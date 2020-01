Čo dávajú jesť Kočnerovi a ako si súd mohol pomýliť svedka (ďalšie otázky o procese)

Odpovede na ďalších 20 otázok čitateľov.

19. jan 2020 o 19:20 Adam Valček

Denník SME odpovedá na ďalšiu sériu najčastejších otázok, ktoré sa objavujú na diskusie.sme.sk alebo ich čitatelia reportérom posielajú e-mailom alebo cez sociálne siete.

Prvú sériu 13 otázok a odpovedí nájdete TU, odpovedali sme vtedy aj na to, prečo má Marian Kočner oblek, nemá putá s retiazkou na nohách a prečo mal Zoltán Andruskó kuklu.

Prečo je proces v Pezinku, a nie v Bratislave?

Špecializovaný trestný súd sídli v Pezinku (pôsobí tiež v Banskej Bystrici).

Hlavné pojednávanie sa koná v priestoroch Justičnej akadémie v Pezinku, pretože ide zrejme o najväčšiu dostupnú pojednávaciu miestnosť na Slovensku. Má kapacitu 110 až 120 miest pre verejnosť a je prispôsobená aj pre väčší počet obžalovaných.

Pojednávaciu miestnosť s veľkým počtom miest pre verejnosť má aj Najvyšší súd v Bratislave, ale nie je prispôsobená na dlhodobý proces s väčšou skupinou obžalovaných.

Ak by záujem verejnosti nebol taký veľký, pojednávalo by sa zrejme v niektorej z väzníc, kde by bolo pre verejnosť nanajvýš 50 až 60 miest.

Časť miest v pojednávacej miestnosti v Justičnej akadémii je vyhradená pre médiá, časť pre ostatnú verejnosť. Zvyčajne je plno, zostávajú nanajvýš jednotlivé voľné miesta. Podvečer časť novinárov odchádza a uvoľní sa možno aj desať či pätnásť miest.

Ak chce niekto prísť na pojednávanie, kedy má prísť do Pezinka a čo si má vziať so sebou, resp. nevziať?

Pojednávanie je verejné, teoreticky naň môže prísť ktokoľvek, ale môže sa mu stať, že do pojednávacej miestnosti sa nedostane, pretože bude plno.

Bezpečnostná kontrola na vstupe do budovy sa začína od 7.00 hod. Medzi 8.00 a 8.50 hod. by už mala byť väčšina novinárov a ostatnej verejnosti vnútri, pretože prichádzajú prokurátori, obhajcovia, pozostalí a splnomocnení zástupcovia pozostalých. Verejnosť čaká na vstup do pojednávacej miestnosti v press centre spolu s novinármi.

Treba mať občiansky preukaz. Ak chce niekto zostať celý deň, odporúča sa, aby si vzal aj občerstvenie, pretože za hodinovú obednú prestávku je náročné odísť z areálu, najesť sa mimo neho, vrátiť sa a prejsť bezpečnostnou kontrolou. Zakázané sú predmety ako kaser, nôž, zbraň a podobne.

Ako je možné, že minulý týždeň v utorok na výsluch predvolali menovca Michala Vargu? Rieši niekto, kto pochybil?