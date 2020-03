Dobré ráno: Pre Smer sa opozičná politika môže zmeniť na boj o prežitie

Smer vo voľbách získal 18,29 percenta.

3. mar 2020 o 23:02 Nikola Bajánová

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/media/player/2eb5c-d55ce7?from=yiiadmin&download=1&version=1&skin=1&btn-skin=107&auto=0&share=1&fonts=Helvetica&download=1&rtl=0&pbad=1

Smer putuje do opozície. Vo voľbách skončil na druhom mieste a to so stratou desiatich percentuálnych bodov oproti roku 2016.

Pre viacerých poslancov to nebude prvýkrát. Po ôsmich kontinuálnych rokoch vo vláde sa ale veľa zmenilo.

Aký teda bude Smer a jeho šéf Robert Fico v opozícii?

A ostane vôbec lídrom strany trojnásobný premiér alebo ho vystrieda umiernený a momentálne aj oveľa obľúbenejší Peter Pellegrini?

A čo Smer vôbec v nasledujúcom funkčnom období čaká zo strany Igora Matoviča?

Nikola Bajánová sa rozprávala s Erikom Lášticom z Katedry politológie FiF Univerzity Komenského v Bratislave.

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Prezidentka Zuzana Čaputová dnes o pol jedenástej poverí víťaza volieb Igora Matoviča zostavením vlády. V utorok prijala šéfov strán, s ktorými by chcel líder hnutia OĽaNO vládnuť. Exprezident Andrej Kiska pritom novinárom povedal, že by uprednostnil zostavu bez Borisa Kollára.

Sme rodina trvá na tom, že obsadí post predsedu Národnej rady. Záujem má aj o ministerstvo obrany, dopravy a post vicepremiéra pre investície. Kollár zároveň skritizoval Kisku za jeho vyjadrenia o spoločnom vládnutí.

V Českej republike potvrdili piaty prípad výskytu nakazenia novým typom koronavírusu. Ide o ženu z Ekvádoru, u ktorej bol prvý test negatívny. Počet nakazených sa zvyšuje aj v Rakúsku. Na Slovensku v priebehu včerajška koronavírus nepotvrdili. V prešovskej nemocnici hospitalizovali štyroch ľudí, ktorí sa vrátili z Talianska a Holandska.

Európska únia poskytne Grécku 700 miliónov eur na pomoc pre nápor migrantov prichádzajúcich z Turecka. Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis informoval, že bezpečnostné zložky už zabránili viac ako 24-tisícom pokusov o nelegálne prekročenie hraníc.

Odporúčanie

Každý rok stovky odchádzajúcich zamestnancov z Bloombergu dostanú na výber dve možnosti – odísť s prázdnymi alebo dostať peniaze a nikdy o spoločnosti nehovoriť v zlom. Väčšina si vezme peniaze. Dnes, keď sa Michael Bloomberg uchádza o prezidentskú nomináciu demokratov, sa na toto opatrenie pozrel New York Times v článku Ako si Bloomberg kupuje mlčanie nešťastných zamestnancov. Darí sa mu takto ututlávať škandály?

Podcasty SME

Všetky podcasty SME nájdete na linku podcasty.sme.sk.

SME každý pracovný deň ráno vydáva denný spravodajský podcast Dobré ráno, ktorý ponúka prehľad najdôležitejších správ dňa.

Zoom je týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia_FM. Každý týždeň správy zo sveta vedy, vedeckých osobností a ďalších objavov.

Klik je týždenný podcast, komentovaný prehľad technologických správ, o udalostiach, ktoré sa udiali vo svete IT, médií a sociálnych sietí. Vychádza každú sobotu.

Index je týždenný podcast denníka SME o ekonomike a podnikaní na Slovensku a vo svete. Prehľad dôležitých správ a zaujímavé rozhovory s podnikateľmi, analytikmi a ďalšími hosťami. Vychádza každý štvrtok

Podcast Tech_FM, ktorý vzniká v spolupráci s Rádio_FM, sa venuje dvom vedeckým alebo technologickým správam týždňa.

Podcast Dejiny vzniká v spolupráci s magazínom Historická revue. Moderuje ho Jaro Valent a vychádza každú nedeľu.

Všesvet je cestovateľský podcast, ktorý moderujú Naďa Hubočan a Tina Hamárová. Vychádza každý utorok.

Pozeráme Game of Thrones je špeciálny podcast denníka SME, ktorý sprevádzal poslednú sériu seriálu Game of Thrones (Hra o Tróny). Vychádza každý pondelok.

Medzi nami je týždenný podcast zameraný na ženské a lifestylové témy nielen pre ženy. Nový diel si môžete vypočuť vždy v utorok.

Telesná výchova je podcast o svete športu aj pre nešportovcov. Vždy v piatok, so Samom Marecom a Mariánom Psárom.

Diskutovať o podcastoch môžete s nami vo facebookovej skupine: Podcastový klub denníka SME. Nových členov schvaľujeme zvyčajne pár minút po prihlásení.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.