Advokátov a policajtov pustia do väzníc len s rúškami

Pri vstupe do väzníc budú merať teplotu.

10. mar 2020 o 12:34 TASR

BRATISLAVA. Advokáti odsúdených a obvinených, orgány činné v trestnom konaní (OČTK), ktoré vykonávajú v ústavoch úkony, a zároveň aj príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) musia vstupovať do slovenských väzníc s respiračnými rúškami a musia sa podrobiť meraniu teploty.

ZVJS prijal v pondelok (9. 3.) ďalšie opatrenia v súvislosti s potvrdenými prípadmi nového koronavírusu s platnosťou od utorka.

"Pri vstupe do všetkých ústavov a zariadení zboru vstupujúcim osobám (vrátene príslušníkov a zamestnancov zboru) vykonávať meranie telesnej teploty bezkontaktným teplomerom. Osobe s telesnou teplotou vyššou ako 37,5 stupňa Celzia alebo s inými príznakmi ochorenia COVID 2019 a taktiež osobe, ktorá odmietla meranie telesnej teploty, sa zamedzí vstup do ústavu," konkretizovala pre TASR hovorkyňa ZVJS Monika Kacvinská.

Ako ďalej povedala, v prípade OČTK, sudcu, obhajcu, advokáta a inej osoby poskytujúcej právnu pomoc a ďalšej oprávnenej osoby a orgánu sa zváži zamedzenie vstupu.

V prípade vykonávania takýchto vstupov poskytne ústav vstupujúcim osobám rúško na tvár, ktoré následne pri odchode odovzdajú (platí to len v prípade, že si tieto osoby nezabezpečia vlastné rúška na tvár).

Na základe záverov z mimoriadneho zasadnutia krízového štábu Bezpečnostnej rady SR v súvislosti s potvrdeným prípadom nového koronavírusu boli predtým s okamžitou platnosťou od piatka (6. 3.) zrušené realizácie návštev väzňov v ústavoch až do odvolania.

"Opatrenia ZVJS sú na jednej strane prezieravé, neviem si napríklad predstaviť, čo by nastalo, ak by náhodou bol nakazený väzeň odsúdený za obzvlášť závažný trestný čin, či už sériový vrah alebo člen organizovanej zločineckej skupiny, ako by sa potom zabezpečovala a za akých bezpečnostných opatrení jeho karanténa. Na strane druhej, nie každý advokát, ktorý ide za svojím klientom do ústavu, má pri sebe rúško. Ja nemám rúška, veď sú beznádejne už týždne vypredané," uviedol pre TASR jeden z advokátov, ktorý sa dlhé roky venuje trestnému právu.

Ďalší advokát pre TASR rovnako potvrdil, že opatrenia ZVJS sú oprávnené. Za svojím klientom v utorok do bratislavského ústavu na výkon väzby a ústavu na výkon trestu odňatia slobody napokon nešiel.

Ako uviedol, odradilo ho, žeby mu namerali zvýšenú teplotu a zostal by v karanténe.

