhodovanie súdu

(čas: 12.37)

Počiatek: „Koľko trvá to konanie na tom Najvyššom súde?“

Trnka: „Pôjde to veľmi rýchlo. Do tých dvanástich týždňov.“

Počiatek: „Prečo?“

Trnka: „Lebo poznám všetkých sudcov.“

Počiatek: „A "nemože" to trochu dlhšie trvať? Aspoň pol roka?“

Trnka: „Do volieb?“

Počiatek: Nie do volieb. Do leta. No tak... do volieb...“

O kšeftoch Jána Slotu v kauze emisie

(čas: 15.35)

Počiatek: „Vymyslel si nový kšeft minulý rok, ktorý nikto nepoznal a to je predaj emisných kvôt."

Trnka: „To je najväčšia bomba.“

Počiatek: „Ale to sú také iné kvóty. To nie sú tie kvóty, čo fabriky dostávajú. On ti niekde vyňúral, že existujú také medzinárodné kvóty, kokotské, nejaké. Ja som tiež netušil, čo. AAU sa nejak volajú... Nikto netušil, že niečo také existuje. On to niekde vysmrdel, vyňúral. Vymyslel si systém ako to predať niekomu. Predal to, do piči, nejakým americko-japonsko nejviem akému vyjebanému konzorciu za 2,2 miliardy. Ale keby to nebol stihol, tak ako to mnoho krajín nestihlo... to je vždy za rok... Mnohí tam maturovali, že nízka cena, vysoká cena, pičoviny drístali, a nepredali to. Ten kokot sa s tým až tak nejebal, zobral motorovú pílu, bolo jedno, či to bolo draho, alebo lacno, ale predal to. A 2,2 milardy má kokot. Ešte aj Fica oholil do piči, lebo nedal mu z toho polku, ale nejak inak ho domotal. To je v piči úplne.“

Trnka: (smiech) „Ha, ha, ha, ha!)

Počiatek: „Úplný král. Neuveriteľné. To je v piči akože. Ale že ho to napadlo vôbec. Jak na to došiel, kokot... On vo všetkom nájde nejaké rácio. Ten hrá úplne len na svoju vlastnú bránu. Má v piči úplne všetkých, absolútne ho to nezaujíma.“

O zážitkoch z rokovania koaličnej rady

(čas: 17.15)

„Ja sa vždycky tak zabávam... Slota je úplne atypický jeden typ. Mečiar – úplne niečo iné, Fico a ja. Predstav si debatu týchto štyroch kokotov.“

O Počiatkovom nástupe na ministerstvo

(čas: 22.49)

Počiatek: „Problém náš bol v tom, že my sme boli nezorientovaní. Čo si myslíš, že ja som vedel jak tie verejné financie fungujú? Kokot baraní som vedel.“

O delení postov v rámci koalície

(čas: 23.50)

Počiatek: „Pri rozdeľovaní tých jednotlivých záhradok, tam sa spravila tiež chyba. Lebo všelijaké tie ich krížové... (nezrozumiteľné, pozn. red.) To bola taká ilúzia, že tu bude Slotov, tu bude náš a tak všelijak do kríža to pomotali. Až niektoré veci úplne znefunkčnili. Viď pozemkový fond a podobné niektoré veci. To celé úplne skolabovalo.“

Čo sa Počiatek naučil v politike

(čas: 30. 10)

Počiatek: „Hlavne som sa naučil jednu vec. Vôbec nezáleží na tom, čo je pravda, dôležité je, čo povieš. To je presne aj v tejto kauze Tipos.“

O rokovaniach v Bruseli

(čas: 36.50)

Počiatek „Musel som tam ísť v pondelok, skončili sme asi o desiatej (večer, pozn. red.). A celá partička, že čo budeme robiť? Že ideme tu niekde do baru, len tak nakrátko. Jasné. O štvrtej ráno sme tam hľadali nejakú kebabovú uličku, do piči, a žrali sme tak kebaby niekde v piči, neviem kde sme to boli najebaní. A ráno "o deváatej "choď do piči si tam sadnúť. Záhu som mal, neviem, čo sme tam "zežrali" tam všetko, najebaný úplne, kokot... vieš dobre, že jeden oblek - sa ti nechce veľká kabela niesť do lietadla, tak len inú košelu, oblek, smrdel som do piče celý, zajebaný do piči, zle mi bolo, grgalo sa mi.“

Trnka: (smiech) „Ha, ha, ha, ,ha.“

(Pri sledovaní videa treba brať do úvahy, že Trnka vedel, že sa rozhovor nahráva. Mohol tomu prispôsobiť komunikáciu, pozn. red.)