Pred nemocnicami pribúdajú stany, lietadlo priviezlo nové rúška a rýchlotesty (fotogaléria)

Na Slovensku máme 123 potvrdených prípadov.

19. mar 2020 o 18:58 TASR, Stanislava Ivánková

Na Slovensku pribudlo vo štvrtok 19 nových prípadov nákazy koronavírusom, celkový počet evidovaných prípadov ochorenia COVID-19 teda stúpol na 123.

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach zriadila pred vstupom do nemocnice dva kontrolné stany pre pacientov prichádzajúcich do nemocnice a ďalší pre zdravotnícky personál.

Na bratislavskom letisku Milana Rastislava Štefánika vo štvrtok popoludní pristálo lietadlo so zdravotníckym materiálom z Číny. Na palube lietadla priviezli milión jednorazových ochranných rúšok a viac ako 100-tisíc testov na rýchle detekovanie ochorenia COVID-19.

Počas mimoriadnej situácie uzavreli aj detské ihriská v Nitre.

Na piatkovú ustanovujúcu schôdzu Národnej rady budú mať prístup len poslanci, poverení zamestnanci parlamentu a členovia vlády.

Kancelária Národnej rady vzhľadom na mimoriadnu situáciu pre výskyt nového koronavírusu žiada občanov, aby ostali doma. Schôdzu môžu sledovať prostredníctvom priamych prenosov.