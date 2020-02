Vyklikajte si možné koalície.

13. feb 2020 o 10:45 Zuzana Straková

BRATISLAVA. Voľby by v prvej polovici februára vyhral Smer, získal by 17 percent. Ukázal to prieskum agentúry Focus na objednávku koalície PS-Spolu.

Medzi opozičnými stranami by viedlo OĽaNO s 13,3 percentami.

