Pellegrini: Nakaziť sa môže hlboko pod 40 percent obyvateľstva

Prognózu pre Slovensko predstavia v utorok.

16. mar 2020 o 19:49 Ján Krempaský, Jakub Filo

BRATISLAVA. Na Slovensku by sa koronavírusom malo nakaziť hlboko pod 40 percent populácie Slovenska. Vyplýva to z prognózy vývinu tohto ochorenia u nás, ktoré urobil Inštitút zdravotnej politiky ministerstva zdravotníctva.

Výsledky analýzy naznačil v pondelok po skončení zasadnutia krízového štábu premiér Peter Pellegrini na tlačovej konferencii.

Tento podiel premiér však označil za dobrý, nakoľko v iných krajinách hrozí, že sa koronavírusom nakazí až 80 percent obyvateľov.

Epidémia spôsobená koronavírusom by mala vrcholiť na 60. deň po identifikácii prvého prípadu. Vychádza to na prelom apríla a mája. Následne by mala na tejto úrovni zotrvávať 15 až 20 dní.

Po osemdesiatom dni by počty nakazených mali klesať. V tom najhoršom dní sa podľa Pellegrinoho môže nakaziť až 40-tisíc ľudí.

Vrchol epidémie na Slovensku podľa prognózy len jemne pretína priamku, ktorá znamená kapacitné možnosti slovenského zdravotníctva. "A ak urobíme ďalšie opatrenia na zníženie mobility obyvateľstva, tak tá krivka sa jemne dotkne vrcholu," povedal premiér Peter Pellegrini.

Inštitút zdravotnej politiky predstaví svoju analýzu v utorok o desiatej predpoludním na pôde ministerstva zdravotníctva.

Na Slovensku do dnešného dňa evidujú 72 prípadov nákazy novým koronavírusom. Celkovo zdravotníci vykonali 1595 testov.

Ak sa vám mapa nezobrazuje správne, kliknite sem.

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.