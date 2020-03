Dobré ráno: Plošné testy odmietame. Čo majú robiť ľudia, ktorí sa boja?

Slovensko má 123 prípadov nákazy.

20. mar 2020 o 0:00 Nikola Bajánová, Ján Krempaský

Vypočujte si podcast

Už týždeň platia na Slovensku sprísnené opatrenia, zatvorené sú všetky školy, letiská aj hranice, dopravcovia zrušili medzinárodné spoje, nekonajú sa ani spoločenské podujatia, od pondelka je zatvorená aj väčšina obchodov a výrobu prerušia všetky automobilky.

Od oznámenia prvého prípadu ubehli dva týždne a počet nakazených prekonal 120.

Na Slovensko medzičasom priviezli milión rúšok z Číny a viac ako stotisíc rýchlotestov.

Na čo budú a ako to vôbec s testovaním ľudí na Slovensku vyzerá? Nikola Bajánová sa pýtala Jána Krempaského.

Krátky prehľad správ

Vláda Petra Pellegriniho dnes podá demisiu. Novú vládu na čele s Igorom Matovičom vymenuje prezidentka Zuzana Čaputová už zajtra. Podľa Pellegriniho dostane nová vláda od končiaceho kabinetu plne funkčný štát, avšak pre situáciu okolo nového koronavírusu v ťažkom čase.

Senát Najvyššieho súdu nezobral sudkyňu Zuzanu Maruniakovú do väzby. Podľa špeciálnej prokurátorky chce Maruniaková spolupracovať s políciou, avšak naďalej popiera, že by skutok spáchala, a vypovedá, že bola pod veľkým tlakom bývalej štátnej tajomníčky Moniky Jankovskej. Maruniaková mala sprostredkovane cez Jankovskú prijať úplatok od Mariana Kočnera za rozhodnutie v jednej zo sporných zmeniek TV Markíza. Väzobne nebudú stíhať ani podnikateľa Ladislava Mojžiša, obvineného z podplácania.

Dôvodom úmrtia 84-ročnej seniorky, ktorá bola pozitívne testovaná na nový koronavírus, bol s vysokou pravdepodobnosťou masívny infarkt myokardu. Po výsledkoch pitvy o tom vo štvrtok informoval Pellegrini.

Monacké knieža Albert II. mal pozitívny test na nový typ koronavírusu SARS-CoV-2. Podľa vyhlásenia paláca zdravotný stav 62-ročného kniežaťa "nie je dôvodom na obavy". Hlava tohto mestského štátu bude v izolácii a ostáva pracovať zo svojho súkromného traktu v kráľovskom paláci.

Obchodné siete Lidl a Kaufland umožňujú seniorom prednostné nakupovanie, a to v čase od 13.00 do 14.30. Billa vyhradila pre seniorov ranný čas od 8.00 do 9.00 hod. Reťazce žiadajú ostatných zákazníkov, aby si na svoj nákup vyberali iné časy, a dbali aj na zdravie starších.

Odporúčanie

Mnohí z nás sú v tieto dni úplne alebo aspoň čiastočne zavretí doma na home officoch a preto mnohí z nás vieme, aké ťažké je sústrediť sa, keď sú po ruke streamovacie služby, možno hry, možno milión iných prokrastinačných pascí. Ako na efektívnu prácu, radia kolegyne zo SME ženy v článku Šesť zásad, ako efektívne pracovať z domu a nezblázniť sa.

