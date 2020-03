Matovič: Výdavky ministerstiev nad milión eur posúdi Útvar hodnoty za peniaze

Lídri strán rokovali o možnej štvorkoalícii.

5. mar 2020

BRATISLAVA. Akýkoľvek výdavok nad jeden milión ktoréhokoľvek ministerstva bude prechádzať Útvarom hodnoty za peniaze.

To je prvá vec, na ktorej sa dohodli lídri politických strán. Na tlačovej konferencii to povedal líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič.

Ten spolu s predsedom hnutia Sme rodina Borisom Kollárom, šéfom strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richardom Sulíkom a lídrom strany Za ľudí Andrejom Kiskom prvýkrát spoločne rokovali o zostavení budúcej vlády.

Spoločné rokovanie prišlo po tom, ako Kiska po dnešnom zasadnutí predsedníctva Za ľudí informoval, že strana vstúpi do týchto vyjednávaní o vytvorení štvorkoalície.



Podľa oficiálnych výsledkov volieb by mala koalícia OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí v parlamente 95 kresiel a disponovala by tak ústavnou väčšinou, na ktorej trvá Matovič, aby mohli uskutočniť ústavné zmeny.

Najčastejšie sa v tejto veci spomínajú bezpečnostné previerky sudcov.