Minúta po minúte: Šanca je jedna k jednej, tvrdí Matovič o vláde s Kiskom

5. mar 2020 o 7:21 (aktualizované 5. mar 2020 o 10:16)

Igor Matovič má poverenie na zostavenie vlády, povolebné dianie sledujeme minútu po minúte:

10:12 Matovič verí, že Andrej Kiska aj Veronika Remišová zo Za ľudí si "uvedomujú čo sľúbili ľuďom pred voľbami a cítia, čo očakávajú ich voliči".

Líder OĽaNO dúfa, teda, že sa ku koalícii pridajú. Zároveň však opakuje, že vládnuť budú vedieť aj bez Za ľudí.

"Keď sa však rozhodnú zostať v opozícii spoločne s Kotlebom a Ficom, tak my sa určite zariadime. Osemdesiattri ľudí dokopy sme už vyskladali, čiže povedzme si, že budúca vláda pevné verím, že existuje," povedal Matovič pred rokovaním.

10:07 Jedna k jednej, tak vidí líder OĽaNO Igor Matovič šance sa zostavenie trojkoalície či štvorkoalície.

Matovič je už v centrále strany Za ľudí, kde bude rokovať s Andrejom Kiskom.

9:15 Fotky z dovoleniek, zápisy kontrarozviedky aj svedecké výpovede hovoria o tom, že šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár mal styky s bratislavskou mafiou. S mafiánmi sa pritom nielen kamarátil, ale aj podnikal.

Kollár napriek tomu tvrdí, že mafiánom nikdy nebol. Už roky opakuje, že sa síce so zavraždeným bossom Petrom Steinhübelom kamarátil v detstve, ale na jeho neskorších mafiánskych aktivitách sa nepodieľal.

Tomu, aká je minulosť Borisa Kollára, ktorý je pre Igora Matoviča pri skladaní vlády menším zlom, sa venuje článok Romana Cuprika.

8:52 "Dnes sa dozvieme, či si strana Za ľudí vyberie vládu s OĽaNO, SaS a Sme rodina ... alebo radšej pobyt v opozícii so SMERom a ĽSNS," píše na svojom facebooku v príspevku s titulkom Dilema Igor Matovič.

"Budeme radi, ak si dobre vyberú."

8:30 V strane Za ľudí si uvedomujú dôveru, ktorú od voličov dostali, rovnako ako zodpovednosť za krajinu aj úskalia toho, s kým by vládli alebo s kým by boli opozícii. Píše to Kiska na svojom facebooku.

"Všetko má svoje za aj proti. Premýšľame, diskutujeme o tom v strane od nedele permanentne. Celé hodiny, celé dni. Verejne sme sa úmyselne trošku odmlčali. Vieme, že naše rozhodnutie môže mať zásadný vplyv na to, akým smerom sa bude Slovensko uberať," tvrdí Kiska.

Exprezident pripomína, že Matovič dostal od nich niekoľko otázok, na ktoré by dnes mali dostať odpoveď. Aj od toho závisí, ako sa rozhodnú.

"Uvedomujeme si, koľko mandátov naša strana získala a naše prípadné postavenie vo vláde, ale aj v opozícii. Prechádzame si všetky možné scenáre a dopady nielen na stranu, ale najmä pre krajinu. Či už vo vláde budeme alebo nie, sme veľmi radi, že sme boli súčasťou príbehu, keď sa podarilo zastaviť Ficov Smer."

7:35 Matovič sa stretne s Kiskom o 10:00. Po skončení stretnutia budú obaja lídri informovať médiá na tlačovom brífingu.

BRATISLAVA. Už dnes môže byť jasnejšie, či a najmä v akej podobe sa podarí zostaviť vládu Igorovi Matovičovi. Líder víťazného hnutia OĽaNO v stredu dostal poverenie od prezidentky Zuzany Čaputovej.

Vo štvrtok sa bude konať predsedníctvo strany Za ľudí, ktoré má svojmu predsedovi Andrejovi Kiskovi autorizovať rokovanie o vstupe do koalície.

Kiska uprednostňuje vládu bez šéfa hnutia Sme rodina Borisa Kollára, Matovič však chce vládu s Kollárom, aby mala ústavnú väčšinu.

Ešte pred začiatkom predsedníctva by sa mal Kiska stretnúť s Matovičom.

Možný budúci premiér už v stredu hovoril s Kollárom a Richardom Sulíkom.

Po stretnutí s Kollárom Matovič zopakoval, že cieľom je vládnuť s podporou ústavnej väčšiny. Na adresu kritikov Kollára uviedol, že "ľudia rozhodli".

"Čakáme na pána Kisku, ako sa rozhodne," doplnil Kollár s tým, že bude rád, ak sa podarí štvorkoalícia, ale šiel by aj do trojkoalície, ak sa Kiska rozhodne inak.

