Na Slovensku potvrdili prípad koronavírusu

Doteraz Slovensko obchádzal.

6. mar 2020 o 11:45 Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. Na Slovensku potvrdili prvý prípad koronavírusu, oznámil to dnes premiér Peter Pellegrini.

"Dnes bol potvrdený pacient vo veku 52 rokov, ktorý je toho času hospitalizovaný na klinike infektológie v Bratislave v Univerzitnej nemocnici," oznámil premiér.

Pacient podľa premiéra v predchádzajúcich dňoch necestoval do žiadnych krajín, kde sa vírus vyskytuje. Jeho syn však bol v Benátkach, on však nevykazuje známky ochorenia. Môže teda ísť o sekundárny prenos nákazy, to však ešte bude zisťovať.

"Ide o, zdá sa, ľahší priebeh ochorenia, cíti sa lepšie a klesá mu tepota," hovorí premiér.

V Univerzitnej nemocnici v Bratislave zakázali návštevy pacientov.

Muž nie je z Bratislavy, je z malého mestečka, premiér však nepovedal, odkiaľ je. "Nechcem šíriť paniku," hovorí Pellegrini. O 13:00 zasadne mimoriadny štáb, kde sa budú riešiť detaily prípadu a zavedenie opatrení.

Nasledovať bude zisťovanie toho, s kým prišiel 52-ročný muž do kontaktu, oznámil hlavný hygienik SR Ján Mikas. Prípadne bude týmto ľuďom nariadená izolácia.

"Situácia je zvládnutá," hovorí Mikas.