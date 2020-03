Má koronavírus. Po výtere ho z Kramárov poslali domov po vlastných (rozhovor)

Muž z Bratislavy bol pred týždňom v Belgicku. Po testoch ho poslali z nemocnice domov.

15. mar 2020 o 19:56 Erik Balázs

Muž z Bratislavy bol pred týždňom v Belgicku. Po testoch na koronavírus ho poslali z nemocnice domov. Pozitívny výsledok na ochorenie COVID-19 mu oznámili po štrnástich hodinách. Jeho identitu redakcia SME pozná, pre jeho bezpečnosť ju nezverejňuje.

Kedy sa u vás objavili prvé príznaky choroby?

V stredu (10.3.) dva dni po návrate z Belgicka. Išiel som na víkend za priateľmi, cestu som mal zaplatenú niekoľko mesiacov dopredu. V čase keď som vycestoval som mal iba malú predstavu o tom, že koluje nejaký vírus.

Myslel som si, že je zatiaľ izolovaný v Číne a Taliansku. Všetky prísnejšie opatrenia na Slovensku začali vychádzať až po mojom návrate v pondelok.

Kde ste sa podľa vás mohli nakaziť?

Vzhľadom na inkubačnú dobu to mohlo byť ešte v Bratislave, v práci či inde vonku. Navyše z ekologických dôvodov som išiel do Belgicka vlakom.

No keďže jeden z kamarátov, ktorých som bol navštíviť v Belgicku dostal príznaky v stredu prakticky zarovno so mnou, tak mohol byť nevedomým prenášačom aj on. V blízkom kontakte som bol od piatka do nedele so štyrmi ľuďmi, chorý je zatiaľ len on.

Ako sa u vás ochorenie prejavilo?

Bolesť hrdla prišla v stredu večer. Horúčku som dostal v noci zo stredy na štvrtok, kedy som aj okolo pol štvrtej nad ránom kontaktoval infolinku. Odkázali mi, že mám zostať doma v ráno zavolať obvodnému.

Ráno som teda zavolal doktorke, ktorá mi odkázala, že ona tie testy nerobí, že nech zavolám naspäť na infolinku. Tam sa mi nedalo asi hodinu dovolať. Napokon ma inštruovali, že testovanie musí objednať obvodný lekár.

Obvodná ale netušila ako, tak sa teda sama informovala na infolinke. Neskôr okolo obeda mi zavolala, že mam objednanú sanitku. Keď ani po ďalších šiestich hodinách nikto neprišiel zavolal som na 155, kde mi oznámili, že ma majú na zozname.

Kedy po vás prišli?

Prakticky až v piatok o druhej ráno ma zobudil telefón, s tým že po mňa prídu. Pred treťou ma zdravotníci v plastových oblekoch odviezli na Kramáre.

Tam som ešte asi štvrť hodiny musel čakať pred nemocnicou kým ma prijali. Doktori so mnou spísali anamnézu a odobrali mi vzorky z nosa a hrdla. Povedal som im aj o kontakte z Belgicka, ktorému už medzitým koronavírus potvrdili.

Ako na Kramároch reagovali?

Podľa nich nebol dôvod na paniku. Mohol som mať podľa lekárov aj angínu alebo chrípku. Na výsledky som si mal počkať do troch dní.

Keďže som už nemal tak vysokú horúčku ako predošlú noc, kedy sa blížila k štyridsiatke, poslali ma domov. Namerali mi tam 37 stupňov. Odvoz vraj nemajú vyriešený, a tak som si mal zobrať taxík, alebo ísť autobusom.

Ako ste reagovali?

Prekvapilo ma to. Všetci boli síce príjemní a nehovorili mi to s nadšením, no nerozumiem načo ma prišli zobrať v skafandroch? Spomenul som aj to, že kamarát mal v Belgicku tie isté príznaky, ráno ho otestovali a už večer mal pozitívny výsledok.

Prišlo mi nezodpovedné ísť taxíkom alebo autobusom, na ktorý by som nad ránom aj tak dlho čakal. Išiel som teda domov do Ružinova pešo. So zvýšenou teplotou, bolesťami hrdla a sťaženým dýchaním.

Kedy ste sa dozvedeli výsledok testu?

Našťastie už v piatok mi volali z kriminálky, aby som dal zoznam ľudí, s ktorými som bol v kontakte. Pár minút aj hygiena, ktorá mi oficiálne oznámila výsledok. Takisto som im poskytol zoznam kontaktov. Pýtali sa ma aj na aktuálny stav.

Dostali ste nejaké inštrukcie?

Hygienička mi povedala, že mi zavolá na druhý deň. V sobotu dopoludnia skutočne zavolala, aby mi oznámila, že budú testovať aj moju rodinu, ktorá je teraz v karanténe so mnou.

Ďalej kamaráta, s ktorým som sa stretol. Už je v karanténe. Kolegov z práce riešil menežment. O domácej liečbe sa mám informovať u svojej doktorky.

Keďže cez víkend neordinuje, tak sa zatiaľ liečim sám podľa všeobecných informácií. Dávam si lieky na horúčku, keď mám zvýšenú teplotu a oddychujem.

Viete čo bude nasledovať?

Úprimne, netuším viem len to, že máme byť 14 dní od výsledku zavretí doma. Netuším či mi niekto zavolá, či ma budú testovať na konci znova, ani kedy vlastne prestanem byť infekčný.

Ako sa cítite, ako u vás choroba prebieha?

Vysokú teplotu som mal len prvú noc, vtedy to bolo okolo štyridsiatky. Odvtedy je to okolo 37, nie viac ako 38 stupňov. Horšie sa cítim skôr ráno než večer. Paracetamol už radšej neberiem, vraj je ťažší na pečeň.

Bolesť hrdla pozvoľna ustupuje, ale ešte je. Najviac ma trápi dýchanie. Zadúša ma v prieduškách.

Na upchatý nos mi pomohli výplachy morskou vodou z lekárne. Už takmer nemám ani kašeľ.

Celkovo však pociťujem únavu, nechuť do jedla.

