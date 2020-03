Nie ste v Hiltone, odkazuje polícia nespokojným z karantény v Gabčíkove

Socálne siete zaplavili príspevky ľudí, ktorí sa sťažujú na štátne zariadenie.

19. mar 2020 o 11:52 SITA

BRATISLAVA. Ľudia zo zahraničia, ktorí sú na povinnej karanténe v Gabčíkove, sa sťažujú na zlé podmienky. Polícia im odkazuje, že nie sú v Hiltone. Vyplýva to z príspevku zverejneného políciou na sociálnej sieti.

Do povinnej karantény musí ísť každý človek, ktorého prevoz zo zahraničia zabezpečí Slovensko. Ministerstvo vnútra má na takéto prípady vyčlenené špeciálne ubytovacie zariadenia v Gabčíkove či Liptovskom Jáne.

Sociálne siete zaplavila kritika

Sociálne siete však zaplavili príspevky ľudí, ktorí sa sťažujú na povinnú karanténu v zariadení ministerstva vnútra pre zlé hygienické podmienky či slabé informovanie zo strany polície.

Podľa polície došlo v zariadení ministerstva vnútra v Gabčíkove k niekoľkým situáciám, keď napríklad ubytovaní čakali, že bude mať každý samostatnú izbu. „Neskôr policajné hliadky, ako aj súkromná bezpečnostná služba zaznamenali incident, pri ktorom sa jedna z ubytovaných žien sťažovala, kládla si podmienky ohľadom stravy a nahrávala si na telefón policajtov a ďalšie prítomné osoby,“ informuje polícia, ktorá zdôrazňuje, že na Slovensku bol vyhlásený výnimočný stav.

„Chceme dôrazne upozorniť všetkých klientov, aby neočakávali, že v Gabčíkove budú na nich čakať luxusné služby päťhviezdičkového hotela. Personál zariadenia, policajti a „sbskári" robia, čo je v ich silách. Nehaňte ich prácu a snahu, nevyvolávajte konflikty,“ upozorňuje polícia a taktiež pripomína, že dopravu ľudí zabezpečuje zo zahraničia ministerstvo zahraničných vecí a ďalšie zložky štátu.

„Ak by to takto nefungovalo, boli by stále ďaleko od domova, a kto vie dokedy by si museli predĺžiť pobyt na hoteli,“ dodáva polícia a informuje, že prvých 40 klientov bolo otestovaných s negatívnym výsledkom a smerujú do domácej karantény.

Platí mimoriadna situácia

Od 12. marca platí na Slovensku pre koronavírus mimoriadna situácia. V tejto súvislosti boli v krajine zavedené viaceré obmedzenia na zamedzenie šírenia ochorenia, vrátane zatvorenia výchovno-vzdelávacích zariadení od 16. marca na 14 dní.

Vláda tiež pristúpila k vyhláseniu núdzového stavu pre celý sektor zdravotníctva. Zatvorené sú maloobchodné prevádzky a prevádzky so službami, pričom sa to netýka potravín, drogérií, lekární či vybraných služieb, akými sú napríklad banky či poisťovne.

Počet infikovaných ľudí na nový koronavírus na Slovensku stúpol na 105.

