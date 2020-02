Energetici vyhlásili na strednom Slovensku kalamitu (minúta po minúte)

Slovensko potrápilo počasie.

4. feb 2020 o 9:51 (aktualizované 4. feb 2020 o 19:11) Martin Vonšák, Jakub Habas, TASR, SITA

Situáciu na cestách sme sledovali minútu po minúte

19:11 Minútu po minúte sme uzavreli, ďakujeme za pozornosť.

19:03 Už viac ako 250-krát dnes zasahovali hasiči pri udalostiach spôsobených vetrom.

Ako informovala Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru, najviac výjazdov mali v Bratislavskom (72) a Trnavskom kraji (70). V Nitrianskom kraji zasahovali hasiči 42-krát, v Banskobystrickom a Trenčianskom kraji mali približne tri desiatky výjazdov.

18:24 Najsilnejší vietor v nižších polohách zaznamenali meteorológovia počas utorka na meteorologickej stanici v Nitre.

Z horských staníc zaregistrovali najsilnejší vietor na Chopku. "Podľa operatívnych údajov o 11.20 h dosiahol severozápadný vietor priemernú rýchlosť 80 kilometrov za hodinu (víchrica) a v rovnakom čase náraz vetra 105 kilometrov za hodinu," uviedli meteorológovia.

Najsilnejší vietor z horských staníc zaznamenali na Chopku. O 15.00 h mal severozápadný vietor priemernú rýchlosť 120 kilometrov za hodinu, čo predstavuje orkán a v nárazoch dosahuje 164 kilometrov za hodinu.

17:41 Silný vietor na horách by mal podľa meteorológov pretrvávať až do zajtrajšieho večera.

Výstrahy tretieho stupňa pred vetrom na horách platia v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Revúca, Rimavská Sobota a Poltár v Banskobystrickom kraji a v okresoch Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín v Žilinskom kraji.

17:29 Viaceré železničné spoje majú meškanie. V úseku Senica - Šaštín-Stráže prerušili pre nepriaznivé počasie železničnú dopravu.

17:26 Nepriaznivé počasie zasiahlo aj Gabčíkovo. V meste fúkal silný vietor.

17:23 Silný vietor od rána zamestnáva hasičov takmer na celom Slovensku. Počet výjazdov stúpol už na 224. Zasahovali najmä v Trnavskom a Bratislavskom kraji.

17:20 Tretí stupeň povodňovej aktivity stále platí na tokoch - Bebrava, Radiša, Nitra a Turiec.

17:05 Energetici vyhlásili na strednom Slovensku kalamitu. Bez elektriny je viac ako tritisíc odberných miest a v mnohých regiónoch pretrváva zlé počasie.

Energetici upozorňujú, že pre zlé počasie môže v nasledujúcich hodinách a cez noc dôjsť k ďalším výpadkom.

Počasie spôsobuje od dopoludnia na území Žilinského a Banskobystrického kraja rozsiahle výpadky elektrickej energie.

Už v priebehu niekoľkých hodín dosiahli podľa energetikov stav kalamity. V priebehu dňa postihli viac ako 30-tisíc odberných miest.

Momentálne je bez prúdu viac ako tritisíc domácností. Najhoršie sú na tom okresy Žilina, Banská Bystrica a Žiar nad Hronom. Celkovo je mimo prevádzky 50 trafostaníc. Vo viacerých prípadoch energetici ešte len vyhľadávajú miesta porúch.

17:01 Mesto Trnava odporúča obyvateľom, aby sa vyhli miestam s väčšou koncentráciou stromov.

Dôvodom je výstraha pred vetrom, ktorý môže dosiahnuť rýchlosť až 105 kilometrov za hodinu.

16:35 Hasiči pre silný vietor zasahovali počas utorka na Slovensku pri 224 udalostiach.

Výjazdov stúpol najmä v Trnavskom a Bratislavskom kraji. V nich hasiči zasahovali 68 a 67-krát. "Príslušníci v Nitrianskom kraji doposiaľ pomáhali 37-krát, v Banskobystrickom 25-krát, v Trenčianskom 17-krát, v Žilinskom sedemkrát a v Prešovskom kraji trikrát," doplnila Zuzana Farkasová z HaZZ.

16:23 Počasie spôsobuje problémy aj v Šuranoch v okrese Nové Zámky, kde na zaparkované auto spadol múr, zo strechy sfúklo na ďalšie auto izolačný materiál.

Na ceste pred Šuranmi sa vodič valníka s prívesným vozíkom mohol len prizerať, ako vietor odfúkol prázdny vozík priamo pod protiidúce auto. Pri zrážke sa nikto nezranil a vznikli len minimálne materiálne škody, skonštatovala polícia.

16:22 V Komárne krátko po 15-ej hodine zasahovali policajti pri dopravnej nehode v miestnej časti Komárna Ďulov Dvor.

Silný vietor tam zrejme prevrátil nákladné auto, cesta je v súčasnosti zablokovaná. Obchádzková trasa vedie cez Ižu a Chotín, meria približne 20 kilometrov, informovala polícia.

15:54 Obec Liešťany v okrese Prievidza vyhlásila tretí stupeň povodňovej aktivity.

"V niektorých obciach je vybrežených pár tokov, ale starostovia nič nevyhlasujú aj z dôvodu, že ide o extravilán," povedal vedúci odboru krízového riadenia OÚ Prievidza Dušan Krovina.

Liešťany majú podľa neho vyhlásený tretí stupeň povodňovej aktivity, v Čavoji steká voda do obce z okolitých polí. Situácia sa upokojila aj v Tužine a Nedožeroch-Brezanoch.

"Čakáme, aké informácie dostaneme z horských obcí, ktorým môže spôsobiť problémy voda z polí, hôr a pasienkov," priblížil.

15:29 Od 15:15 je prerušená železničná doprava medzi Štrbou a Štrbským plesom.

15:12 Na západnom Slovensku je takmer 7000 zákazníkov bez elektrickej energie.

Najpostihnutejšie sú oblasti Bratislava, Trnava a Senica, v ktorých bol vyhlásený mimoriadny stav.

"Naše pohotovostné zložky sú v teréne a pracujú na obnovení dodávky elektriny na úrovni vysokého napätia. Následne budú riešiť opravy sietí nízkeho napätia," uviedla Západoslovenská distribučná.

14:50 Okresný úrad plánuje na území Bánovského okresu vyhlásiť druhý a tretí stupeň povodňovej aktivity. Návrh musí ešte podpísať prednosta úradu. Vytrvalý dážď spôsobuje stúpanie hladín rieky Bebrava, ako i jej prítokov.

"Návrh je koncipovaný tak, že sa týka Bebravy a jej prítokov. Najviac spôsobuje problémy Bebrava a jej prítok Radiša," povedal Marián Kasala z odboru starostlivosti o životné prostredie.

Hladinu rovnajúcu sa tretiemu stupňu povodňovej aktivity dosiahla popoludní Bebrava v Krásnej Vsi a bánovskej mestskej časti Biskupice. V Bánovciach nad Bebravou má túto výšku Radiša. Situáciu v obciach okresný úrad naďalej monitoruje.

"Podľa povodňových plánov, ktoré majú firmy na toku, dosiahla Bebrava úroveň tretieho stupňa, druhý stupeň hlásila elektráreň na Bebrave. Vedia, čo tam majú robiť, majú schválený povodňový plán, ako majú postupovať," dodal Kasala.

14:13 Rieka Turiec zatopila pre vytrvalý dážď v utorok popoludní cesty vo viacerých obciach v okrese Turčianske Teplice.

V Dubovom hrozí vybreženie potoka, informovala žilinská krajská polícia na svojej stránke na sociálnej sieti.

"Upozorňujeme vodičov na vyliaty tok rieky Turiec v Moškovci, Ivančinej Rakove a Socovciach v okrese Martin. Na Dubovom hrozí vyliatie potoka," uviedla polícia s tým, že cesty monitorujú policajné hliadky.

Situáciu v okrese monitoruje odbor krízového riadenia. "Boli sme na obhliadke viacerých obcí, zatiaľ žiadna nevyhlásila tretí stupeň povodňovej aktivity. Dážď ustal, čakáme do 18.00 h, keď by sa malo schladiť," priblížil vedúci odboru Jozef Buoc.

Najpálčivejšia situácia je podľa neho v Dubovom, kde obec situáciu monitoruje a pripravila spolu s miestnymi obecnými hasičmi vrecia na zabezpečenie protipovodňovej ochrany.

14:04 Počet výjazdov hasičov v súvislosti s nepriaznivým počasím prudko stúpa, hasiči už mali 177 výjazdov. Najviac výjazdov mali v Bratislavskom a Trnavskom kraji (55 a 54).

13:32 Najvyšší stupeň hydrologickej výstrahy pred povodňou z trvalého dažďa platí do 15.00 h v okresoch Prievidza a Bánovce nad Bebravou. Zvýšený stupeň výstrahy trvá v okresoch Turčianske Teplice a Partizánske.

Hydrologická výstraha sa okrem severozápadu rozšírila aj na časť Nitrianskeho a Banskobystrického kraja. Hrozba povodní platí aj pre okresov Michalovce a Bardejov.

13:30 Polícia v Trnavskom kraji upozorňuje na viaceré prekážky na cestách, predovšetkým na Záhorí.

"Policajti zasahujú na viacerých úsekoch, napríklad na ceste II/590 úsek Petrova Ves - Šaštín-Stráže bol spadnutý strom. Na tej istej ceste je havária nákladného vozidla, ktoré strhol silný vietor," uviedla polícia na sociálnej sieti.

V teréne je aktuálne aj 70 zamestnancov Správy a údržby ciest Trnavského samosprávneho kraja.

13:25 Horské priechody Šturec a Čertovica sprejazdnili pre všetky vozidlá. Informuje o tom Zelená vlna RTVS. Na viacerých horských priechodoch však pretrvávajú výrazné komplikácie.

Na Donovaloch majú zákaz kamióny, osobnú dopravu obmedzujú popadané stromy.

Na stránke zjazdnost.sk cestári takisto upozorňujú na zníženú dohľadnosť do 100 metrov pre dážď, prípadne sneženie, a to v lokalitách Kremnica, Ludvíkov dvor, Košice, Milhosť, Haniska a Turňa nad Bodvou, do 200 metrov je obmedzená dohľadnosť v lokalitách Donovaly, Sedlo Besník, Šturec, Heľpa a Dobšiná.

Stellacentrum takisto informuje o spadnutých stromoch a konároch, ktoré spôsobujú problémy na úsekoch ciest medzi Kútmi a Holíčom, a na D1 v okolí Trenčína, Voderád, Trnavy a Senca.

13:04 Linky bratislavskej MHD číslo 96 a 98 v smere do Petržalky už jazdia v obvyklom režime. Premávka týchto liniek bola odklonená cez most Apollo pre prevrátený kamión na Prístavnom moste.

Pre popadané stromy nejazdí v hlavnom meste linka 43, linka 99 zase nepremáva po Antolskej. DPB tiež upozorňuje, že niektoré zastávkové prístrešky nevydržali nápor vetra.

13:00 Situáciu na cestách vo Vysokých Tatrách a v ich okolí komplikuje sneženie a vietor.

V nižších polohách pod Tatrami sú zatiaľ zrážky zmiešané a sneh na vozovke sa tak topí.

12:50 Samosprávy v Nitrianskom kraji prijímajú bezpečnostné opatrenia pre silný vietor, ktorý môže podľa meteorológov trvať v regióne až do stredy (5. 2.) do 22. hodiny.

"Vzhľadom na vývoj počasia sme prijali viaceré opatrenia. Až do odvolania zatvárame mestský park na Sihoti. Rovnaké opatrenie platí aj pre mestský cintorín," povedal hovorca mesta Tomáš Holúbek.

V Topoľčanoch zatvorili pre silný vietor starý cintorín. "Mestský park odporúčame obísť, vstup je len na vlastné riziko," upozornilo vedenie mesta.

12:45 Železničnú dopravu v úseku Nitra - Lužianky už obnovili. Vlaky však nepremávajú na trati Štrba - Štrbské pleso a Kúty - Gbely.

12:34 Hasiči v Bratislave stále zasahujú pri odstránení prevráteného kamióna na Prístavnom moste v smere do Petržalky, kamión prevrátil silný vietor.

Zásah hasičov na Prístavnom moste v Bratislave. (zdroj: TASR)

12:25 Horská záchranná služba neodporúča pohyb vo vysokohorskom teréne. V horských oblastiach sa nad pásmom lesa hrozí silný vietor, ktorý môže krátkodobo dosahovať rýchlosť 160 až 180 kilometrov za hodinu.

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal pre pohoria výstrahu tretieho stupňa.

12:22 Meteorológovia vydali v Bratislave výstrahu tretieho stupňa pred silným vetrom. Vietor môže dosiahnuť v nárazoch rýchlosť až 115 kilometrov za hodinu.

12:20 V Bratislave pre popadané stromy nepremáva linka mestskej hromadnej dopravy (MHD) číslo 43, linka 99 nepremáva po Antolskej a linky 96 a 98 sú v smere do Petržalky odklonené cez most Apollo.

Linky 96 a 98 sú odklonené pre prevrátený kamión na Prístavnom moste. DPB tiež upozorňuje, že niektoré zastávkové prístrešky nevydržali nápor vetra.

12:13 Horské priechody Šturec, Príslop aj Donovaly sú prejazdné už aj pre osobnú dopravu. Pre nákladné vozidlá naďalej platí zákaz prejazdu.

Sneženie skomplikovalo dopravu v Žilinskom kraji. Horské priechody Šturec, Príslop i Donovaly boli dopoludnia neprejazdné. Na dopravu v kraji dohliada polícia.

12:09 Počet výjazdov hasičov naďalej rastie. "Do 11.30 h sme zaznamenali 77 takýchto prípadov, najviac ich doteraz bolo v Trnavskom a Bratislavskom kraji - 26, respektíve 24 výjazdov," povedala Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ).

V Banskobystrickom kraji zasahovali 13-krát, k ôsmim udalostiam ich privolali v Trenčianskom kraji.

12:01 Tretí stupeň povodňovej aktivity je na šiestich vodočetných staniciach a hladiny tokov stále stúpajú.

11:57 Zlé počasie komplikuje situáciu aj na železnici. V úseku Nitra - Lužianky prerušili pred dvanástou dopravu. Na trati je spadnutý strom.

V úseku Bratislava-Rača - Trnava pre zlé počasie meškajú vlaky 30 minút. Vlak z Malaciek (10:05) do Bratislavy (10:43) zasa odriekli v úseku Zohor - Bratislava

11:54 V Streženiciach v Púchovskom okrese sa pre pretrvávajúci dážď vylial potok. Voda sa rozliala po poliach, aj po ceste, ktorú na dve hodiny úplne paralyzovala.

Starosta obce Juraj Hrišo tvrdí, že voda z prívalových dažďov stiekla po lúkach, pretože nemohla vsiaknuť do premrznutej zeme.

11:45 Na diaľnici D1 za odpočívadlom Piešťany v smere do Trnavy blokuje pravý pruh spadnutý strom, informuje Zelená vlna. V úseku Trenčín - Trnava fúka silný nárazový vietor.

11:37 Pretrvávajúci dážď dvíha hladiny riek a potokov aj na hornej Nitre. V Prievidzi zatopila Handlovka cesty pod mostami na sídlisku Píly.

11:33 Meteorológovia vydali pre okres Brezno varovanie druhého stupňa pred snežením, ktoré platí do večerných hodín.

V polohách nad 800 metrov sa na mnohých miestach očakáva výskyt silného sneženia pri ktorom spadne 20 až 30 centimetrov nového snehu.

V Banskobystrickom okrese platí výstraha pred snežením prvého stupňa, pričom v polohách nad 500 metrov na mnohých miestach nasneží 10 až 20 centimetrov nového snehu.



Pre obidva okresy vydal SHMÚ aj výstrahy pred silným vetrom, ktorý môže medzi 15:00 a 20:00 dosiahnuť až tretí stupeň, čo sú rýchlosti v nárazoch 45 až 50 metrov za sekundu (160 až 180 kilometrov za hodinu).

11:30 Polícia pre husté sneženie uzavrela horské priechody Donovaly a Čertovica, sú uzavreté pre vozidlá s dĺžkou nad 10 metrov.



Polícia odporúča vyhnúť sa priechodu Čertovica, ktorý je pre skrížený kamión uzavretý pre všetky vozidlá v smere od Liptovského Hrádku.

Horský priechod Kremnické Bane už sprejazdnili. Cesta II/529 cez Lom nad Rimavicou, ako aj Šturec sú naďalej uzavreté pre nákladnú dopravu nad 10 metrov.

11:27 Husté sneženie obmedzilo prejazd nákladnej dopravy nad tri a pol tony v úseku Dobšiná a Dobšinská ľadová jaskyňa. Dopravu v úseku riadi polícia.

V okresoch Košice - okolie, Michalovce a Trebišov na viacerých miestach prší.

Prevrátený kamión na Prístavnom moste v Bratislave. (zdroj: Facebook: Polícia SR - Bratislavský kraj)

11:20 Silný vietor spôsobuje problémy aj v hlavnom meste. Na bratislavskom Prístavnom moste vietor prevrátil kamión, tvoria sa kolóny.

11:13 V obci Horovce v Púchovskom okrese sa vylial potok Suchlica. V obci vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity.

11:12 Pre zlé počasie narastá počet výjazdov hasičov vo viacerých krajoch.

"Výrazne sa zvýšil počet výjazdov v Banskobystrickom, Bratislavskom, Trnavskom a Trenčianskom kraji," informovala Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ).

10:57 Voda v Turzovke podmýva cestu. Mesto vyhlásilo mimoriadnu situáciu.

Mimoriadnu situáciu vyhlásila zástupkyňa primátora Viera Belková v pondelok 3. februára o 21:15.

"Zvýšenou hladinou vodného toku Predmieranka sa poškodil oporný múr pozdĺž štátnej cesty II/484, taktiež prišlo k úpadku zvodidiel a prasknutiu okrajovej časti vozovky, ktorá je maximálne poškodená v oblasti podzemného priepustu medzi ľavou a pravou stranou vozovky," zdôvodnila Belková vyhlásenie mimoriadnej situácie.



Na obmedzenie v doprave na ceste II/484 upozorňuje aj krajská polícia. Podľa jej stanoviska policajti aktuálne regulujú dopravu v jednom jazdnom pruhu.

10:54 V Banskej Bystrici komplikuje dopravu ťaždký a mokrý sneh.

10:53 Medzi Kútmi a Holíčom je niekoľko spadnutých stromov, úsek je neprejazdný.

10:51 Na D1 za Voderadmi smerom do Bratislavy sú na ceste popadaná konáre, autá tam podľa Zelenej vlny RTVS náhle brzdia.

10:50 Vietor láme najmä konáre, ktoré na cestách komplikujú dopravu. Na niektorých úsekoch hlásia aj popadané stromy či značky.

10:47 Horský priechod Šturec je uzavretý pre nákladné autá, osobné už prejdú.

10:44 V Bratislave spadol strom na cestu pred vjazdom do Devínskej Novej Vsi smerom od Hornbachu. Úsek je neprejazdný.

10:37 Pretrvávajúci dážď dvíha hladiny riek a potokov v okresoch Prievidza a Bánovce nad Bebravou. V Prievidzi zatopila Handlovka cesty pod mostami na sídlisku Píly. V okrese Bánovce nad Bebravou situáciu monitorujú.

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal pre okresy Prievidza a Bánovce nad Bebravou výstrahu tretieho stupňa pred povodňami z trvalého dažďa. Výstraha platí do 15.00 h.

10:21 Horský priechod Čertovica je uzavretý pre kamióny, osobné autá prejdú opatrne, informuje Zelená vlna RTVS.

10:14 Stella centrum hlási poľadovicu na úsekoch Podspády - Tatranská Javorina, Podspády - Podspády/Jurgow št. hr a Tatranská Lomnica - Tatranská Kotlina.

10:12 Situáciu na cestách vo Vysokých Tatrách a v ich okolí začína komplikovať sneženie a vietor.

Dispečer Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja Jaroslav Štofko. V teréne sú vozidlá najmä vo Vysokých Tatrách, na Spišskej Magure, v okolí Lipian a na Pustom poli,“ priblížil Štofko.

V nižších polohách pod Tatrami sú zatiaľ zrážky zmiešané a sneh na vozovke sa tak topí.

10:11 Hrozba víchrice, ktorá môže dosiahnuť až 115 km/h, núti zatvárať aj pietne miesta v Bratislave.

Preventívne uzatvorenie cintorínov z dôvodu bezpečnosti potvrdil pre TASR Boris Šramko, riaditeľ spoločnosti Marianum - Pohrebníctvo mesta Bratislavy.

"Už sme boli nútení uzatvoriť areál Krematória i cintorín v Slávičom údolí, postupne, podľa lokalít, príde k uzatvoreniu ďalších miest," spresnil Šramko pre TASR.

10:09 Horský priechod Kremnické Bane už podľa Zelenej vlny RTVS sprejazdnili pre všetky vozidlá.

10:08 Deťom v Karlovej Vsi zakázali pre hroziaci vietor vychádzať zo škôl a škôlok.

09:57 Zelená vlna RTVS informuje tiež o tom, že úplne uzavretý pre všetky vozidlá je aj Dobšinský kopec, rovnako tak horský priechod Kremnické Bane.

"Na horskom priechode Vernár je niekoľko skrížených nákladných aj osobných áut, ďalšie nákladné neprejdú, osobné iba ťažko," informuje Zelená vlna.

Komplikácie sú aj mimo horských priechodov. "Za Hubovou smerom do Ružomberka spadol na cestu strom, prejdete striedavo v jednom pruhu, tvorí sa kolóna," oznámila Zelená vlna.

Neupravenú cestu hlásia šoféri na úseku medzi Tvrdošínom a Oravským Podzámkom, nákladné autá sa šmýkajú aj medzi Polomkou a Heľpou.

09:24 Cestu druhej triedy v Turzovke, časti Predmier, čiastočne uzavreli. Polícia na sociálnej sieti informuje, že cestu podmýva voda a časť z nej sa zosúva.

Dopravu na mieste policajti regulujú striedavo v jednom jazdnom pruhu.

09:12 Horské priechody Šturec, Čertovica, Príslop i Donovaly sú aktuálne neprejazdné.

Cesta 1/14 cez horský priechod Šturec je podľa polície zasnežená, neupravená a úplne neprejazdná. Na mieste sú policajné hliadky. "Cesta 1/72 cez horský priechod Čertovica je úplne neprejazdná, nakoľko sa tam nachádza skrížený kamión. Odkláňame vozidlá," konkretizovali policajti.

Cesta 1/78 medzi Oravským Podzámkom a Hruštínom, horský priechod Príslop, je neprejazdná pre kamiónovú dopravu. "Tvoria sa kolóny, sú tam skrížené nákladné vozidlá," upozornili policajti.

Cesta 1/59 cez horský priechod Donovaly je úplne neprejazdná pre osobnú aj nákladnú dopravu. Hliadky PZ tu rovnako ako na Čertovici odkláňajú vozidlá.

9:09 Pre nákladné autá je uzavretý horský priechod Vernár. „Šmýkajú sa tam kamióny, ale inak je to zatiaľ zjazdné pre ostatné vozidlá. Veľmi husto začalo snežiť v ranných hodinách aj vo Vysokých Tatrách. Zatiaľ nezjazdný alebo uzavretý úsek cesty nemáme. V teréne sú vozidlá najmä vo Vysokých Tatrách, na Spišskej Magure, v okolí Lipian a na Pustom poli,“ priblížil Štofko.

V nižších polohách pod Tatrami sú zatiaľ zrážky zmiešané a sneh na vozovke sa tak topí.

8:54 Dopravu v banskobystrickom kraji komplikuje sneženie, viaceré horské priechody kraji sú vzhľadom na počasie uzavreté.

8:44 Takmer na celom Slovensku sa môže vyskytnúť nárazový vietor, na severe dážď i možné lokálne povodne a vo vyšších polohách sneženie.

Výstrahy SHMÚ sa týkajú celej krajiny s výnimkou južnej časti Banskobystrického kraja.

Vietor najviac potrápi Slovákov na západe, v okresoch Malacky, Pezinok a Bratislava dokonca meteorológovia vyhlásili výstrahu najvyššieho stupňa. Nárazový vietor môže v Bratislavskom kraji dosiahnuť od 11.00 do 14.00 h rýchlosť 115 kilometrov za hodinu.

Najvyššiu výstrahu vydal SHMÚ aj pred vetrom na horách pre oblasť Vysokých a Nízkych Tatier, na hrebeňoch môže byť rýchlosť vetra v nárazoch až 180 km/h.

V Žilinskom, Banskosbystrickom i v časti Trenčianskeho kraja trvá do utorkového poludnia výstraha pred dažďom, v okresoch Žilinského a Trenčianskeho kraja je vyhlásená aj hydrologická výstraha pred povodňami z trvalého dažďa - najviac ohrozený je okres Prievidza, pre ktorý vydal SHMÚ na utorkové predpoludnie hydrologickú výstrahu 2. stupňa.

V severných okresoch v utorok nasneží, meteorológovia očakávajú počas dňa od 10 do 20 centimetrov čerstvého snehu, v Tatrách, na Horehroní, Orave i Kysuciach to môže byť až 30 cm.

V rovnakých regiónoch, ale i Turci a Liptove a na hornom Spiši sa môžu od popoludnia tvoriť na cestách snehové jazyky a záveje.