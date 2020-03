Od šitia rúšok cez mobilné aplikácie. Slováci si počas krízy pomáhajú

Štátu bezplatne pomáhajú aj firmy.

19. mar 2020 o 20:36 Roman Cuprik

BRATISLAVA. Kým účtovníčka z obecného úradu Nýrovce neďaleko Nových Zámkov Alica Csomor strihá látku, jej kolegyne a miestny starosta Zoltán Fekete šijú záhyby a prišívajú gumičky. Výsledné rúška potom dezinfikujú parnou žehličkou a zabalia do papierového vrecúška.

Takto trávia voľný čas od vyhlásenia výnimočného stavu, keďže si dali za cieľ vyrobiť 500 rúšok, ktoré zadarmo rozdávajú miestnym obyvateľom.

„Včera, keď som si ľahla a zatvorila oči, videla som len biele plátno a nožničky. Ale stojí to za to, volajú nám starí ľudia a ďakujú, pretože do obchodu ich už ani bez rúšok nepustia,“ povedala pre SME Csomor.

Obecný úrad v Nýrovciach je len jeden z množstva prípadov, ako sa bežní ľudia rozhodli v čase tejto krízy pomôcť.

Šijú rúška, roznášajú potraviny susedom na dôchodku alebo poskytujú ubytovanie pre štátnych zdravotníkov, ktorých pre vírus presunuli mimo ich bydliska. Internet je v týchto dňoch plný ľudí, ktorí nezištne ponúkajú iným pomoc.

Týchto dobrovoľníkov sa snaží oslovovať aj iniciatíva Kto pomôže Slovensku, ktorá zisťuje, aké pomôcky chýbajú nemocniciam či rôznym zariadeniam. Potom hľadá ľudí, ktorí by ich boli ochotní darovať, vyrobiť či odniesť. Ide o rôzne rúška, respirátory, parné čističe a podobne. Zároveň aj robí finančnú zbierku.

„Ľudia na Slovensku majú tendenciu sa zomknúť a aktivizovať v takýchto krízových situáciách. Ja už roky vďaka tomu čerpám energiu v práci v Dobrom anjelovi, ale aj rôznych iných situáciách a som celoživotným optimistom,“ hovorí Ľudmila Kolesárová, ktorá v iniciatíve Kto pomôže Slovensku hodnotí žiadosti.

Okrem takýchto miestnych iniciatív vznikajú aj celoslovenské projekty, ktoré napríklad cez internetové aplikácie informujú verejnosť o prevencii proti vírusu, poskytujú informácie pre nepočujúcich či pomáhajú s výučbou detí doma.

Ajťáci proti korone

Rýchla reakcia na koronavírus prišla z prostredia IT komunity, čo dokazuje aj webová stránka denníka SME, kde návštevník môže nájsť fialovú ikonu nástroja covid.chat. Ide o softvér slovenskej spoločnosti bot.media, ktorý poskytuje najnovšie správy o koronavíruse, diagnostike, karanténe a aj mapu šírenia vírusu.

Zadarmo ho poskytujú firmám aj štátnym webom. Je už napríklad na webe ezdravotnictvo.sk, ktorý prevádzkuje Národné centrum zdravotníckych informácií, ale aj na stránkach viacerých obcí.

„Prvou bola obec Čiertižné, malá obec úplne na východe slovenska. Presne aj pre takéto obce je náš nástroj určený. Predpokladáme, že v obci nemajú kapacity vytvárať obsah, ale veľmi im záleží na jeho doručení,“ napísal na svojom facebooku slovenský dizajnér Dodo Dobrík, ktorý pomáha s vývojom.

Kto ešte pomáha Úrad vlády spustil projekt IT firmy Pomôžte Slovensku, v ktorom vyzval technologické spoločnosti, aby na čas nevyhnutný sprístupnili verejnosti svoje technológie a riešenia, zdieľali verejne svoje skúsenosti a know-how a tak pomohli v boji proti šíreniu koronavírusu.

Firmy, ktoré sa zapojili, sú zverejnené tu: https://www.slovensko.sk/sk/it-firmy-pomozte-slovensku

Spoločnosť ESET vytvorila fond na podporu účinnej diagnostiky koronavírusu

Slovenskí ajťáci spustili aj web Corona data source organization, ktorý zbiera a analyzuje dáta o víruse a jednotlivých prípadových štúdiách.

Slovenská filharmónia ponúka koncerty v online hudobnom archíve.

Aplikácia DeafCom v súvislosti s koronavírusom predĺžila čas online tlmočenia nepočujúcim na 24 hodín denne.

Podobné nápady zbiera občianska iniciatíva hackvirus.sk, ktorá má v pláne s pomocou IT expertov najlepšie riešenia zrealizovať a už budúci týždeň zadarmo odovzdať ministerstvu zdravotníctva.

Slovenskí lekári zase s pomocou IT pracovníkov vytvorili aplikáciu Zostaň zdravý.

Aplikácia je úplne anonymná. Používateľovi pridelí identifikačné číslo, ktoré následne uvedie pri odbere vzoriek. Výsledok testu uvidí používateľ na svojom zariadení.

Takto ľudia cez aplikáciu uvidia, či je v okolí 50 metrov niekto, kto bol pozitívne testovaný na vírus bez toho, aby vedeli o akú osobu presne ide.

Aplikácia zároveň sprehľadňuje objednávanie na testovanie a umožňuje zbierať štatistické údaje. Len vo štvrtok si ju stiahlo viac ako 60-tisíc ľudí.

Zaujímavým nápadom na pomoc živnostníkom a malým podnikateľom je zase webová stránka smesvami.sk.

Cez ňu môžu živnostníci, ktorí bežne nemajú profesionálne vytvorenú webstránku, ako kaderníčky, fitness tréneri a podobne ponúkať svoj tovar a služby, ako predplatné do budúcnosti. Môžu tak získať financie, na preklenutie obdobia v karanténe.

Ako nebyť sám

Problémom, ktorému teraz slovenská verejnosť čelí, je však okrem vírusu aj izolácia.

Štrnásť dní doma môže pre niekoho znamenať viac obedov s rodinou, ale pre dôchodcu žijúceho hodinu autom od zvyšku rodiny to často znamená predovšetkým samotu.

Nehovoriac o ľuďoch s duševnými problémami, ktorí pre vyhlásenie mimoriadneho stavu nemôžu navštíviť svojho terapeuta.

Psychológ Marek Madro, ktorý vedie online linku pre mladých IPčko.sk na svojom facebooku upozornil, že skúšaná teraz nie je len imunita tela, ale aj duše.

„Aktuálne v karanténach a v izoláciách v našich bytoch budú vystavené skúškam aj naše vzťahy,“ hovorí Madro.

Vyzval preto kolegov z tejto oblasti, aby našli spôsob ako poskytovať ľuďom pomoc na diaľku, pretože sami v IPčku zaznamenali nárast ľudí, ktorí ich kontaktujú s rôznymi stavmi úzkosti a podobne.

„Existuje už aj iniciatíva odborníkov, ktorí sa snažia s ministerstvom zdravotníctva dohodnúť, aby takáto duševná pomoc bola poskytovaná na jednej webovej stránke. V čase tejto krízy by to bolo lepšie riešenie, než mať roztrúsené projekty, o ktorých sa ľudia nemusia dozvedieť,“ povedal Madro.

V Česku takto funguje projekt www.delamcomuzu.cz.

IPčko zároveň spustilo výzvu Dáme to, ktorá nabáda ľudí, aby sa ozývali svojim známym, spýtali sa ich, ako sa majú a rozprávali sa s nimi.

„Niekedy sa stretávame s ľuďmi, ktorí by si priali urobiť niečo pre ostatných a nevedia ako začať. Popritom si uvedomujeme, že len záujem a podpora môžu spraviť veľa, že zdanlivo malý čin môže mať obrovské dôsledky,“ píšu na webstránke.

Čo urobili politici správne

V záplave správ o tom, ako vláda Smeru rozhadzovala pred krízou peniaze, teraz jej chýba zdravotnícky materiál a predražene nakupuje rúška, zanikla aj jedna pozitívna informácia o slovenských politikoch.

Vďaka tomu, že v televízii pravidelne vidieť prezidentku či premiéra s rúškom, je pre verejnosť zakrývanie si tváre dnes úplne bežná vec. Dokonca, ak teraz nejaký politik príde na tlačovku bez rúška, okamžite za to čelí kritike. Takéto poctivé nosenie rúška nie je samozrejmosťou ani v zahraničí.

V takejto kríze je dôležité, ak známi ľudia udávajú pozitívne trendy a ostatní sa k nim potom sami pripoja, hovorí Kolesárová.

„Veľkú zásluhu na tom majú aj redaktori a moderátori s rúškami v televíziach. Ja žijem na dedine na východe a všetci u nás nosia rúška. Ešte pred týždňom by som tomu neuverila,“ hovorí Kolesárová.

