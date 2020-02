Slováci by mali zvážiť vycestovanie do Číny, ministerstvo žiada ich registráciu

Veľvyslanectvo v Pekingu však naďalej poskytuje konzulárne služby.

BRATISLAVA. Vzhľadom na kritický vývoj v súvislosti so šírením koronavírusu by sa Slováci pred cestou do Číny mali zaregistrovať na stránkach ministerstva zahraničných vecí.

Rezort diplomacie o tom informoval na svojej webovej stránke s tým, že slovenské veľvyslanectvo v Pekingu naďalej poskytuje konzulárne služby.

Veľvyslanectvo vykonáva agendu

Ministerstvo zahraničných vecí upozorňuje Slovákov využívajúcich komerčné letecké spojenie s medzipristátím na medzinárodnom letisku Ürümqi Diwopu International Airport, „že na mesto Ürümqi (Ujgurský autonómny región Xinjiang) sa nevzťahujú podmienky aktuálneho vízového režimu povoľujúce 72-hodinový a 144-hodinový bezvízový tranzit cez územie Čínskej ľudovej republiky”.

Slovenské veľvyslanectvo v Pekingu dočasne uzatvorilo pobočky externého poskytovateľa služieb spracúvajúceho žiadosti o schengenské vízum.

„Naďalej zabezpečuje výkon konzulárnej agendy počas konzulárnych hodín vrátane dodržiavania samostatných termínov v súvislosti s matričnou či pobytovou agendou,” informuje rezort diplomacie.

Podrobnejšie informácie si Slováci môžu nájsť na stránke veľvyslanectva: https://www.mzv.sk/web/peking/konzularne_informacie.

V prípade núdze Slováci môžu kontaktovať pohotovostný mobil Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Pekingu: +8613911792084, Generálny konzulát Slovenskej republiky v Šanghaji: +86 13641903630, Honorárny konzulát Slovenskej republiky v Hongkongu: +85224844568 či Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky: +421259785978.

Tretí stupeň výstrahy

Ministerstvo v stredu 5. februára vyhlásilo v súvislosti so šírením koronavírusu druhý stupeň odporúčania. To znamená, že Slováci by mali zvážiť nevyhnutnosť vycestovania do Číny.

Pre provincie Hubei a Zhejiang platí tretí stupeň výstrahy zo štyroch možných, teda odporúčanie necestovať.

V provincii Hubei v snahe zamedziť šíreniu koronavírusu, „boli vo viacerých mestách provincie zavedené prísne zdravotnícke kontroly, dopravné a administratívne obmedzenia a karanténa, ktoré znemožňujú bezproblémové opustenie krajiny“.

Mesto Wenzhou v provincii Zhejiang je prvým uzavretým mestom mimo provincie Hubei.



Službu dobrovoľnej elektronickej registrácie na webovej Slováci nájdu na stránke https://www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_info/registracia-pred-cestou-do-zahranicia.

Prípadne môžu využiť aplikáciu Svetobežka, ktorá sa dá stiahnuť pre zariadenia s IOS alebo Androidom.