Hoci Pellegrini nepovažuje mŕtvu ženu za prvú obeť koronavírusu, odborníci skôr áno

Počas prasacej chrípky v roku 2009 sme medzi obete počítali aj tých, ktorí mali iné ochorenia.

19. mar 2020 o 18:39 Ján Krempaský

Všetky texty o novom koronavíruse budú na SME.sk odomknuté a prístupne pre každého, považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného.

BRATISLAVA. Možno 84-ročnú ženu, ktorá tento týždeň zomrela v nitrianskej fakultnej nemocnici a bola nakazená aj koronavírusom považovať za jeho prvú obeť na Slovensku?

Premiér Peter Pellegrini (Smer) tvrdí, že nie. Naopak, virologička Tatiana Betáková, prednostka Ústavu epidemiológie Lekárkej fakulty Univerzity Komenského Margita Špaleková a súdny lekár Peter Kováč sú bližšie k názoru, že by sa za obeť vírusu považovať mala.

Podobne sa vyjadrili hygienici. "V jednom prípade u 84-ročnej osoby s potvrdeným ochorením Covid-19 dnes došlo k úmrtiu," napísali v stredu na svojom webe.

Aj počas prasacej chrípky v roku 2009, kedy na Slovensku zomrelo podľa oficiálnych štatistík 57 ľudí sa pri 39 z nich uvádzalo, že okrem vírusu mali aj inú chorobu. Takisto ako žena z nitrianskej nemocnice.

Infarkt myokardu

Súvisiaci článok Boli sme sa otestovať na koronavírus, výsledok bude do dvoch dní Čítajte

"Pitvou sa potvrdilo, že dotyčná pani zomrela na rozsiahly infarkt myokardu a nie na koronavírus," povedal vo štvrtok Pellegrini na tlačovke na bratislavskom letisku.

Úmrtie tejto ženy podľa neho nebude preto oznámené Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO) a Európskemu centru pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) ako smrť spôsobená koronavírusom.

Okrem nákazy Covid-19 trpela seniorka aj artériosklerózou, chronickým srdcovým zlyhávaním a infarkt myokardu mala už aj v minulosti.

Nitrianska nemocnica sa k zdravotnému stavu svojej zomrelej pacientky bližšie nevyjadrila. Hovorkyňa Tatiana Timková sa odvolala na ochranu osobných údajov.

Podobne ako Pellegrini však povedala, že vzhľadom na ochorenia, ktoré pacientka mala "vieme konštatovať, že jej úmrtie nemalo priamu príčinnú súvislosť s ochorením Covid-19".

Lekár: Poctivejšie by bolo počítať aj tento prípad

"V prvom rade by sa mala metodika používať konzistentne," reaguje na polemiku o tom, či zomretú považovať za prvú obeť koronavírusu súdny lekár Kováč.

Súvisiaci článok Koronavírusom by sa mohlo nakaziť až 25 percent ľudí, očakávajú štátni analytici Čítajte

"V stredu sa v tabuľke, ktorá zaznamenáva mŕtvych najskôr objavil jeden zomretý a potom zmizol, potom sa zase objavil a vo štvrtok znova zmizol," približuje chaos, aký spôsobila smrť spomínanej ženy. Takéto výkazníctvo podľa neho môže byť obrazom toho, že informácie boli predčasne zverejnené.

"Reálne, tá pani mala 84 rokov. Musela mať toľko ďalších ochorení, že ak sa ako bezprostredná príčina smrti napíše zlyhanie srdca, tak to bude pravda. Infekcia koronavírusom mohla byť len pridružené ochorenie," ponúka Kováč ako súdny lekár svoj pohľad na celú záležitosť.

"Vedľajšie ochorenia ako ochorenia srdca, vysoký krvný tlak, cukrovka a problémy s dýchaním zhoršujú zdravotný stav a potom hlavne ľudia, ktorí nimi trpia, patria medzi tých, ktorí podľahnú koronavírusu," vysvetľuje aj virologička Betáková.

Chrípka spôsobená nielen týmto vírusom podľa nej môže zapríčiniť, že človeku zlyhá srdce. Je to dôsledok prekonania choroby. Keby chrípku neprekonal ďalej by mohol žiť, lebo by nemal poškodené srdce, dodáva virologička.

"Za poctivejší prístup považujem, že keď niekto mal koronavírus a zomrel, tak úmrtie považujem prinajmenšom za súvisiace s koronavírusom. Samozrejme úmrtie na koronavírus nie je to isté ako úmrtie osoby s potvrdeným koronavírusom," uzatvára súdny lekár.

Aj prednostka ústavu epidemiológie Špaleková hovorí, že vo svete sa za obete koronavírusu považujú aj ľudia, ktorých koronavírus nebol jediným ochorením, ktorým trpeli.

Pitvať či nepitvať?

Smrť 84-ročnej ženy vyvoláva aj ďalšiu otázku. Keď premiér v stredu informoval o jej úmrtí povedal, že na to, aby sa zistila príčina jej smrti a zároveň sa rozriešilo, či zomrela na Covid-19 musí ísť na pitvu.

Súvisiaci článok Tri dobré správy zo Slovenska a z Česka o boji s koronavírusom Čítajte

Denník SME má však k dispozícii list vedúceho lekára Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Borisa Ťažkého, ktorý v ňom jednému zdravotníckemu zariadeniu píše, že ak bol zomretý infikovaný koronavírusom, má sa pochovať. Z kontextu vyplýva, že bez toho, aby išiel na pitvu. Úrad má na starosti pitvy.

Toto je však v rozpore s tým, čo sa stalo v prípade úmrtia dôchodkyne, o ktorej informoval Pellegrini.

Hovorkyňa nitrianskej nemocnice Timková odmietla odpovedať na otázku, či aj ich zdravotnícke zariadenie dostalo takéto usmernenie od úradu pre dohľad.

Samotný úrad pre dohľad na tento rozpor odpovedal dvojznačne. Jeho hovorkyňa Radoslava Muchová na jednej strane uviedla, že pri potvrdení infekcie koronavírusom nie je dôvod na pitvu, na druhej strane však dodala, že "je dôležité zhodnotiť iné dôvody úmrtia, pre ktoré je zo zákona potrebné nariadiť výkon pitvy".

Za iné dôvody označila napríklad "nejasné dôvody úmrtia z chorobných príčin". Čo tým konkrétne myslela, nekonkretizovala.

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.