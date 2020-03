Budúca koalícia sľubuje opatrenia, ktoré majú pomôcť firmám aj ľuďom

Na zmiernenie dosahov v súvislosti s vírusom by sa mohli využiť aj eurofondy.

15. mar 2020 o 13:44 TASR

BRATISLAVA. Slovensko by malo vyčleniť prostriedky na pomoc firmám, ktoré trpia obmedzeniami v dôsledku koronavírusu.

Zhodli sa na tom strany budúcej koalície zloženej z OĽaNO, SaS, hnutia Sme rodina a strany Za ľudí, ktoré pripravujú opatrenia aj na pomoc ľuďom.

Zrejme vytvoria krízový fond

Na zmiernenie dosahov v súvislosti s vírusom by sa mohli využiť aj eurofondy, ktoré by mali prepadnúť, či oddialenie platenia odvodov. Lídri strán to uviedli v diskusnej relácii TA3 V politike.

"Ide nám v konečnom dôsledku o ľudí, aby mali stále príjem, mali z čoho žiť. Chceme pomôcť občanom preklenúť tento náročný čas, aby sa nemuseli báť, že prídu o prácu, zostanú na úradoch práce. Pripravujeme opatrenia, aby aj firmy prežili, keď sa pandémia zmierni, aby sa mali ľudia kam vrátiť, aby firmy mohli naďalej podnikať," uviedol poslanec OĽaNO Eduard Heger.

Podľa neho bude potrebné vytvoriť krízový finančný fond a vláda sa bude musieť dohodnúť, akú výšku prostriedkov uvoľní.

"Je to taká jednorazová pomoc na riešenie celej krízy súvisiacej s koronavírusom. Toto sa v takom prípade v rámci rozpočtových pravidiel považuje za jednorazový vplyv a neberie sa to do úplnej úvahy znižovania štrukturálneho deficitu. Štát aj táto koalícia sme nastavení pomôcť Slovensku a ľuďom," avizoval Heger.

Doplnil, že v záujme vlády je, aby mali ľudia stále príjem. "V tomto sa zhodneme a aj rokovania boli v tomto duchu," potvrdil Heger.

Podľa podpredsedníčky strany Za ľudí Veroniky Remišovej sa musí štát sústrediť na to, aby mal prostriedky na preklenutie krízy.

"Rozumiem, že musí byť rozpočtová zodpovednosť, ale teraz sme vo vojnovom stave. Zdravie a stabilita ekonomiky sú dôležitejšie ako vyrovnaný rozpočet. To budeme musieť presadiť aj u Európskej komisie tak, aby momentálne sme mohli investovať veľké peniaze do podpory ekonomiky, aby nevznikol chaos a škody boli čo najmenšie," priblížila Remišová.

Riešenie vidí napríklad vo využití eurofondov, ktoré by mali prepadnúť. "Ochrana zdravia, udržanie pracovných miest a záchrana ekonomiky sú dôležitejšie ako deficit. Rakúsko opatrenia urobilo. Pôžičky, prípadne nízko úročené pôžičky malým a stredným podnikateľom, odloženie platby odvodov," vymenovala opatrenia Remišová.

Ľudia majú obavu o výplaty

O potrebe pomoci firmám hovorí aj predseda SaS Richard Sulík. "Ja som za to, aby boli odškodnené všetky firmy, ktoré z titulu rozhodnutia vlády boli poškodené. To vyčíslime, koľko to bude stáť, a to nech ide na rámec deficitu. My sme zaviazaní znižovať deficit o pol percenta ročne, k tomu však prirátame to, čo stála táto kríza. Toto pochopí aj Európska únia," uviedol Sulík.

Nemala by sa však bezbreho "rozbiť štátna kasa" len z dôvodu koronavírusu. "Je potrebné mať cit pre tú mieru. Rozpočet je štandardne stanovený a náklady na krízu sa prirátajú k deficitu, toto ja považujem za korektný spôsob. Netreba hneď všetko zoškrtať. Otázka však je, koľko bude vírus trvať," podotkol Sulík.

Sociálna poisťovňa (SP) má podľa jeho slov dostatok údajov o mzdách zamestnancov. "Keď si povieme, že marec je výpadkový mesiac, tak tým firmám, ktoré sú postihnuté, tak nech SP vyplatí ľuďom čistú mzdu. Ľudia ako keby vírus nepocítili, firmám by tým pomohla a potom sa poďme baviť, kde vzniknú nadmerné škody," podotkol Sulík.

Líder hnutia Sme rodina Boris Kollár súhlasí s tým, aby sa pomohlo aj podnikateľom, ale podľa neho treba myslieť aj na ľudí.

"Budeme presadzovať v sociálnom smere, aby vláda rokovala s bankami, so zamestnávateľmi, s daňovými úradmi, aby sme im mohli uľahčiť a pomôcť ľuďom," tvrdí Kollár.

Zároveň je presvedčený, že ľudia sa obávajú o svoje výplaty a vláda musí robiť niečo, aby sa neocitli v exekúciách.

"Vláda si musí zavolať bankový svet a musíme oddialiť splátky, je dôležité, aby tento tlak vyvinula vláda v tomto smere. Budeme všetko robiť pre to, aby sme túto krízu preklenuli," myslí si Kollár.

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.