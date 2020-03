Spúšťame masívne testovanie vírusu. Chýbajú laboranti a rýchlotesty ešte nemáme

Čím viac testov, tým účinnejší boj s vírusom, tvrdia experti.

12. mar 2020 o 19:15 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Celotelový umelohmotný odev s kuklou, na očiach veľké plastové okuliare a respirátor zakrývajúci ústa aj nos. V takomto skafandri musia pracovníci Národného referenčného centra pre chrípku už najmenej dva týždne testovať v dvojzmennej prevádzke vzorky pacientov podozrivých z nákazy koronavírusom.

"Je to strašná práca," hovorí uznávaný slovenský infektológ a šéf tropického inštitútu Vladimír Krčméry.

Národné referenčné centrum bolo doteraz jediné na Slovensku, ktoré testovalo vzorky na prítomnosť koronavírusu. Do štvrtka večera ich preskúmalo 832.

Tento počet by sa v nasledujúcich dňoch mohol výrazne zvýšiť. Vo štvrtok sa premiér Peter Pellegrini (Smer) dohodol na testovaní aj s ďalšími organizáciami. S analýzou vzoriek je pripravený pomôcť Virologický ústav Slovenskej akadémie vied (SAV), Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a najväčšia sieť laboratórií na Slovensku Medirex.

Šéf Virologického ústavu Juraj Kopáček v stredu pre SME povedal, že sú pripravení denne testovať stovky vzoriek. Hlavný hygienik Ján Mikas hovorí, že v Národnom referenčnom centre denne vyhodnotia 80 až 90 vzoriek.

Keby sa tieto prognózy potvrdili, na Slovensku by sa výrazne zvýšil počet testovaných vzoriek a tým by sa podľa odborníkov zlepšil aj skorý záchyt nakazených pacientov.

Viac testov, väčšia šanca na zastavenie epidémie

"Áno, je dobrý nápad viac testovať. Najmä ak nechceme, aby situácia trvala veľmi dlho," hovorí o súvise medzi testovaním a zabránením epidémii koronavírusu Krčméry.

"Testovanie je dôležité najmä v tejto skorej fáze, keď je možné zachytiť kontakty a znížiť šírenie vírusu," dopĺňa šéf virologického ústavu Kopáček.

Ako dôkaz úspešnosti tejto stratégie sa vo svete uvádza príklad Južnej Kórey.

Ide o krajinu, ktorá má vyše 50 miliónov obyvateľov, o necelých deväť miliónov menej ako Taliansko. Južná Kórea je rovnako ako Taliansko masívne postihnutá koronavírusom. Na rozdiel od Talianska však začala masívne testovať svojich obyvateľov, ktorí mali príznaky ochorenia.

Medzníkom sa stala pacientka č. 31, ktorá patrí k náboženskej sekte. Aby Južná Kórea zabránila šíreniu nákazy, rozhodla sa otestovať všetkých 200-tisíc členov sekty. Vďaka tomu v súčasnosti v Južnej Kórei pribúda menej nakazených ako v Taliansku, ktoré je v Európe koronavírusom postihnuté najviac.

"Efekt je, že v Južnej Kórei je veľký počet nakazených, ale je veľmi nízka smrtnosť. Je nižšia ako jedno percento," hovorí šéf tropického inštitútu. Smrtnosť je podiel pacientov, ktorí na nákazu zomrú, na celkovom počte nakazených ľudí.

Počet nakazených v Južnej Kórei, ktorých zachytili pri testoch, bol vo štvrtok 7869. Z nich zomrelo 66 ľudí. Smrtnosť je teda sedem desatín percenta. Vyliečiť sa zároveň už podarilo 333 nakazených.

Pozitívnu súvislosť medzi testovaním a potlačením možnej epidémie vo štvrtok trochu spochybnil Pellegrini.

"Chcem vyvrátiť, že nakazených máme len 16, pretože ich netestujeme," povedal na tlačovej konferencii popoludní, keď bolo na Slovensku ešte potvrdených 16 prípadov.

Napriek tomu sa však Pellegrini s viacerými organizáciami dohodol, aby pomohli Národnému referenčnému centru v testovaní.

Nemáme dostatok laborantov

Zvýšiť počet testov však podľa Krčméryho vôbec nie je jednoduché. Na testovanie podľa neho nemáme dostatok odborníkov.

"Na Slovensku chýba podľa štatistík ministerstva zdravotníctva asi 500 laborantov. A to vieme už desať rokov," hovorí infektológ.

Napriek tomuto nedostatku treba ľudí, ktorí budú testovať vzorky, podľa Krčméryho najskôr zaučiť. "Aby sa nestalo, že jeden pacient v Skalici je pozitívny a v Bratislave je negatívny," vysvetľuje.

"Rýchle zaškolenie sa dá urobiť za 48 hodín. Ak chceme, aby to bolo presné, tak to môže trvať týždne," pokračuje šéf tropického inštitútu.

Zdá sa, že okrem Národného referenčného centra je najlepšie na testovanie pripravený Virologický ústav SAV. "Disponujeme odborným personálom, ktorý má s technológiou používanou na testovanie vzoriek skúsenosti," vraví jeho šéf Kopáček.

Medirex sa k otázkam týkajúcim sa testovania zatiaľ bližšie nevyjadril. "Viac informácií budeme schopní poskytnúť v priebehu piatku," povedala jeho hovorkyňa Diana Madarászová.

Okrem organizácií, ktoré budú vzorky testovať, by podľa Krčméryho pomohlo, keby sa urobili tzv. spolupracujúce pracoviská k Národnému referenčnému centru. "Nič by nám nebránilo, keby sme v každom kraji mali jedno takéto pracovisko na tzv. rýchlu diagnostiku," vysvetľuje infektológ.

Test na koronavírus Robí sa výter úst a nosa,

pred výterom musí človek zakašľať,

výter sa robí tampónmi, ktoré sa následne ponoria do tekutiny v skúmavke, ktorá sa zavrie zátkou,

výsledok klasického testu je po šiestich hodinách,

výsledok rýchlotestu už po 40 minútach,

vo štvrtok prišlo 4500 testovacích setov,

objednaných je aj 16-tisíc rýchlotestov, ešte neprišli.

V týchto centrách by sa podľa neho PCR metódou v priebehu jednej - dvoch hodín mohol koronavírus diagnostikovať. Pozitívne vzorky by sa potom posielali do Národného referenčného centra a jeho spolupracujúcich laboratórií na potvrdenie.

Takýmto spôsobom by sa podľa neho urýchlilo testovanie vzoriek u podozrivých z nákazy koronavírusom. Výsledky štandardného testu sú totiž v súčasnosti najskôr po šiestich hodinách.

Testovanie na koronavírus sa robí výterom z úst a nosa. Pred ním musí pacient zakašľať.

"Prvým vatovým tampónom sa krúživým pohybom zotrú podnebné oblúky bez dotyku mandlí," vysvetľuje Dáša Račková, hovorkyňa hygienikov, pod ktorých patrí aj Národné referenčné centrum.

Druhým vatovým tampónom sa vytrie sliznica zadnej časti nosnej klenby cez obe nosné dierky. Obidva tampóny sa následne vložia do skúmavky a ponoria sa do odberovej tekutiny. Ich konce sa zalomia o okraj skúmavky tak, aby sa dala uzavrieť zátkou.

Cena jedného testu na koronavírus sa podľa hlavného hygienika pohybuje rádovo v desiatkach eur.

Premiér Pellegrini vo štvrtok na tlačovke povedal, že testovacie sety sa začínajú už pomaly míňať, preto na Slovensko prišlo ďalších 4500 kusov.

Málo sanitiek

Masívnejšiemu testovaniu by mali napomôcť aj rýchlotesty a sanitky. Tie by mali robiť mobilný odber vzoriek priamo v domácnostiach ľudí, u ktorých je podozrenie na koronavírus.

"Rýchlotesty zatiaľ nemáme," priznal vo štvrtok premiér. Dodal však, že Slovensko ich objednalo 16-tisíc. Pripustil zároveň, že môžu nastať komplikácie s ich dopravou z USA na Slovensko. Výhodou najnovších rýchlotestov vyvíjaných v Spojených štátoch je, že výsledok je známy po 40 minútach a dajú sa použiť aj v domácom prostredí.

Namiesto Krčmérym navrhovaných spolupracujúcich pracovísk pre laboratóriá v každom kraji má byť podľa Pellegriniho jedna sanitka a v Bratislavskom dve na mobilný odber vzoriek.

Trnavský župan Jozef Viskupič (OĽaNO) však jeho slová spochybňuje. "Zo štvrtkového rokovania združenia samosprávnych krajov vyplynulo, že dokonca nie každý kraj disponuje takýmito sanitkami," vraví.

Nielen Trnavský, ale aj ďalšie kraje denníku SME povedali, že jedna sanitka na župu pre mobilný odber vzoriek nestačí. Zároveň však dodali, že zvýšenie ich počtu je v kompetencii krajských operačných stredísk záchrannej služby.

"V danej situácii vyčlenené vozidlá na mobilný odber vzoriek stačia," reaguje na to Alena Krčová, hovorkyňa centrálneho Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby.

Mobilný odber vzoriek podľa nej zaťažuje záchranky na Slovensku, ktoré sú predovšetkým určené na záchranu ľudí, ktorí sú v ohrození života. Dodáva však, že ak si to situácia bude vyžadovať, operačné stredisko môže počet sanitiek zvýšiť.