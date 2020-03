Na Slovensku stále koronavírus nepotvrdili, negatívnych bolo 169 vzoriek

Virológovia odporúčajú vyhýbať sa cestovaniu.

1. mar 2020 o 13:43 TASR

BRATISLAVA. Ochorenie COVID-19, teda nový koronavírus, nebol doteraz na Slovensku potvrdený. Aktuálne je 169 vzoriek negatívnych.

TASR o tom v nedeľu informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Vedeckí pracovníci Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (SAV) ako prevenciu odporúčajú pravidelne si umývať ruky mydlom alebo dezinfekčným gélom, nekýchať do dlaní, ale do lakťového ohybu alebo do papierovej vreckovky, dbať na čistenie dotykových povrchov, ako kľučky, mobily, stôl a podobne. Tiež zbytočne nepodávať ruky a vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky prechladnutia alebo ochorenia dýchacieho traktu.

Virológovia odporúčajú vyhýbať sa cestovaniu, ak to nie je nevyhnutné.