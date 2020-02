Dobré ráno: Slovenka dva týždne pred voľbami nadháňa Smeru voličov

Strana Za ľudí podala trestné oznámenie.

14. feb 2020 o 0:00 Jana Maťková, Daniela Hajčáková

Ležérne opretý o stenu s hravým úsmevom a prenikavým pohľadom.

Premiér Peter Pellegrini na titulke nového čísla ženského časopisu Slovenka odkazuje, že sa na nič nehrá.

Dva týždne pred voľbami vyšlo o lídrovi kandidátky Smeru nekritické PR od časopisu, ktorého združeniu venoval Pellegrini 50-tisíc eur z premiérskej rezervy.

O detailoch sa Jana Maťková porozprávala s reportérkou domácej redakcie denníka SME Danielou Hajčákovou.

Krátky prehľad správ

OĽaNO je najsilnejšia opozičná strana a SNS by zostala mimo parlamentu. Vyplýva to zo včerajšieho prieskumu agentúry Focus, ktorý si objednala koalícia PS/Spolu. Na čele preferencií je Smer so 17-timi percentami, nasleduje OĽaNO s 13,3 percentami, po ňom Kotlebova ĽSNS s 12,2 percentami. PS/Spolu má 9,3, Za ľudí 8,2 a Sme rodina 7,8 percenta. Do parlamentu by sa tesne dostali aj KDH a SaS.

Miroslav Lajčák by sa mohol stať splnomocnencom OSN pre Západnú Saharu. Informáciu priniesla agentúra AFP. Tento post nie je obsadený od mája minulého roka. Úlohou misie v Západnej Sahare je dohliadať na uplatňovanie prímeria.

Vyčíňanie exministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa v ázijskej reštaurácii polícia rieši ako priestupok, hoci po incidente začala najprv trestné stíhanie vo veci výtržníctva. Exminister aj so svojím bratom pod vplyvom alkoholu fyzicky napadli personál a rozbili sklenú výplň na vchodových dverách.

Lesné požiare v austrálskom Novom Južnom Walese majú hasiči konečne pod kontrolou. Niekoľkomesačná kríza by tak mala byť už na konci. Plamene spálili vyše desať miliónov hektárov pôdy, pričom zahynulo najmenej 33 ľudí a asi miliarda zvierat.

Slovenský chodec Matej Tóth je najlepším chodcom desaťročia. Prestížne označenie mu udelil americký magazín Track and Field News. Počas hodnoteného obdobia získal zlato na olympiáde v Riu, triumfoval na majstrovstvách sveta v Pekingu a vybojoval dve striebra na majstrovstvách Európy.

