Ministerstvo školstva neodporúča výlety do oblastí s výskytom koronavírusu

Odporúča sa dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia.

28. feb 2020 o 15:52 SITA

BRATISLAVA. V súčasnej dobe ministerstvo školstva neodporúča organizovanie akýchkoľvek výletov, exkurzií do oblastí, kde bol potvrdený koronavírus.

Pre školy či študentské domovy a internáty ministerstvo odporúča dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia.

Radí pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu.

Nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami, či pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša.

Žiaka nemožno vylúčiť z vyučovania iba preto, že bol v oblastiach, kde sa vyskytoval koronavírus. Ministerstvo školstva to uviedlo vo svojom usmernení pre školy.

Dodáva, že v ostatných prípadoch, napríklad v materskej škole, je to na zvážení riaditeľa po dohode so zákonným zástupcom dieťaťa.



„Pokiaľ sa u detí a žiakov neobjavia klinické príznaky respiračného ochorenia, nie je dôvod ich obmedzovať. Zároveň je potrebné apelovať na rodičov, aby neposielali do školy dieťa s príznakmi ochorenia,“ uviedlo ministerstvo.

Dodalo, že takýto postup obdobne platí aj pre zamestnancov rezortu školstva.



Celosvetovo je koronavírusom nakazených vyše 82-tisíc ľudí, viac ako 2 700 pacientov zomrelo. Veľká väčšina obetí aj nakazených pochádza z Číny.

Na Slovensku sa prítomnosť vírusu zatiaľ nepotvrdila.