Koronavírus je na Slovensku. Čo o ňom treba vedieť? (otázky a odpovede)

Vírusom sa nakazil 52-ročný muž z Kostolišťa na Záhorí.

6. mar 2020 o 18:49 Ján Krempaský

V súvislosti s výskytom koronavírusu na Slovensku prijali úrady prvé opatrenia. Zakázané sú návštevy v nemocniciach aj v domovoch sociálnych služieb.

Prečítajte si otázky a odpovede.

Kto sa nakazil koronavírusom?

Súvisiaci článok Na Slovensku potvrdili prvý prípad koronavírusu, od pondelka sa zakážu lety do Talianska Čítajte

Ide o 52-ročného muža z Kostolišťa pri Malackách. Pracoval vo firme vo Vysokej pri Morave. Je hospitalizovaný na Klinike infektológie UNB na bratislavských Kramároch.

Jeho vzorka bola testovaná dvakrát, aby bolo jasné, že ide o potvrdenie tohto ochorenia. Necestoval do žiadnej krajiny, v ktorej sa vírus nachádza.

Ide o sekundárny prenos, nie je nosič ochorenia. Jeho syn bol pred niekoľkými týždňami v Benátkach, avšak nevykazuje známky ochorenia.

Jemu aj manželke nakazeného odobrali v spomínanej nemocnici vzorky. Výsledky ešte nie sú. Budú v priebehu niekoľkých hodín. Zrejme najneskôr v sobotu.

Aký je jeho zdravotný stav?

Mal zápal pľúc, ale jeho stav sa zlepšuje. Pacient sa podľa vlastných slov cíti o niečo lepšie a klesá mu teplota. Sú mu podávané antivirotiká. Pred prevezením do nemocnice bol v domácej karanténe.

Majú sa báť obyvatelia Kostolišťa, kde býva nakazený pacient?

Zatiaľ podľa premiéra a zastupujúceho ministra zdravotníctva Petra Pellegriniho (Smer) nie je dôvod na obavu miestnych obyvateľov. Vláda zatiaľ ani neplánuje uzavrieť Kostolište pre karanténu.

Majú sa báť spolupracovníci nakazeného pacienta z firmy vo Vysokej na Morave?

Kompetentné orgány vydajú pokyny pre všetkých zamestnancov vo firme, kde pacient pracoval. Pellegrini ich nekonkretizoval.

Návštevy sú zakázané len v nemocnici na Kramároch alebo aj inde?

Návštevy sú zakázané vo všetkých nemocniciach na Slovensku.

Ak sa vám mapa nezobrazuje, kliknite sem.

Sú zakázané aj návštevy iných zariadení?

Návštevy sú zakázané aj vo všetkých domovoch sociálnych služieb, v detských domovoch a väzniciach. Zákaz všetkých návštev platí v domovoch dôchodcov a detských domovoch.

Môžu rodičia posielať svoje deti do škôl a škôlok?

Ak sú zdravé a nemajú príznaky ochorenia na koronavírus, môžu ísť do škôl a škôlok. Vláda zatiaľ nevydala plošný zákaz návštevy školských zariadení.

Kto môže byť podozrivý na koronavírus?

Človek, ktorý bol v krajine s výskytom koronavírusu alebo prišiel do kontaktu s nakazeným a má príznaky tohto ochorenia.

Virologička Tatiana Betáková z Virologického ústavu Slovenskej akadémie vied na začiatku februára pre SME povedala, že do rizikovej skupiny patria aj starší ľudia, ľudia s oslabenou imunitou a deti do 56. mesiaca života (približne do štyri a pol roka).

Aké sú príznaky ochorenia na koronavírus?

Koronavírus spôsobuje akútne ochorenie dýchacích ciest, napríklad vírusový zápal pľúc. Nákaza sa prejavuje teplotou nad 38 stupňov Celzia, kašľom, nádchou, bolesťou svalov a kĺbov a sťaženým dýchaním.

Inkubačný čas je od dvoch do 14 dní. Už počas tohto obdobia môže chorý nakaziť ďalšieho človeka.

Aké opatrenia chystá vláda v súvislosti s koronavírusom?

Na všetky SIM karty mobilných telefónov na Slovensku budú odoslané dve esemesky.

Prvá bude informovať o elektronickom recepte. Je dôležitá hlavne pre pacientov, ktorí dlhodobo užívajú lieky. Im sa odporúča, aby nenavštevovali svojho lekára, ale mu zatelefonovali, že potrebujú predpísať lieky. Doktor pošle elektronický recept do lekárne, kde si ho vyzdvihnú.

Druhá esemeska bude ľudí informovať o tom, že ak majú podozrenie na koronavírus, nemajú isť k lekárovi, ale majú zavolať na kontaktné čísla 0917 222 682 a 0918 659 580. Na nich im dajú pokyny, čo majú robiť. Následne ich doma navštívi lekár, ktorý ich vyšetrí.

Ako sa majú správať tí, ktorí majú podozrenie na koronavírus?

Majú zostať doma. V prípade, že idú von, majú si dať na tvár rúško. Ak je to možné, majú sa vyhýbať verejnej doprave, aby nenakazili ostatných.

Aké opatrenia urobil dopravný podnik v Bratislave?

Súvisiaci článok Koronavírus je už aj na Slovensku. 25 otázok a odpovedí o nákaze Čítajte

"Vodiči MHD budú na zastávkach automaticky otvárať všetky dvere na nových električkách, všetkých autobusoch a trolejbusoch, aby sa znižovala potreba kontaktu cestujúcich s povrchmi v hromadných dopravných prostriedkoch," vysvetľuje Adriana Volfová, hovorkyňa Dopravného podniku Bratislava.

Pri zastávkach na znamenie je podľa nej naďalej nutné vyslať vodičovi znamenie.

"Dopravný podnik zvýšil aj periodicitu komplexnej dezinfekcie na dvakrát mesačne s najväčším zreteľom na držadlá a dopytové tlačidlá," pokračuje Volfová. "Upratovacej spoločnosti nariadil, aby zvýšila dávky dezinfekcie nad hygienický štandard," uzatvára hovorkyňa.

Ako sa má správať človek, ktorý je chorý?

Má zostať doma. Vláda uvažuje, že lekár bude môcť pacientovi vypísať tzv. karanténnu práceneschopnosť, najmä ak bol v rizikovej oblasti alebo v kontakte s nakazeným. Pacient nemusí svoj doklad o práceneschopnosti doručovať do Sociálnej poisťovne.

Robia firmy v súvislosti s koronavírusom aj špeciálne opatrenia pre svojich zamestnancov?

"Až do odvolania redukujeme a rušíme služobné cesty do zahraničia, rovnako sme pozastavili návštevy, respektíve prehliadky závodu," vraví Lucia Kovarovič Makayová, hovorkyňa Volkswagen Slovakia.

"Zvýšili sme frekvenciu dezinfekcie priestorov, evidujeme zamestnancov, ktorí navštívili nielen rizikové krajiny, ale všeobecne sa vyskytovali v zahraničí alebo boli v styku s osobami z rizikových oblastí a tí, ktorí navštívili postihnuté krajiny, majú po dohovore home office," vysvetľuje Dominik Miša z tlačového oddelenia VÚB banky.

Vo finančnej inštitúcii tiež obojsmerne zrušili zahraničné pracovné cesty.

Je bezpečné cestovať do zahraničia?

"Odporúčam necestovať do žiadnej krajiny a letecky už vôbec nie," vraví Pellegrini. Od pondelka sú zastavené všetky lety z Talianska a do Talianska.

Ak sa situácia zhorší, rovnaké opatrenie sa zavedie aj vo vzťahu k letom z Veľkej Británie a do nej. Vláda takisto neodporúča zamestnancom chodiť na zahraničné cesty.

Od piatka štvrtej poobede bude spomalená doprava aj na hraničných priechodoch s Rakúskom - v Bergu, Kittsee a v Jaroviciach. Kompetentní pracovníci budú najmä prichádzajúcich na Slovensko informovať o tom, že u nás je koronavírus a ako sa majú správať.

Premiér neodporúča cestovať našim turistom ani na víkendové lyžovačky, najmä do Talianska. "Dávam všetkým na zváženie, či je dôležitejšia lyžovačka v Taliansku, alebo vlastné zdravie," povedal Pellegrini v piatok poobede na tlačovke na ministerstve vnútra.

Je možné chodiť na verejné podujatia?

Vláda neodporúča ani návštevu športových a kultúrnych podujatí, nočných barov a nákupných centier. Premiér tiež vyzýva cirkvi, aby zvážili organizovanie bohoslužieb.

Predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Stanislav Zvolenský bohoslužby neobmedzil. Vyzval však, aby ľudia, ktorí sú chorí alebo majú podozrenie na akékoľvek ochorenie, zostali doma.

V kostoloch sa nemajú používať sväteničky a z lavíc majú byť odstránené všetky spoločné predmety, napríklad modlitebné knižky. Veriaci si počas omší ani nemajú posúvať zvonček s milodarmi.

Namiesto podania ruky počas znaku si majú urobiť len vzájomný úklon hlavou. KBS neodporúča organizovať púte na Slovensku ani ich návštevu v zahraničí.

Treba si robiť zásoby?

Absolútne nie. Obchody budú podľa Pellegriniho aj naďalej pravidelne zásobované.

Je dostatok ochranných prostriedkov?

Rúšok je zatiaľ dostatok. Vláda už objednala ďalšie zásoby. Mali by prísť cez víkend.

Štátne hmotné rezervy už objednali aj zásoby ďalších ochranných prostriedkov, ktorých je zatiaľ dosť. Ide o návleky na topánky, rúška, respirátory, celotelové obleky, ochranné okuliare či dezinfekčné prostriedky.

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.