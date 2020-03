Treba im dať výbor, nech sa ukážu, hovorí Matovič o kotlebovcoch

Líder OĽaNO chce kotlebovcom zobrať čaro zakázaného ovocia.

17. mar 2020 o 14:46 SITA

BRATISLAVA. Treba im dať výbor, nech sa ukážu, adresuje šéf Obyčajných ľudí a nezávislých osobností (OĽaNO) a budúci premiér Igor Matovič výzvu kotlebovcom ohľadne rozdelenia miest predsedov parlamentných výborov pre opozíciu.



„Osobne som za to, aby sme prestali s takým ostrakizovaním kotlebovcov. Treba im dať výbor, nech sa ukážu. Takýmto spôsobom im zoberieme čaro zakázaného ovocia,“ reagoval Matovič na otázku, či by mal byť niekto z poslancov strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) na čele niektorého z výborov parlamentu.

Podľa Matoviča je na opozícii, ako si miesta šéfov výborov rozdelí.



Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík povedal, že je na diskusiu, kto bude predsedom výboru z ĽSNS. „Nesmie to byť človek, ktorý hádzal kocky po ženách, ktorý má kadečo potetované, ktorý sedel v base. To nie,“ uviedol Sulík.

Za šéfa výboru by nevolil ani Ľuboša Blahu zo Smeru. „Blaha je hanba pre túto krajinu,“ poznamenal. Sulík by do vedenia parlamentu nevolil ani šéfa Smeru Roberta Fica. Podľa Sulíka je dobré, že za podpredsedu parlamentu má zo Smeru kandidovať Peter Pellegrini. „Jemu hlas dám,“ dodal šéf SaS.



V parlamente práve rokujú šéfovia parlamentných strán o tom, ako sa rozdelia miesta vo vedení poslaneckej snemovne a kreslá predsedov výborov národnej rady.

Koalícia chce ponúknuť opozícii, teda Smeru a ĽSNS, miesta predsedov v siedmych výboroch, ďalších dvanásť kresiel predsedov si majú podeliť koaličné strany OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí.

