Na bratislavskom letisku zavedú kontroly cestujúcich z Talianska

Každý cestujúci na palube lietadla z Talianska do Bratislavy bude musieť vyplniť dotazník.

24. feb 2020 o 15:14 Veronika Orviská, TASR

BRATISLAVA. Slovensko reaguje na rozšírenie choroby COVID-19 na severe Talianska.

Od utorka budú na letisku kontrolovať všetkých pasažierov prilietajúcich do Bratislavy z Talianska.

Informovala o tom hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Prísnejšie kontroly

Všetky lety z Talianska do Bratislavy budú sprevádzať prísnejšie kontroly týkajúce sa zdravotného stavu pasažierov.

Súvisiaci článok Počet nakazených rastie. Pozrite sa, ako sa koronavírus šíri vo svete Čítajte

„Každý cestujúci na palube lietadla z Talianska do Bratislavy bude musieť vyplniť dotazník, na základe ktorého ho budeme vedieť v prípade potreby aj po prílete na Slovensko identifikovať a v prípade potreby vyhľadať,“ uviedol Peter Pellegrini poverený riadením rezortu zdravotníctva.

Dovolenkárom, ktorí strávili posledné dni na severe Talianska, ministerstvo odporúča, aby v prípade potreby kontaktovali odborníkov na telefonických linkách.

Hlavný hygienik Ján Mikas doplnil, že v prípade, že na palube lietadla bude identifikovaný človek so symptómami podobnými ochoreniu COVID-19, bude okamžite po prílete odvezený špeciálnou sanitkou do izolácie na infekčné oddelenie do nemocnice.

Šesť obetí v Taliansku

Taliansko v pondelok popoludní oznámilo, že koronavírusu v krajine podľahla v poradí už šiesta osoba.

Tamojšie úrady v Lombardsku vyhlásili už v 11 mestách a dedinách karanténu v snahe zastaviť šírenie choroby spôsobovanej koronavírusom. V oblasti karantény sa nachádza približne 50-tisíc obyvateľov.

Nákazu novým koronavírusom v Taliansku potvrdili lekárske testy už u 219 ľudí, pričom 167 z nich sa nachádzalo v Lombardsku, 27 v regióne Benátsko a 18 v regióne Emilia-Romagna.

Taliansko má zatiaľ najviac potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom v Európe.

Ak sa vám graf nezobrazuje, kliknite sem