Na letisku v Bratislave sa začalo s meraním teploty pasažierov

Kontroly by mali trvať až do odvolania aj na letiskách v Košiciach a Poprade.

28. feb 2020 o 14:55 TASR

BRATISLAVA. Na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave sa už podrobili meraniu teploty prví cestujúci, ktorí prileteli na Slovensko. Podobné kontroly pasažierov by mali trvať až do odvolania, a to aj na letiskách v Košiciach a Poprade.

Opatrenie nariadila Bezpečnostná rada Slovenskej republiky v súvislosti s hrozbou koronavírusu.

S meraním na bratislavskom letisku sa začalo v piatok. V rámci monitorovania sa sleduje, či má pasažier teplotu nad 38 stupňov. Podľa vedúcej hygieničky rezortu Kataríny Chudíkovej zatiaľ nemuseli riešiť žiadny takýto prípad.

Ak by sa však podobný prípad vyskytol, cestujúci by bol podľa nej odvedený do osobitného priestoru v rámci letiska, kde sa s ním spíše podrobná anamnéza.

"Tá bude zameraná na tú cestovateľskú anamnézu, to znamená, či bol v nedávnej dobe v epicentre nákazy, respektíve, či bol v kontakte s človekom podozrivým na nákazu alebo s potvrdenou nákazou," priblížila v piatok na letisku Chudíková.

Ak sa potvrdí podozrenie, pasažier bude musieť byť odvezený do príslušného zdravotníckeho zariadenia.

Rozdávajú letáky s inštrukciami

Cestujúci sú informovaní aj prostredníctvom materiálov, ktoré sú k dispozícii na letisku. Budú sa im tiež rozdávať letáky s inštrukciami zamerané na to, aby sa pasažieri sledovali a v prípade zvýšenej teploty oslovili zdravotnícke zariadenie.

Zdôraznila, že je vhodnejšie zavolať rýchlu zdravotnú pomoc a nenavštevovať ambulancie osobne.

Kontroly by sa mali podľa Chudíkovej na letiskách vykonávať do odvolania. "Pokiaľ sa tá situácia nezlepší, neupokojí, tak, bohužiaľ, budeme musieť byť stále pripravení na všetky možné eventuality a riešiť situáciu potom podľa toho, ako sa bude vyvíjať," skonštatovala.

Hygienici kontrolujú všetkých pasažierov priamo v príletovej hale. K dispozícii majú teplomery aj termokamery.

Dezinfekcia rúk a čistenie vzduchu

Ako uviedol rezort dopravy, v priestoroch letiska sú zariadenia na penovú dezinfekciu rúk pre cestujúcich a zamestnancov a v najbližších dňoch bude k dispozícii aj zariadenie na celopriestorovú povrchovú dezinfekciu, ktorou je možné čistiť vzduch.

Príznaky, pri ktorých je podľa nej potrebné kontaktovať lekára, sú podobné príznakom chrípkového ochorenia.

Na základe toho sa v zdravotníckom zariadení vykoná vyšetrenie, či už röntgen pľúc a virologické potvrdenie na prítomnosť vírusu. Tým sa podľa jej slov potvrdí alebo vyvráti, či je daný človek postihnutý koronavírusom.

V rámci preventívnych opatrení je podľa nej dôležitá osobná hygiena, časté umývanie rúk aj dezinfekcie priestorov.

Útvar vedúceho hygienika rezortu dopravy sa aj preto v nariadeniach smerom k letisku zameral na to, aby sa stierali plochy ako držadlá či kľučky dezinfekčnými prostriedkami.

Pracovníci majú respirátor a rukavice

Pracovníci letiska, ktorí prichádzajú do kontaktu s cestujúcimi, musia byť vybavení respirátormi a rukavicami.

Momentálne je za ministerstvo dopravy v opatreniach zapojených 15 zdravotných pracovníkov celkovo, teda nielen na letisku v Bratislave, ale aj v Košiciach a Poprade.

Doposiaľ sa na letisku realizovali opatrenia bez merania, pričom zahŕňali aj vyplnenie formulára, ktorý hovorí o tom, či sa u posádky alebo pasažierov prejavili príznaky ochorenia. Týkalo sa to všetkých letov z Talianska.

Od piatka sa na medzinárodných letiskách Slovenskej republiky vykonáva meranie teploty každého pasažiera.