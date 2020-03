Sedemnásť situácií, ktoré spôsobili opatrenia pre koronavírus, a ako ich riešiť

Koronavírus - kam sa obrátiť, ak potrebujete poradiť?

Medicinske informácie o koronavíruse:

Národné centrum zdravotníckych informácií – 0800 221 234; Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682; Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580; Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075; Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915; Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave - 0905 903 053; Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203; Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841; Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823; Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812; Národné centrum zdravotníckych informácií - 0800 221 234

Informácie o karanténe:

Úrad verejného zdravotníctva SR -0800 221 234 alebo 0917 222 682 alebo 0917 426 075;

Zásobovanie, preprava tovaru cez hranice:

Ministerstvo hospodárstva SR a Ministerstvo dopravy a výstavby SR - 02/4854 1111 alebo 02/5949 411.

Výroba a činnosť výrobných podnikov:

Ministerstvo hospodárstva SR - 02/4854 1111.

Výlety, zájazdy, uzavretie škôl:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - 02/59 374 111.

Kultúrne akcie, návštevy, divadiel, kín, filharmónií:

Ministerstvo kultúry SR - 02/2048 2111 alebo 02/2048 2114.

Taxislužby, fungovanie autobusov a vlakov:

Ministerstva dopravy a výstavby SR - 02/5949 4111.