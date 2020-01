Dobré ráno: Záhadný vírus je nebezpečnejší, ako sme si mysleli

Nákaza sa posúva do ďalších krajín.

21. jan 2020 o 23:00 Tomáš Prokopčák, Zuzana Matkovská

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/media/player/w5b6v-d0826f?from=usersite&skin=1&share=1&fonts=Helvetica&auto=0&download=1&version=1

Najskôr to bol tajomný vírus v Číne. Trocha tej mysterióznosti, ale vlastne skôr zaujímavosť ako skutočná správa.

Lenže potom genetici zistili, že v krajine sa začína šíriť dosiaľ neznámy koronavírus, dnes už sú nakazení pacienti v rôznych krajinách, poznáme prvé obete. Nevraviac, že v Číne začínajú oslavy Nového roku, keď sa celé krajina dá do pohybu.

Sledujeme zrod novej vážnej pandémie alebo len predčasne panikárime? Čo sa to objavilo na trhovisku mesta Wu-Han a čo sa zmenilo potvrdením prenosu z človeka na človeka?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva so Zuzanou Matkovskou.

Krátky prehľad správ

Aj včera pokračoval súd v prípade vrážd Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Včera vypovedali Kuciakovi novinárski kolegovia, ktorí sa zhodli, že motív na vraždu mal mafián Marian Kočner. Tiež opisovali, ako Ján Kuciak pracoval... viac sa dozviete v našom texte minúta po minúte na sme.sk

Najvyšší súd zrušil trojročný podmienečný trest pre poslaneckého asistenta Filipa Rybaniča. Prípad zároveň vrátil na bratislavský krajský súd. Rybanič mal porušiť bankové tajomstvo, keď prezradil obchody Roberta Kaliňáka s Ladislavom Bašternákom.

Ceny bytov sa budú na Slovensku zvyšovať aj v roku 2020 a najdrahšie zrejme zostanú v bratislavskom Starom meste. Za štvorcový meter sme pritom minulý rok medziročne zaplatili viac o zhruba jedenásť percent. Prekvapivo rýchlo však rástli ceny bytov aj v Banskej Bystrici, v Košiciach a v Prešove.

Organizácia spojených národov štátom odkazuje, že po novom by pri azylovom konaní mali brať do úvahy aj klimatickú krízu. Noví utečenci totiž môžu svoje domoviny opúšťať aj v dôsledku globálneho otepľovania. Medzinárodné právo pritom pojem „klimatický utečenec" zatiaľ nepozná.

Odporúčanie

V tomto svete plnom negatívnych správ, na Slovensku, kde sa kanálmi valí von špina a kde sa extrémisti zrazu cítia ako disidenti a asi by chceli narobiť násilné poriadky, padne človeku dobre, keď je zrazu čosi len také pekné. Také roztomilé, keď čosi skončí správne. Ak tiež občas potrebujete takýto únik, odporúčam dnes ten môj: seriál Anne with an E na Netflixe, asi jeden z najkrajších rodinných seriálov dneška. Nemusíte milovať Annu zo Zeleného domu, ale toto je veľmi veľmi príjemné pozeranie.

