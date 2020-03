Onkologický ústav rozširuje hygienické opatrenia

Pri hlavnom vchode je zriadený vstupný filter na meranie teploty a odoberanie anamnézy.

18. mar 2020 o 9:56 TASR

BRATISLAVA. Národný onkologický ústav (NOÚ) v súvislosti s novým koronavírusom rozšíril od stredy hygienické opatrenia.

Ich cieľom je chrániť nielen onkologických pacientov, ale aj zdravotnícky

Informovala o tom špecialistka pre styk s verejnosťou NOÚ Patrícia Kubicová.

Úpravy ordinačných hodín

"Urobíme maximum pre to, aby sme v novom režime dokázali fungovať čo možno najkomfortnejšie," uviedlo vedenie onkológie s tým, že obmedzenia sa dotknú napríklad úpravy ordinačných hodín vo všetkých ambulanciách od 7.45 do 12.30 h či uzavretia prevádzky bufetov.

Pacienti musia na vstup do NOÚ využívať len hlavný vchod pri lekárni Kamélia - platí to aj pre vstupy do pavilónu M a pavilónu radiačnej onkológie. Vchod bude otvorený v čase od 6.50 do 14.00 h.

Na východ zo všetkých budov je určený východ pri coffee shope, ktorý bude otvorený do 14.30 h. Po 14.30 h musia pacienti opúšťať NOÚ len prostredníctvom východu na prvom poschodí v hlavnej budove pri CT pracovisku.

Vstupný filter

Pri hlavnom vchode je zriadený vstupný filter, čiže meranie teploty, odoberanie anamnézy, dezinfekcia rúk, kontrola ochrany nosa a úst.

Centrálna registrácia pacienta a centrálna evidencia pacienta v pavilóne radiačnej onkológie bude v prevádzke len do 13.30 h. Vstup je zabezpečený cez vchod v pavilóne radiačnej onkológie.

Úprava otváracích hodín sa týka aj lekárne Kamélia, ktorá je otvorená od 7.30 do 14.00 h.

Obmedzenie sa týka počtu sprevádzajúcich osôb na maximálne jednu osobu, a to v prípade, že je to nevyhnutné. Sprevádzajúca osoba má povinnosť prejsť vstupným filtrom rovnako ako pacienti.

Koronavírus SARS-CoV-2

