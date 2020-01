Dobré ráno: Zadržali Trnku. Pôjde do väzenia?

Video s exministrom Jánom Počiatkom vyšlo koncom novembra.

16. jan 2020 o 23:30 Matúš Burčík, Nikola Bajánová

Vypočujte si podcast

Bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka skončil vo štvrtok ráno s putami na rukách.

Pre slovenské oko takmer surreálny obraz, ktorý zachytili televízie Markíza a JOJ, ukazuje, ako ho NAKA vyvádza spútaného z jeho domu v Hamuliakove.

Kedysi jeden z najmocnejších funkcionárov v štáte je obvinený zo zneužitia právomoci verejného činiteľa.

Vlani si verejnosť mohla pozrieť, ako s exministrom financií Jánom Počiatkom vyjednáva marketing pre Smer v súvislosti s kauzou Lemikon, a tiež vypočuť žalostnú nahrávku, z ktorej vyplýva, že Trnka roky sedel na nahrávke Gorily a chodil s ňou vydierať Jaroslava Haščáka.

Zmráka sa nad korupciou na Slovensku, alebo sú takéto vyhlásenia ešte príliš predčasné?

Nikola Bajánová sa rozprávala so šéfom domáceho spravodajstva Matúšom Burčíkom.

Krátky prehľad správ

Necelé dva mesiace pred parlamentnými voľbami dosiahli kotlebovci z ĽSNS v meraniach agentúry Focus svoje historické maximum. Ak by sa voľby konali v prvej polovici januára, hlas by im odovzdalo 13,6 percenta opýtaných. V prieskume tak skončili druhí za preferenčne stále najsilnejším Smerom, ktorý by volilo 18,7 percenta voličov. Tretí sú PS/Spolu s 10,5 percentami, pričom Za ľudí má len o dve desatiny percenta menej.

Ústavný sudca a bývalý poslanec Smeru Mojmír Mamojka bude musieť vysvetľovať výpoveď Petra Tótha zo súdu k vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Predseda ústavného súdu Ivan Fiačan to povedal s tým, že preverí aj, či existuje dôvod na Mamojkovo disciplinárne stíhanie. Tóth v stredu na súde vypovedal, že si Marian Kočner chcel u Mamojku vybaviť zrušenie väzby v kauze zmenky. Tóth tvrdí, že ústavného sudcu navštívil aj doma, kde mu odovzdal obálku.

Prokurátor okresnej prokuratúry zamietol sťažnosť Martina Daňa a Rudolfa Vaského voči ich obvineniu z výtržníctva. Oboch stíhajú väzobne. NAKA ich zadržala 13. decembra. Daňo je okrem toho obvinený aj pre daňové podvody.

Majiteľa bezpečnostnej firmy Bonul Miroslava Bödöra podľa TV Joj niekto zastrašuje. Bödör mal dostať výhražnú SMS správu s obsahom, ktorý údajne súvisí s prípadom vraždy Jána Kuciaka. Miroslav Bödör je otcom Norberta Bödöra, ktorého exsiskár Peter Tóth označuje za človeka, ktorý financoval sledovanie novinárov, okrem iných aj zavraždeného Jána Kuciaka.

Novým predsedom ruskej vlády sa stal šéf daniarov Michail Mišustin. Mišustin vystrieda premiéra Dmitrija Medvedeva, ktorý podal demisiu po tom, ako prezident Vladimir Putin predstavil návrhy zmien ruskej ústavy.

Ak máte radi infografiky, odporúčam vám článok o tom, ako sa čínsky kapitál podieľa na megaprojektoch po celom svete zo stránky Visual Capitalist.

