Kočnerovi pomohla SIS. Čo povedal Rusko v rozhovore, z ktorého sa stal súdny dôkaz

Rozhovor s Pavlom Ruskom vznikol 14. februára 2017 ako súčasť bakalárskej práce o televízii Markíza a kauze Gamatex. Vo chvíli, keď rozhovor vznikal, Pavol Rusko vedel, že sa rozpráva so študentkou žurnalistiky a zároveň reportérkou denníka SME. Rozhovor potom autorizoval takmer mesiac, viaceré pasáže v ňom upravil, pretože mal podľa vlastných slov pocit, že autorka z neho "robí blbca, ktorý nevie štylizovať". Kontroverzné pasáže, v ktorých spomína Mariana Kočnera, mafiánske skupiny a Slovenskú informačnú službu, významovo neupravoval. Napokon pristal na to, že rozhovor môže v budúcnosti použiť aj denník SME. Z rozhovoru sme prvýkrát citovali, keď sa v máji 2017 objavila kauza sporných zmeniek. Relevantnú časť rozhovoru sme publikovali, keď Pavla Ruska v októbri 2017 obvinili, že si objednal vraždu svojej spoločníčky Sylvie Volzovej. Autorizovaný rozhovor sa však neskôr zaradil k dôkazom na súde v kauze zmeniek, denník SME ho preto prvýkrát uverejňuje celý.

Ako vznikla spoločnosť Markíza - Slovakia?

Vznikla z nápadu založiť rodinný podnik v čase, keď som pracoval v Lottope. Markíza - Slovakia sa mala zaoberať výrobou dámskych pančúch. S týmto nápadom prišla Vierka, moja exmanželka. Začali sme teda zháňať zahraničného investora.

Potrebovali sme partnera, ktorý by dokázal prefinancovať budovu, ktorú sme si vyhliadli v Liptove a kam sme plánovali umiestniť výrobné linky. Vierka vtedy robila ako redaktorka v Slovenskej televízii a riešila práve nejaké politické témy ohľadom rozdeľovania federácie.

V parlamente pri tom spoznala pána Juríka (hovorca vtedajšieho predsedu NR SR, Ivana Gašparoviča, pozn. aut.). Keď sa zmienila o tom, že hľadáme investora, povedal jej, že pozná nejakú Slovenku, ktorá žije v Nemecku a má veľa užitočných kontaktov. Tak sme sa zoznámili s pani Volzovou.

Takže nie je pravda, že sa vaša manželka a pani Volzová spoznali v relácii Kroky, ktorú Viera Rusková moderovala?

Moderovať ju moderovala, ale že by v nej niekedy účinkovala Volzová, to veľmi pochybujem. Neviem si predstaviť tému, ku ktorej by bola schopná na takej úrovni povedať čo i len vetu... Ako som povedal, Vieru s ňou zoznámil Jurík. My sme jej vysvetlili, že hľadáme investora, a ona vyzerala, že všetkému porozumela. Povedala nám, že investora zoženie, tak sme jej v návale detinského nadšenia predali polovicu firmy.

Na odporúčanie pani Volzovej prišli dvaja mladíci – syn jedného nemeckého veľkopodnikateľa a jeho kolega – ktorým, ako sa ukázalo, nebola schopná ani zreprodukovať to, čo sme jej povedali my. Mladí muži čakali, že nájdu fungujúcu fabriku, v ktorej bude treba zainvestovať do nových technológií a my sme ich priviedli do starej budovy, kam by sa nezmestili ani toalety pre všetkých ich zamestnancov.

Skončilo sa to úplnou blamážou a bolo jasné, že Volzová im natárala nezmysly. Ale čo s ňou, keď už sme ju mali vo firme.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Často ju zosmiešňoval. O čom bol spor Ruska s Volzovou Čítajte

Vo firme, ktorú ste prihlásili do výberového konania na vysielaciu licenciu.

Povedali sme si – s fabrikou nám to síce nevyšlo, ale bojujeme ďalej. Práve sa otváralo výberové konanie na privatizáciu druhého televízneho kanála – STV 2. O tej mal rozhodnúť parlament. Prihlásilo sa niekoľko subjektov, medzi nimi aj naša Markíza.

Dohodli sme sa s Volzovou, že do výberového konania pôjdeme spoločne, pričom my pripravíme celý projekt a ona zabezpečí potvrdenie od potenciálneho investora. Priniesla list od banky Grunelius, ktorá prisľúbila, že v prípade udelenia licencie "podnikne všetky kroky, aby našla, resp. zabezpečila investora projektu". Nebolo to síce bohvieako presvedčivé, ale v tom čase to rade stačilo.

Skončilo sa výberové konanie na STV 2 a Rada pre rozhlasové a televízne vysielanie vybrala firmu, ktorá v parlamente dosť pohorela. Potom sa asi päť domácich subjektov z pôvodného konania pospájalo do jedného projektu, ktorý zastrešilo ESPE Štúdio Siloša Pohanku. Licenčná rada ich v druhom kole opäť odporučila na schválenie Národnej rade.

Nám v tom spoločnom projekte miesto neponúkli, neboli sme pre nikoho z 'veľkých televíznych odborníkov' dostatočne zaujímaví. Navyše si boli takí istí svojím úspechom, že ignorovali aj výberové konanie na tretí kanál, teda kanál TA3, ktoré licenčná rada v tom čase otvorila.

“ Navyše, v čase, keď nás strážili Ukrajinci, bol do celej kauzy zamotaný mafián Peter Steinhübel, ktorý už vystupoval za Gamatex. Práve na jeho návrh som mohol vďaka svojej ochranke povedať nie. „ Pavol Rusko o mafiánskej ochranke a Petrovi Steinhübelovi, ktorý podľa neho financoval Kočnerov Gamatex

V prípade TA3 už kandidáta na licenciu nemusel schváliť parlament?

Nemusel, bol to v tom čase regionálny kanál a okrem Markízy sa oň uchádzali tuším ešte ďalšie dve alebo tri spoločnosti. Mali sme už nejaké skúsenosti z predchádzajúceho konania na STV 2, ktoré, aj keď pre Markízu nedopadlo dobre, nás v mnohých smeroch poučilo.

Dopracovali sme teda projekt pôvodne určený pre STV 2 a prispôsobili ho novému konaniu. Využili sme rovnaké finančné potvrdenie, ktoré sme mali pre výberové konanie na dvojku, a opäť sme vstúpili do ringu rodiaceho sa duálneho televízneho systému.

Uchádzalo sa o TA3 aj ESPE Štúdio?

Nie, lebo pán Pohanka a s ním aj zástupcovia spoločností, ktoré sa pre druhé kolo spojili, boli presvedčení, že STV 2 získajú. Keď im však dvojka ušla o dva hlasy, takmer skolabovali.

Možno sme k tomu pomohli aj my ostatní, ktorí sme zo všetkých síl v parlamente lobovali za zákaz privatizácie STV 2. Argumentovali sme, že na vytvorenie duálneho systému postačí privatizovať a dobudovať TA3 a že Slovenskej televízii by minimálne dva kanály mali zostať.

Kto sú to tí "my", ktorí mali presviedčať parlament?

Moja manželka, ja, ľudia, ktorí stáli za naším projektom, ale aj zástupcovia ostatných žiadateľov o TA3.

Kedy ste sa spoznali so Silošom Pohankom?

Keď on a ľudia okolo neho zistili, že STV 2 nedostanú a výberové konanie na TA3 je už uzavreté, a prihlásiť sa už nestihnú. Radu síce prakticky ovládali, no potrebovali niekoho, kto ich k vysielacej licencii môže, či vlastne musí, doviesť.

Vybrali si Markízu?

Potrebovali niekoho z tých, ktorí sa stihli prihlásiť do výberového konania na TA3. Pôvodne sa mali dohodnúť na spoločnom postupe s Marcelom Dekanovským a jeho MAC TV, ale asi mal priveľké nároky, a tak sa rozhodli, že s ním vybabrú. Zrušili zásnuby a poobzerali sa po inej neveste – do oka im padla Markíza. Zistili, že sme pre nich ideálna šanca, ako sa vrátiť do hry.

Spolu so Silošom Pohankom za mnou prišli aj Maroš Černák a Anton Mrázek. Tvrdili mi, že dokážu zabezpečiť, aby Markíza dostala licenciu. Podmienkou bolo, že uzatvoríme zmluvu o vytvorení obchodnej spoločnosti, ktorá bude vytvárať exkluzívny televízny program pre Markízu. V nej mala mať šesťdesiat percent Markíza – Slovakia a štyridsaťpercentný podiel malo dostať ESPE. Povedal som okej a podpísali sme zmluvu.

Vtedy ste sa dohodli, že pokuta za nedodržanie tejto zmluvy bude vo výške dva a pol milióna nemeckých mariek?

Áno a nemal som s tým žiadny problém. Išlo o päťdesiat miliónov slovenských korún.

Dva dni po podpísaní zmluvy Markízu vybrali ako kandidáta na licenciu. Rada pani Boldišovej vám ju však neudelila, lebo ste predložili neplatný výpis z obchodného registra, kde chýbala vaša spoločníčka, Sylvia Volzová.

To nie je pravda, ten výpis bol len neaktuálny. Problém však bol niekde úplne inde. Naši noví "televízni partneri" sa totiž rozhodli, že túto našu administratívnu nepozornosť náležite využijú a negramotným elévom ukážu, ako to v tvrdom televíznom biznise chodí.

Po tom, ako nás vybrali ako kandidáta na udelenie licencie, sme podľa zákona museli splniť dve podmienky: uzatvoriť zmluvu so Slovenskými telekomunikáciami a zmluvu s investorom, ktorého sme prezentovali na verejnom vypočutí. Po ich splnení nám zase rada musela vydať licenciu.

No a v čase, keď sme na splnení týchto podmienok pracovali, prišli za mnou páni Pohanka, Černák a Mrázek a povedali – dali ste rade neaktuálny výpis z registra a tak má právo vás vylúčiť z licenčného konania. Ale my to vieme vyriešiť... A viete ako?

Neviem.

Prišli s nápadom, že si vymeníme úlohy. Pomer 60 ku 40 percentám mal síce zostať, ale v ich prospech. Zároveň mi dali najavo, že chcú mať kontrolu nad spoločnosťou a obsadia teda aj pozíciu generálneho riaditeľa. Pre mňa bola pripravená tiež jasná úloha. Keď som to s tým výpisom "spackal", mal som sa stiahnuť do úzadia. V tejto otázke sme sa však zásadne rozchádzali: oni to považovali za cestu k záchrane licencie, ja za nátlak až vydieranie.

Toto nielenže nesedí s verziou Boldišovej, Pohanku či Kočnera. Ani vy sám ste o šesťdesiatich percentách pre ESPE doteraz nikdy nehovorili.

Pri všetkej úcte, pani Boldišová ani pán Pohanka už nie sú medzi nami, ale nevidím veľa dôvodov, prečo by o tom niekedy sami od seba rozprávali.

(Boldišová situáciu vysvetľuje v archívnom videu už neexistujúcej televízie VTV).

No a Maroš Kočner o tom nemal odkiaľ vedieť. Pokiaľ ide o mňa, tak ja si niektoré fakty a príbehy nechávam na knihu. O vzniku Markízy a jej vývoji sa totiž popísalo množstvo klamstiev. Hádam sa k tej knižke niekedy dostanem a potom budú možno mnohí prekvapení i zaskočení.

Po skončení kauzy ste v médiách dostali priestor. Prečo ste nepovedali, že ľudia okolo Pohanku chceli väčšinový podiel?

Pohanka mal o väčšinový podiel možno najmenší záujem z tej skupiny. K vašej otázke – na niektoré veci, súvislosti a mená skrátka ešte nebol vhodný čas – a bez kontextu by to zďaleka nebolo také zaujímavé.

Je rozdiel chcieť štyridsať a šesťdesiat percent, aj bez kontextu.

V čase, keď odo mňa požadoval akože "naplnenie zmluvy", nemal nárok na žiadne percentá. K získaniu licencie nám totiž jeho firma, on a ľudia okolo neho vôbec nepomohli – skôr naopak!

Boldišovej rada sa vyjadrila, že ESPE Štúdio bolo pre nich zárukou dôveryhodnosti, lebo malo potrebné technické vybavenie.

Toto určite nikdy nepovedali.

Povedali.

Kedy a kde?

V dokumente, ktorý VTV odvysielala v roku 1999.

Hm, v takejto podobe som to nikde nezachytil. Navyše je minimálne diskutabilné, ako môže technické vybavenie garantovať televízne know-how? To ako by sme povedali, že každý, kto vie vyrábať špičkové bicykle, prešpurtuje Sagana.

No tak dobre, musíte ma nechať dohovoriť. Nepopieram, že sa ESPE Štúdio za nás postavilo pred radou pani Boldišovej, ale jej rozhodnutie neovplyvnila kvalita tejto firmy, ale zákulisná dohoda Pohankových ľudí s niektorými členmi rady.

Navyše by ste nemali zabúdať na to, ako chceli zneužiť administratívnu chybu s výpisom a vyšachovať nás z hry. Keďže sme ich podmienky neprijali, Boldišovej rada nám licenciu nikdy nevydala! Naopak – začala hrať hru, že vďaka tomu výpisu má dôvod zrušiť celé výberové konanie a pri jeho opakovaní nás už ESPE Štúdio potrebovať nebude.

Je pravda, že ste sa postarali o to, aby radu Emílie Boldišovej parlament odvolal?