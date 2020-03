SMS správy s informáciami o koronavíruse byť mali byť doposielané v sobotu

7. mar 2020 o 14:07 TASR

BRATISLAVA. Všetky SMS správy, ktoré štát rozposiela občanom v súvislosti s potvrdením nového koronavírusu na Slovensku, by mali byť doposielané v sobotu, teda tak, ako to bolo avizované.

Ide o správy, v ktorých ministerstvo zdravotníctva odporúča kontaktovať pri podozrení na nákazu lekára telefonicky a v prípade potreby predpísania liekov nejsť k lekárovi osobne, využiť elektronické recepty.

"Tieto SMS správy by mali byť doposielané v priebehu dnešného dňa. Nevieme to úplne garantovať, lebo sa zároveň posielajú aj SMS Slovákom do zahraničia, ale malo by sa to stihnúť poslať," uviedol pre TASR hovorca rezortu vnútra Petar Lazarov.

Cieľom SMS správ je odľahčiť zdravotnícky personál v nemocniciach a zároveň zamedziť šíreniu vírusu medzi obyvateľstvom.

"V prípade, že človek potrebuje lieky, môže využiť erecept, ktorý lekár môže vystaviť na diaľku a pacient si lieky vyzdvihne v lekárni. Rovnako treba postupovať v prípade, keď sa človek cíti chorý, v prvom rade treba svojho lekára kontaktovať telefonicky a ten určí ďalší postup," skonštatovala ministerka vnútra Denisa Saková (Smer).

SMS správy dostali aj Slováci nachádzajúci sa v zahraničí. Išlo o dva typy SMS správ. Jeden z nich dostali občania na území Rakúska a Talianska a druhý tí, ktorí sa nachádzajú vo zvyšných krajinách sveta.

V prvom type SMS správy určenej občanom v Rakúsku a Taliansku upozorňuje slovenský rezort diplomacie na to, aby občania po návrate na Slovensko počítali s možným zdržaním na hraničných priechodoch SR.

V druhom type SMS správy, ktorú dostali občania nachádzajúci sa v ostatných krajinách sveta, im ministerstvo odporúča, aby po návrate na Slovensko sledovali svoj zdravotný stav. Pri príznakoch ochorenia majú lekára kontaktovať telefonicky.

Rozposielanie SMS správ avizoval premiér Peter Pellegrini (Smer) po tom, ako sa v piatok potvrdil prvý prípad nákazy novým koronavírusom na Slovensku. Každý občan ich dostane v piatok alebo sobotu.

