Ministerstvo posilňuje v súvislosti s koronavírusom telefonické linky

Linky budú fungovať nepretržite.

3. feb 2020 o 17:22 TASR

BRATISLAVA. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR posilňuje v súvislosti s koronavírusom telefonické linky.

Od pondelka pribudnú k aktuálne platným kontaktom pre verejnosť zriadených na Úrade verejného zdravotníctva SR a Regionálnom úrade verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Banskej Bystrici aj nové na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v Bratislave, Trnave, Trenčíne, Nitre, Žiline, Prešove a Košiciach.

Fungovať budú nepretržite. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Priblížila, že na jednej telefonickej linke denne zaznamenávali odborníci asi sto telefonátov. Približne rovnaký bol aj počet e-mailov. "MZ SR pristupuje k otázkam občanov zodpovedne a prostredníctvom Úradu verejného zdravotníctva SR rozširuje činnosť call centra na všetkých osem krajských regionálnych úradov verejného zdravotníctva na Slovensku," uviedla.

O koronavíruse sa možno informovať na telefónnom čísle Úradu verejného zdravotníctva 0917 222 682 a na emailovej adrese novykoronavirus@uvzsr.sk.

Okrem toho na RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici na telefónnom čísle (t.č.) 0918 659 580, na RÚVZ so sídlom v Bratislave na t.č. 0917 426 075, na RÚVZ so sídlom v Nitre na t.č. 0948 495 915, na RÚVZ so sídlom v Trnave na t.č. 0905 903 053, na RÚVZ so sídlom v Trenčíne na t.č. 0911 763 203, na RÚVZ so sídlom v Košiciach na t.č. 0918 389 841, na RÚVZ so sídlom v Prešove na t.č. 0911 908 823 a na RÚVZ so sídlom v Žiline na t.č. 0905 342 812.

Eliášová dodala, že odborníci poskytujú verejnosti informácie k aktuálnej situácii vo výskyte nového koronavírusu či odporúčania pre osoby, ktoré sa nachádzajú v oblastiach, respektíve sa vrátili z krajín, v ktorých sa výskyt nového koronavírusu potvrdil.

Aktualizované informácie k uvedenej téme zverejňuje MZ SR a Úrad verejného zdravotníctva SR na svojich webových stránkach ako aj sociálnych sieťach.