Kontajner s pomôckami pre zdravotníkov nezhabali. Paška podľa ministerstva šíri poplašnú správu

Paška uverejnil príspevok, v ktorom obvinil Merkelovú, že zhabala ochranné prostriedky pre slovenských zdravotníkov.

11. mar 2020 o 18:38 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo zahraničných vecí (MZV) upozorňuje poslanca a podpredsedu SNS Jaroslava Pašku nech nešíri poplašnú správu.

Agentúru SITA o tom informoval Juraj Tomaga, vedúci tlačového oddelenia MZV.

Paška uverejnil v pondelok 9. marca na sociálnej sieti príspevok, v ktorého titulku sa písalo, že „Merkelová (nemecká kancelárka, pozn. SITA) zhabala ochranné prostriedky pre našich zdravotníkov“.

Reakcia na status Pašku

Ministerstvo však s nemeckými orgánmi komunikuje a situácia je dôsledkom opatrení prijatých nemeckou vládou, ktoré zamedzujú predaj medicínskych potrieb do zahraničia.

Súvisiaci článok Minúta po minúte: Potvrdili tri nové prípady na Slovensku, vláda zvažuje mimoriadnu situáciu Čítajte

V stanovisku sa píše, že MZV už v minulosti, keď to bolo nevyhnutné, vždy vecne reagovalo na statusy Jaroslava Pašku, no tentokrát to so sebou prinieslo aj mediálnu pozornosť vzhľadom na situáciu s koronavírusom.

Ministerstvo preto kontaktovalo Správu štátnych hmotných rezerv SR, aby získalo bližšie informácie ohľadom zadržiavania kontajneru s medicínskymi potrebami.

„Príslušný úrad potvrdil, že niektoré veci boli osloveným dodávateľom zadržané v Nemecku. V tejto súvislosti rezort diplomacie okamžite kontaktoval nemecké orgány, ktoré informáciu spresnili, a to tak, že kontajnery s takýmto tovarom sú zadržiavané, pretože vývoz niektorých vecí bol zakázaný. O zhabaní nebola nikdy reč,“ informuje MZV s tým, že Nemecko si je plne vedomé dôsledkov rozhodnutia tamojšieho krízového štábu.

Slovenským orgánom uviedlo, že jedným z riešení je zmena alebo zmäkčenie spomenutého rozhodnutia. Medzitým však Správa štátnych hmotných rezerv informovala rezort diplomacie, že medicínsky materiál získala cez iných dodávateľov.

Vyvolávanie paniky

Ministerstvo v pondelok prostredníctvom médií vyzvalo Pašku aby to nezneužíval na strašenie a vyvolávanie paniky.

„Je možné, že nejaký iný kontajner mohol byť v Nemecku dočasne zadržaný. A preto dnes ešte stále poslanca Pašku dôrazne žiadame, aby v prípade, že vie o zadržiavanom kontajneri viac, konkrétne jeho špecifikáciu, dodávateľa a prijímateľa, bezodkladne kontaktoval rezort diplomacie, aby mohol intervenovať," napísal Tomaga.

"Ak túto informáciu nemá, tak od neho žiadame, aby prestal s difamačnou kampaňou a prečítal si v Trestnom zákone skutkovú podstatu trestného činu šírenia poplašnej správy,“ dodal Tomaga.

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.