Koronavírus zatvára Slovensko, v nákupných centrách budú otvorené len potraviny, drogérie a lekárne

Štát zaviedol druhé najprísnejšie bezpečnostné opatrenia v Európe po Taliansku.

12. mar 2020 o 20:46 Michal Katuška

Všetky texty o novom koronavíruse budú na SME.sk odomknuté a prístupne pre každého, považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného.

BRATISLAVA. Počet infikovaných vírusom SARS-CoV-2 na Slovensku sa do štvrtka večera zvýšil na 21. Každý z jedenástich nových chorých, ktorí pribudli vo štvrtok, sa nakazil pri kontakte s doteraz známymi chorými.

Sú medzi nimi dve učiteľky, ktoré pracovali v rovnakej materskej škole v Bratislave ako žena, u ktorej sa vírus potvrdil už minulý týždeň.

Ústredný krízový štáb aj preto rozhodol o zavedení ďalších preventívnych opatrení. Majú čo najviac oddialiť nárast počtu nakazených. Aby lekári a vedci stihli získať o víruse a protiopatreniach ďalšie informácie.

"Sme ešte len na začiatku krízy," povedal po zasadnutí Ústredného krízového štábu vo štvrtok premiér Peter Pellegrini (Smer).

Pôvodcami všetkých ochorení na Slovensku sú ľudia, ktorí pricestovali zo zahraničia. Takzvaný medzikomunitný prenos nebol do štvrtka na Slovensku potvrdený.

Na celom území Slovenska platí od štvrtka mimoriadna situácia, ktorá vláde umožňuje dodávať ochranné pomôcky zo zásob Štátnych hmotných rezerv, vláda tiež môže prinútiť slovenské firmy, aby nepredávali chýbajúce zdravotné pomôcky do zahraničia.

Ak sa vám graf nezobrazuje správne, kliknite sem.

Prechod štátnej hranice a hraničné priechody

Sankcie za nedodržanie 14-dňovej karantény hrozí ľuďom pokuta 1659 eur,

štát bude vedieť zistiť, kto prišiel zo zahraničia vďaka SIM-kartám v mobilných telefónoch, mobilní operátori vedia zistiť, či niekto s telefónom bol v zahraničí,

podnikatelia, ktorí by otvorili kino, môžu byť postihnutí do 20-tisíc eur,

doteraz takéto sankcie polícia nikomu neudelila, ministerka vnútra Denisa Saková vyzvala ľudí, aby nahlasovali tých, čo karanténu porušia.

Od piatka, šiestej hodiny ráno zavádza vláda na väčších hraničných priechodoch s Rakúskom, Českou republikou, Ukrajinou a Maďarskom dočasné hraničné kontroly každého vozidla.

"Zatiaľ zostávajú otvorené priechody s Poľskou republikou, ale aj tam budeme situáciu monitorovať," povedala ministerka vnútra Denisa Saková (Smer).

Cudzinci majú od piatkového rána zakázaný vstup na územie Slovenska. Do krajiny sa dostanú len občania Slovenska a tí, ktorí majú na Slovensku trvalý alebo prechodný pobyt.

Všetci bez ohľadu na to, z ktorej krajiny pricestovali, budú musieť po príchode podstúpiť 14 dní trvajúcu karanténu. Vláda tak sprísnila predošlé opatrenie, podľa ktorého museli dvojtýždňovú karanténu absolvovať len tí, čo pricestovali zo štyroch rizikových krajín (Čína, Taliansko, Irán a Južná Kórea).

"Človeku, ktorý sa nechce vrátiť domov, aby neohrozil rodinu a jeho blízki s ním nemuseli podstúpiť karanténu, poskytne ministerstvo vnútra ubytovanie v zariadeniach v Gabčíkove, Liptovskom Jáne alebo na Donovaloch," informoval premiér Pellegrini.

Slováci, ktorí bývajú v okolitých krajinách, napríklad v maďarskej Rajke či rakúskom Kittsee, budú potrebovať doklad o tom, že pracujú na Slovensku, aby mohli cez hranice prejsť bez obmedzení.

Prísnejšie opatrenie platí pre ľudí, ktorí za prácou denne dochádzajú zo Slovenska do zahraničia. Tým štát v skutočnosti zakazuje cestovať do zamestnania.

"Mali by si zvoliť prácu z domu alebo zobrať dovolenku. Ak pôjdu do práce za hranicu, po návrate budú musieť aj oni podstúpiť dva týždne karantény," uviedla Saková.

Slovensko od piatka ruší všetky medzinárodné lety. Vláda ich chce povoliť len obmedzene pre cudzincov, ktorí sú teraz na Slovensku a potrebujú sa dostať domov. Rovnaké opatrenia platia pre medzinárodnú autobusovú a vlakovú dopravu.

Zásobovanie kamiónovou dopravou je, naopak, bez obmedzení.

Na cestovanie v rámci Slovenska vláda zatiaľ žiadne obmedzenia nezavádza, vlaky a autobusy však budú premávať podľa grafikonov, akoby boli školské prázdniny.

Cestovné kancelárie musia povinne zrušiť všetky zájazdy do zahraničia.

Ak sa vám mapa nezobrazuje správne, kliknite sem.

Koniec zábavy

Štát sprísňuje doteraz platný zákaz kultúrnych a spoločenských podujatí. Od piatka rána musia byť zatvorené všetky zábavné centrá, kúpaliská, plavárne, kúpeľné zariadenia, lyžiarske strediská, akvaparky, detské kútiky, diskotéky a bary.

Pellegrini to zdôvodnil tým, že napriek odporúčaniam mnohé rodiny s deťmi nezostali doma a zavreté školy využili na rekreáciu.

"S hrôzou zisťujeme, že prerušené vyučovanie, ktoré má byť preventívnym opatrením na spomalenie šírenia infekcie, si mnohí zamenili za prázdniny. Veselo sa rodičia s deťmi rekreujú v Jasnej, Tatrách, veselo navštevujú akvaparky," upozornil premiér.

Otvorené zostávajú všetky prevádzky s predajom potravín, drogérie a liekov vrátane potravinových reťazcov. Počas víkendu však budú vo veľkých nákupných centrách ostatné prevádzky zatvorené.

"V pondelok v spolupráci s mestskými políciami vyhodnotíme, aká je účasť v týchto nákupných centrách. Keď ľudia nebudú rešpektovať odporúčania a minimalizovať počet návštev, zvážime reštrikcie aj na pracovné dni," doplnila ministerka Saková.

Reštaurácie a stravovacie zariadenia budú naďalej fungovať ako doteraz. Otvorené budú aj hotely. Ale ak prevádzkujú wellness, ten musia uzavrieť.

Plošné zatvorenie škôl

Bez ohľadu na doterajšie zatvorenie školských zariadení v niektorých obciach a mestách, štát uzatvára všetky materské, základné, stredné aj vysoké školy na dva týždne. Opatrenie ako jediné začína platiť až od pondelka 16. marca. Štát chce dať rodičom detí, ale aj zamestnávateľom čas na prípravu.

Zatvorenie škôl postihne aj plánovaný termín písomných maturít. Vláda zatiaľ nevie, kedy sa budú konať. Premiér Pellegrini zatiaľ nepredpokladá, že by pre to museli predĺžiť školský rok.

Obmedzené otváracie hodiny na úradoch

Mimoriadnej situácii sa prispôsobujú aj klientske centrá, okresné úrady, úrady práce a pobočky Sociálnej poisťovne. Otvorené budú tri hodiny denne.

"Takisto budeme obmedzovať aj počet ľudí, ktorí budú vstupovať do klientskych pracovísk a na okresný úrad, aby sme to regulovali presne tak, ako je to už zavedené v pobočkách pošty," upozornila ministerka Saková.