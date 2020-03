Nakazených je už 61 ľudí, Pellegrini vyhlásil núdzový stav pre zdravotníkov

Núdzový stav sa týka štátnych nemocníc.

15. mar 2020

BRATISLAVA. Po tom, ako sa za tri dni počet nakazených strojnásobil na 61 prípadov, vláda Petra Pellegriniho vyhlásila núdzový stav na oblasť zdravotníctva a zároveň zatvorila všetky obchody, ktoré nepredávajú potraviny, lieky či potravu pre zvieratá.

Núdzový stav sa zatiaľ týka len štátnych zdravotníckych zariadení. V praxi to znamená, že vláda môže prikázať presun lekárov a zdravotníckej techniky medzi nemocnicami podľa potreby.

„Ide o rozhodnutie, ktoré je zatiaľ preventívne,“ povedal Pellegrini s tým, že nemá dopad na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Pellegrini v priebehu víkendu kritizoval nezodpovedných občanov, ktorí sa združujú vonku a vyzval firmy, aby sa sami postarali o rúška pre zamestnancov.

Zatiaľ majú úrady podľa neho zaznamenaných viac ako 205 prípadov porušenia karantény a od pondelka ich začnú pokutovať.

Premiér zároveň pripúšťa, že sa situácia môže ešte zhoršiť a pripravuje si napríklad centrá na testovanie ľudí.

„Nemajme ilúziu, že po 14 dňoch sa Slovensko vráti do bežného režimu,“ povedal Pellegrini.

Nové opatrenia od pondelka

Od pondelka 6.00 hod. majú byť zatvorené všetky maloobchodné prevádzky. Zákaz sa netýka potravín, drogérií, lekárni, výdajní zdravotníckych pomôcok, pôšt, predajní novín, čerpacie stanice, telekomunikácií, banky, obchody s krmivom pre zvieratá či veterinárnych ambulancií.

Reštaurácie stále podľa Pellegriniho môžu vydávať jedlo buď cez okienko alebo robiť donášku. Rovnako aj bežné obchody stále môžu tovar rozvážať, len musia mať zatvorené kamenné prevádzky, kde by sa združovali ľudia.

Vláda takisto uložila splnomocnencovi pre rómske komunity pripraviť plán výdajov dávok v hmotnej núdzi, aby sa vyhli situácii, že veľké množstvo ľudí príde v jeden deň na úrad práce.

Takisto nemocnice štátne aj súkromné budú musieť obmedziť plánované zákroky len na tie, ktoré riešia život ohrozujúce situácie.

„Aby svoje kapacity držali v prípade zhoršenia situácie s koronavírusom,“ povedal Pellegrini.

Ministerstvo zahraničných vecí spolu s ministerstvom vnútra budú organizovať presun občanov Slovenska späť do krajiny. Všetci budú musieť povinne ísť do karanténnych zariadení napríklad v Gabčíkove.

„Pokiaľ po niekoho pošleme autobusy alebo vládny špeciál, budeme od neho žiadať, aby zotrval v našich zariadeniach,“ povedal Pellegrini.

V pondelok bude vláda rozhodovať aj o tom, či neobmedzia ľuďom bez rúška vstúpiť do vozidiel hromadnej dopravy alebo otvorených predajní.

Rúška pribúdajú pomaly

Ešte vo štvrtok Pellegrini tvrdil, že Slovensko bude mať milióny rúšok, ktoré bude potom rozdeľovať na úrady a zdravotnícke zariadenia.

„Našou ambíciou je, že tieto klasické rúška budú distribuované bezplatne čo najväčšiemu počtu obyvateľov v zariadeniach, úradoch, lekárňach, čakárňach, všade, kde to bude potrebné. Tak, aby každý mohol takéto rúško použiť,“ hovoril Pellegrini.

Opatrenia od pondelka: Od 6.00 zákaz prevádzky maloobchodných prevádzok a všetkých služieb okrem predajní potravín, lekární, predajní drogérie, zdravotných pomôcok, novín a tlačovín, pôšt, bánk, čerpacích staníc, obchodov s krmivom pre zvieratá.

Platí zákaz prítomnosti zákazníkov v priestoroch stravovacích zariadení. Nezatvára zariadenia samotné, ale jedlo musia doručovať donáškovou službou alebo cez okienko.

Pripravujú sa opatrenia na vyplácanie sociálnych dávok, tak aby nedošlo k šíreniu vírusu.

Obmedzujú sa plánované operačné zákroky u všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Pripravuje sa návrat slovenských občanov zo zahraničia. Minister zahraničných vecí pripraví spôsob dopravy, kľúč a prioritizáciu. Budú sa snažiť najmä o návrat detí, mladistvých a mládeže.

Povinná karanténa pre ľudí, ktorí sa hromadne vracajú zo zahraničia, v zariadeniach ministerstva vnútra. Vyzývajú starostov, aby zabezpečili neobmedzený prístup osobám v marginalizovaných komunitách k pitnej vode.

Ministri financií a hospodárstva vypracujú opatrenia na zmiernenie ekonomických dosahov.

V sobotu však vyzval firmy, aby sa samé postarali o svojich zamestnancov a nečakali na pomoc od štátu.

„Akoby si všetci mysleli, že ochranné rúška dostanú od vlády, tak ich chcem vyviesť tohto omylu,“ povedal Pellegrini.

V nedeľu premiér tvrdil, že Slovensko už malo zarezervované dva milióny rúšok na Ukrajine. Podmienkou však podľa neho bola platba v hotovosti.

„Už sme pripravovali hotovosť 1,2 milióna eur v kufri, aby sme sadli do vládneho špeciálu a jednoducho po ne išli. Prišiel tam priekupník z Nemecka, ktorý to celé preplatil a kúpil,“ povedal Pellegrini.

Po rokovaní vlády v nedeľu predseda Správy Štátnych hmotných rezerv Kajetán Kičura oznámil, že tento týždeň by na Slovensku malo pribudnúť 30 miliónov chirurgických rúšok. NA vládnej úrovni s tým Slovensku pomôže Čína. Rúška by mali stačiť pre celé Slovensko, nielen pre orgány krízového riadenia.

Štátne rezervy už majú podpísané zmluvy, ochranné prostriedky by sa mali naskladňovať v priebehu budúceho týždňa. Okrem rúšok by mali byť k dispozícii aj ochranné odevy, respirátory FFP3 a FFP2, ale tiež napríklad rukavice a návleky.

„Musíme veriť, že sa zmluvy naplnia,“ povedal Kičura.

V nedeľu sa tiež rozhodlo, že správa rezerv má zabezpečiť aj niekoľko stotisíc kusov rýchlotestov určených najmä pre políciu a hasičov. Pre pacientov dodajú iné typy testov.

O rozdelení pohotovostných zásob a rezerv rozhoduje vláda, občania by sa k ochranným pomôckam mali dostať prostredníctvom okresných úradov.

Preventívne opatrenia

Okrem zákazov vláda chystá aj ďalšie preventívne opatrenia. Napríklad v pondelok by mal Pellegrini rokovať s výstaviskom Incheba v Bratislave.

„Budeme potrebovať takéto priestory na určitú koncentráciu ľudí v uzavretom priestore, ak bude treba,“ tvrdí Pellegrini s tým, že dúfa, že takáto situácia nepríde.

Areál výstaviska by podľa Pellegriniho mohol slúžiť na mobilné testovanie ľudí, kde ľudia jednou bránou vojdú a druhou vyjdú. Výstavisko by mohlo tiež slúžiť aj ako zhromaždisko chorých ľudí, ak by ich nezvládali nemocnice .

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz zároveň upozornil, že vláda by mala myslieť aj na tieto komunity.

Oznámil, že jeho úrad spolu so splnomocnencom vlády pre národnostné menšiny Lászlóm Bukovszkym rozposlali do 272 obcí najdôležitejšie informácie o novom koronavíruse v rómskom jazyku.

„Za najdôležitejšie považujeme "vyzbrojiť" tereňákov potrebnými ochrannými prostriedkami a pomôckami a dostať ich do komunít, aby mohli vykonávať svoju prácu. Taktiež treba v týchto komunitách zabezpečiť základné hygienické potreby a pitnú vodu,“ povedal Ravasz pred nedeľným zasadnutím vlády.

Pellegrini v tejto súvislosti vyzval starostov a primátorov, aby umožnili neobmedzený prístup osôb z marginalizovaných komunít neobmedzený prístup k pitnej vode.

zároveň znovu vyvracal nepravdivé tvrdenia o tom, že sa vláda chystá izolovať Bratislavu a vyzval občanov, aby nešírili takéto poplašné správy.

