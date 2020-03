Odchádzajúci poslanci dostanú odstupné vo výške dvoch alebo troch platov

Tri platy patria po zániku mandátu poslancovi, ktorý bol vo funkcii viac ako päť rokov.

15. mar 2020 o 12:53 TASR

BRATISLAVA. Odchádzajúci poslanci Národnej rady (NR) SR majú po zániku svojho mandátu ešte nárok na vyplácanie platu. Jeho výška závisí od toho, ako dlho v parlamente pôsobili, dostať môžu dvojmesačný alebo trojmesačný plat.

Riaditeľ odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR Tomáš Kostelník pre TASR povedal, že jeden plat predstavuje trojnásobok priemernej mzdy, čo činí vyše tritisíc eur.

Odstupné v závislosti od rokov v parlamente

Dva mesačné platy dostane po zániku mandátu ten zákonodarca, ktorý funkciu zastával aspoň päť mesiacov až päť rokov.

Tri platy patria po zániku mandátu poslancovi, ktorý bol vo funkcii viac ako päť rokov. Vyplýva to zo zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov.

Po odchode z parlamentu získa plat poslanca počas dvoch mesiacov 75 zákonodarcov, vyplatí sa im spolu 455.850 eur.

Sedemnástim poslancom prináleží trojmesačný plat, čo vyjde na 154.989 eur. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR.

Štyria poslanci, ktorí nastupovali v uplynulom volebnom období viackrát a už mali vyplatené platy po zániku mandátu poslanca, už odstupné nedostanú. "Jedna poslankyňa dostane doplatok platu poslanca po zániku mandátu počas dvoch mesiacov znížený o plat za 14 dní," priblížil odbor.

Končia ja predsedajúci

Do uvedených počtov nie sú podľa odboru zarátaní predseda a podpredsedovia NR SR, ktorí sú vo funkcii do ustanovujúcej schôdze parlamentu, čiže do zvolenia nového predsedu a podpredsedov.

Z doterajšieho vedenia parlamentu už do poslaneckých lavíc nezasadnú predseda NR SR Andrej Danko a ani podpredsedovia Andrej Hrnčiar a Béla Bugár. Danko a Hrnčiar dostanú dva poslanecké platy, Bugár tri.

Odstupné dostanú napríklad poslanci Mosta-Híd a SNS, teda strán, ktoré sa po voľbách do parlamentu nedostali.

