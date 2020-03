Zo zahraničia sa zatiaľ vrátilo 1 059 Slovákov

Za hranicami je stále 2 085 žiadateľov o návrat do vlasti.

20. mar 2020 o 15:48 SITA

BRATISLAVA. Zo zahraničia sa na Slovensko vrátilo 1 059 ľudí.

Ako informoval vedúci tlačového oddelenia ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Tomaga, započítaní sú v tom aj občania, ktorí sa v piatok večer vrátia letecky z Londýna.

Vyše dvetisíc žiadateľov v zahraničí

Viac ako 1 000 Slovákov prišlo domov individuálne, teda vlastnými autami či inými dopravnými prostriedkami. Za hranicami je podľa Tomagu stále 2 085 žiadateľov o návrat do vlasti.

„Najviac záujemcov o repatriáciu je v Spojenom kráľovstve 830 a v Spojených štátoch amerických takmer 240. Vysoký záujem je aj v Madride 160, v Rakúsku 132 či v Berlíne viac ako 100.

Okolo 50 žiadateľov o repatriáciu sa hlási v krajinách ako Portugalsko, Mexiko, Nórsko či Kanada,“ informuje Tomaga.

Prichádzajú najmä autobusy

Podľa údajov rezortu diplomacie už na Slovensko pricestovali ľudia z Tirolska, Maďarska či Prahy. V spolupráci s Českom a Maďarskom prepravili záujemcov z Maroka a Kanárskych ostrovov.

„Dnes, respektíve zajtra, by mal prísť autobus z Ríma, rovnako autobus s 24 našimi občanmi zo Slovinska a Chorvátska. Zajtra by mala do Nemecka priletieť skupina 8 slovenských občanov z Dominikánskej republiky, ktorí boli repatriovaní špeciálnym nemeckým letom. Nasledovať bude ich doprava na Slovensko,“ informuje Tomaga s tým, že v nedeľu očakávajú príchod troch autobusov z Británie a ďalších troch autobusov z Holandska.

Let zo Spojených štátov amerických je zatiaľ v procese príprav.

Výzva na priblíženie sa k hraniciam

Ministerstvo vyzýva občanov, aby využívali elektronickú komunikáciu, keďže telefonické linky sú preťažené.

„Stále platí, že vzhľadom na vysoký záujem našich občanov vyzývame, aby sa v maximálnej možnej miere snažili priblížiť k SR. Aj preto na našom webe pravidelne aktualizujeme priechodnosť jednotlivých hraníc,“ informuje Tomaga.

Prednosť majú deti a študenti

Rezort diplomacie upozorňuje, že pri preprave Slovákov do vlasti majú prednosť tehotné ženy, maloletí, občania vyslaní do zahraničia za prácou a študenti slovenských univerzít.

„Opakujeme a zdôrazňujeme, že ak niekto pricestuje na Slovensko s našou pomocou, musí bez výnimky absolvovať povinnú karanténu v zariadeniach rezortu vnútra. Je zarážajúce, že niektorí občania hľadajú, aj prostredníctvom médií, spôsoby ako povinnú karanténu spochybniť. Nie, momentálne naozaj nie je čas na takéto vyjednávanie, nakoľko situácia je vážna,“ dodáva vedúci tlačového odboru.

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.