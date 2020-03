Ústavný súd prijal sťažnosť PS-Spolu na výsledky volieb

Súd má 90 dní na to, aby o sťažnosti rozhodol.

12. mar 2020 o 17:23 SITA

BRATISLAVA. Ústavný súd Slovenskej republiky vo štvrtok prijal návrh na začatie konania o ústavnosti a zákonnosti volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý v stredu 11. marca podala koalícia Progresívne Slovensko/Spolu - občianska demokracia (PS/Spolu).

Prostredníctvom sťažnosti žiadajú, aby Ústavný súd prerátal hlasy odovzdané vo voľbách. Ústavný súd bude mať teraz 90 dní, aby o sťažnosti rozhodol.

PS/Spolu chýbalo 926 hlasov na to, aby prekročili prah parlamentu. Volebný výsledok koalície bol 6,96 percent, potrebných bolo sedem percent.



O prešetrenie tejto situácie a podanie sťažnosti žiadali podľa Michala Trubana, ktorý viedol koalíciu do volieb, stovky voličov a voličiek. Podľa jeho informácií nahlásili voliči v 631 okrskoch nezarátanie minimálne 872 preferenčných hlasov.

„Minimálne v 189 prípadoch došlo k porušeniu Ústavy Slovenskej republiky a volebného zákona v súvislosti s umožnením a realizáciou poštového hlasovania zo zahraničia. Žiadame súd o zaujatie stanoviska, či bolo pravidlo o koalíciách aplikované rovnakým princípom pre všetky kandidujúce subjekty a či bola dodržaná zásada rovného prístupu. Preto žiadame Ústavný súd Slovenskej republiky, aby nariadil prerátavanie hlasov v problémových okrskoch, požiadal Slovenskú poštu o vydanie všetkých neprevzatých zásielok s hlasmi voličov a aby prešetril situáciu v prípadoch okrskov, v ktorých sa vyskytli štatistické anomálie,“ objasnil Truban.



Podľa jeho slov to nerobia preto, aby si robili nádeje, že to môže zásadne ovplyvniť výsledok a posunúť PS/Spolu do parlamentu, ale kvôli tomu, že voľby sú základom demokracie.

„Preto musia prebiehať tak, aby o ich priebehu a výsledku neboli pochybnosti. Inak sa zahrávame s dôverou v celý náš politický systém," dodal Truban.



Na Slovensku sa ešte neudial zásah súdu do celoštátnych výsledkov parlamentných volieb.

