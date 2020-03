Už 211 vzoriek, preverených na koronavírus, bolo na Slovensku negatívnych

Ministerstvo prízvukuje, že na Slovensku sa zatiaľ nový koronavírus nevyskytol.

3. mar 2020 o 14:20 TASR

BRATISLAVA. Už 211 vzoriek, ktoré boli na Slovensku testované na ochorenie COVID-19, je negatívnych.

Na Slovensku tak doteraz nový koronavírus nebol potvrdený. V utorok poobede o tom informovalo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.

Ministerstvo zároveň prízvukuje, že situáciu monitoruje a operatívne reaguje preventívnymi opatreniami.

Štát spustil informačnú kampaň

"V praxi sú nastavené opatrenia a všetky zapojené rezortné zložky navzájom úzko spolupracujú. V súvislosti s novým koronavírusom bol zriadený krízový štáb, ktorý všetky ďalšie kroky precizuje na pravidelných zasadnutiach," uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

Štát zároveň spustil informačnú kampaň vo verejnoprávnej televízii a rozhlase.

MZ SR a Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR kontinuálne komunikujú aj prostredníctvom sociálnych sietí a domovských webových portálov. Niekoľko týždňov sú zriadené infolinky a e-mailový kontakt novykoronavirus@uvzsr.sk, kde epidemiológovia nepretržite odpovedajú na otázky verejnosti. Všetky informácie sú k dispozícii na stránke MZ SR.

Na hraničných priechodoch s Rakúskom sa realizujú kontroly a ľudia, ktorí prichádzajú na Slovensko, dostávajú informačné letáky od ÚVZ SR s praktickými informáciami a radami o koronavíruse. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR rozposiela všetkým ľuďom, ktorí prichádzajú na územie Slovenska, SMS správy s praktickou informáciou v oblasti koronavírusu.

Nový koronavírus je podobný chrípke

Nový koronavírus spôsobuje akútne respiračné ochorenie. Ide o všeobecné príznaky virózy, respektíve klasických respiračných ochorení, napríklad aj chrípky.

Typickými príznakmi sú teplota nad 38 stupňov Celzia, kašeľ, nádcha, bolesť svalov, bolesť kĺbov, sťažené dýchanie.

Pri komplexnejšom vyšetrení býva prítomný RTG nález - zápal pľúc. Inkubačný čas pri tomto type koronavírusu sa uvádza dva až 14 dní, priemerne šesť dní.

Vedeckí pracovníci Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (SAV) ako prevenciu odporúčajú pravidelne si umývať ruky mydlom alebo dezinfekčným gélom, nekýchať do dlaní, ale do lakťového ohybu alebo do papierovej vreckovky, dbať na čistenie dotykových povrchov, ako kľučky, mobily, stôl a podobne.

Tiež zbytočne nepodávať ruky a vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky prechladnutia alebo ochorenia dýchacieho traktu. Virológovia odporúčajú vyhýbať sa cestovaniu, ak to nie je nevyhnutné.