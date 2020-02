Dobré ráno: Nie či, ale kedy bude koronavírus na Slovensku

Otázky a odpovede o novej nákaze.

26. feb 2020 o 23:16 Tomáš Prokopčák, Nina Sobotovičová, Zuzana Matkovská

Koronavírus je už v Európe. Taliansko včera hlásilo viac ako desiatku mŕtvych, obete priznávajú aj niektoré ďalšie krajiny.

A nie je otázkou či, ale len kedy budeme mať prvých nakazených na Slovensku. Kým sa totiž zdá, že v Číne počet nových prípadov klesá, v Európe rastie.

Zároveň viaceré vedecké tímy testujú prvé lieky a vakcíny.

Máme teda začať panikáriť? Máme sa začať báť? Čo by sme mali robiť, aby sme sa nákaze vyhli a ako postupovať v prípade prípadnej karantény: a teda, čo sú mýty a čo fakty o novom koronavíruse?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva so Zuzanou Matkovskou a s Ninou Sobotovičovou.

