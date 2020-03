Dobré ráno: Pre exprezidenta Kisku je to celé nedôstojné

Politickú situáciu komentuje aj Silný výber.

5. mar 2020 o 23:01 Tomáš Prokopčák, Peter Tkačenko, Slavomír Olšovský, Martin Jakubčo

Je takmer týždeň po parlamentných voľbách, strany sa medzi sebou dohadujú, kto a akú vlastne vytvorí koalíciu, nesedia preferenčné hlasy s hlasmi pre strany, čiže sa možno bude prepočítavať a Smer, Smer si znova kladie otázku, či si „pán tu ma posadili, tu budem“ trúfne na palácový prevrat. Nevraviac, že čosi podobné sa možno stane v Spolu či v Progresívnom Slovensku.

Skrátka, ak milujete politiku a jej nuansy, zrejme momentálne zažívate čosi ako extázu. Aj keď bohvie, či sa jej rukojemníkom nakoniec nestane celá krajine aj s budúcim premiérom, ktorý každý druhý deň tvrdí čosi iné a šéfom parlamentu, ktorý mal, ehm, blízko, ehm, k rôznym mafiánom.

O voľbách aj o ich dôsledkoch pre krajinu sa Tomáš Prokopčák rozpráva s politickým komentátorom denníka SME Petrom Tkačenkom a autormi politicastu Silný výber Slavomírom Olšovským a Martinom Jakubčom.

Krátky prehľad správ

Odchádzajúci premiér Peter Pellegrini novovznikajúcej koalícii odkázal, že je aj sama sa schopná rozbiť a neverí, že vydrží celé funkčné obdobie. Igor Matovič zase novinárom pri otázke, či bude kľub OĽaNO stabilný, povedal, že sa majú obrátiť na vešticu.

V Pezinku pokračuje očakávané pojednávanie s Mariánom Kotlebom pre sporné šeky so sumou 1488. Ako dôkaz bola pripustená kniha Fašizmus Jakuba Drábika, zatiaľ nevieme či súd chce použiť definíciu fašizmu alebo vyskúšať či Kotleba ovláda abecedu. Kotleba sa rozhodol nevypovedať.

Policajný prezident Milan Lučanský naznačuje, že bývalý policajný viceprezident Jaroslav Málik spustil proti nemu spravodajskú hru. V rozhovore pre SME tiež hovorí, či ráta pri novej vláde so svojim koncom a odpovedá, prečo neriešil Vadalovcov či Bodorovcov.

Celosvetová hrozba koronavýrusu útočí už aj na Hollywood. Premiéra novej Bondovky No time to die, ktorá sa mala odohrať na budúci mesiac, bude posunutá až na november. Tvorcovia asi predpokladajú, že by názov mohol byť predsa len trochu cynický.

Grécko tvrdí, že všetkých utečencov, ktorí do krajiny prišli po 1. marci, deportuje do krajiny ich pôvodu. Predtým ich ešte presunie na sever do mesta Serres. Turecko v posledných dňoch dovolilo migrantom, aby sa presunuli k hraniciam Grécka a Bulharska. A to aj napriek tomu, že Ankara Únii sľúbila, že tak nespraví.

Odporúčanie

Moje dnešné odporúčanie bude trochu nezvyčajné, ale to je vlastne celá dnešná epizóda. Skrátka skúste nejaký nový podcast. Zvyčajne vám aj hovoríme, aký, ale dnes to nechám úplne na vás. Jednoducho zapnite si svoju podcastovú aplikáciu a dajte šancu niečomu novému. Nemusí to byť ani nejaká veľká, slávna či známe značka, pokojne nech to je amatérsky hobby podcast pre pár fanúšikov. Uvidíte, možno vás to príjemne prekvapí...

