Na Kramároch triedia pacientov pred vstupom do budovy

V nemocnici je najviac hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19.

19. mar 2020 o 17:50 TASR

BRATISLAVA. V Nemocnici akademika Ladislava Dérera na bratislavských Kramároch, ktorá je súčasťou Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB), realizujú triedenie pacientov v unimobunkách pred nemocnicou.

Toto opatrenie v súvislosti s novým koronavírusom UNB prijala v súlade s usmerneniami hlavného hygienika SR Jána Mikasa. Informovala o tom hovorkyňa UNB Eva Kliská.

Najviac pacientov s COVID-19

Podľa jej slov ide o to, aby sa pacienti s podozrením na nový koronavírus, ktorí prichádzajú na Kliniku infektológie a geografickej medicíny na bratislavských Kramároch, kde je najviac hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 a tiež tam na vyšetrenie prichádzajú ľudia z celého Slovenska, nemiešali s inými pacientmi infekčnej kliniky.

Tá je oddelená od hlavnej budovy nemocnice na Kramároch. Už druhý deň klinika realizuje takzvané kontajnerové triedenie.

"Triáž sme zabezpečili umiestnením dvoch unimobuniek pred budovu infekčnej kliniky, kde osoba podozrivá na COVID-19 najskôr vyplní protokol a odpovie na otázky lekárovi, ktorý je oblečený v špeciálnom ochrannom obleku. Lekár podozrivej osobe odovzdá vrecúško, v ktorom sa nachádza odberový set, a pošle ju do ďalšej unimobunky, kde jej lekár so sestrou odoberú vzorky, ktoré budú zaslané do Národného referenčného centra," priblížila lekárka z infekčnej kliniky na Kramároch Alena Koščálová.

Očakáva sa nárast pozitívne testovaných

Ak osoba vykazuje príznaky ochorenia COVID-19, cíti sa zle a má pozitívnu cestovateľskú anamnézu, určenými zónami prejde do špeciálnej ambulancie infekčného pavilónu, v ktorej pokračuje vyšetrenie. Podľa závažnosti zdravotného stavu môže byť pacient hospitalizovaný.

Ak osoba podozrivá na COVID-19 nemá žiadne príznaky ochorenia a cíti sa zdravotne v poriadku, zdravotníci ju po odobratí vzoriek poučia a pošlú domov, kde čaká na výsledky testovania v domácej karanténe.

"Ďalším preventívnym opatrením, ktoré sme pre nemocnicu na Kramároch pripravili, je stan pre udalosti s hromadným postihnutím osôb. Vzhľadom na aktuálnu situáciu predpokladáme, že počet osôb s podozrením na COVID-19 sa bude postupne zvyšovať. Zariadenie bude slúžiť na vyšetrovanie týchto osôb ako rozšírenie kapacít ambulantnej činnosti na klinike infektológie na Kramároch," povedal námestník pre zdravotnú starostlivosť nemocnice Alexander Mayer.

Denne vyšetria priemerne 50 pacientov

V Nemocnici akademika Ladislava Dérera na Kramároch denne vyšetria priemerne 50 pacientov, ktorým odoberajú vzorky.

Do odberov postupne zapájajú aj lekárov absolventov, ktorých poučili o tom, ako realizovať odbery, ako používať špeciálne osobné ochranné prostriedky, a tiež ich oboznámili so všetkými bezpečnostnými opatreniami a nariadeniami hlavného hygienika SR.

Presunuté neurgentné operácie

Vo všetkých nemocniciach UNB naďalej platí zákaz návštev, poskytujú iba neodkladnú zdravotnú starostlivosť a všetky neurgentné plánované operačné výkony boli zrušené či presunuté.

Všetci zamestnanci pri vstupe do budovy dostávajú ochranné osobné prostriedky, bez ktorých sa v nemocnici nemôžu pohybovať, a na pracoviskách im každý deň merajú teplotu. Pacientov vpúšťajú do nemocnice len s nasadeným ochranným rúškom.

Kliská doplnila, že na jednotlivých pracoviskách kliník a oddelení nemocnica zamestnancom dopĺňa ochranné a dezinfekčné prostriedky a zamestnancov tiež opakovane poučili o tom, ako postupovať v prípade osoby s podozrením na ochorenie COVID-19.

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.