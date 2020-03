Vládu viac zaujímali voľby. Prečo kupujeme predražené rúška na poslednú chvíľu?

Respirátory sú trikrát drahšie ako v Česku.

20. mar 2020 o 21:40 Roman Cuprik

BRATISLAVA. Kým v lekárňach nedostatok rúšok pociťovali už koncom januára, vláda Petra Pellegriniho začala tento spotrebný zdravotnícky materiál riešiť až o mesiac neskôr.

Sústredila sa skôr na kontrolu na letiskách a nákup diagnostických prístrojov, pretože vzorky podozrivých pacientov muselo Slovensko posielať do zahraničia. Navyše Pellegrini nevidel zmysel v tom, aby bežní občania tieto rúška nosili, skôr chcel zabezpečiť štátne nemocnice a ďalšie zariadenia. „Nerobme paniku, že musí päť miliónov ľudí behať s rúškami po krajine,“ povedal ešte 5. marca Pellegrini.

Dnes prezentuje ako úspech to, že sa Slovensku vôbec podarilo nejaké rúška kúpiť hoci za niekoľkonásobne vyššiu cenu než pred krízou.

Predražené nákupy sa týkajú aj respirátorov. Tie nakúpili slovenské Štátne hmotné rezervy o tretinu drahšie ako Česi a to už po vypuknutí krízy, upozornila Tranasparency International.

Na svojej poslednej tlačovej konferencii šéf štátnych rezerv Kajetán Kičura preniesol zodpovednosť za vzniknutú situáciu na vládu. Tvrdil, že materiál nakupovať mohol až po tom, čo vláda vydala uznesenie na doplnenie zásob. To sa udialo 27. februára, o týždeň neskôr ako napríklad v Nemecku.

„Ja osobne som osem rokov najviac strašil tým, že príde pandemická chrípka,“ vyhlásil k tejto téme Kičura a sťažoval sa, že ho doteraz na zasadnutiach komisií k tejto téme nikto nebral vážne.

Lekári sa sťažovali

Až do polovice februára bol nový koronavírus skôr témou pre zahraničné spravodajstvo a slovenskí politici sa sústredili na predvolebnú kampaň než prípravu na možnú krízu.

Prvé opatrenia vláda urobila koncom januára, keď sa naplánovali cvičenia na bratislavskom letisku, hraničných priechodoch a nemocniciach. Zároveň zriadili telefónnu linku pre občanov.

Problémom bolo aj to, že vzorky ľudí podozrivých na vírus Covid-19 posielali na analýzu do Nemecka. Ministerstvo zdravotníctva vedené premiérom Pellegrinim preto muselo rýchlo novú techniku kúpiť a prvé vzorky sa na Slovensku začali testovať od 3. februára. Stále však nešlo o opatrenia, ktoré by vybavili občanov rúškami alebo pripravili nemocnice a polikliniky na prílev pacientov, ktorí sú vysoko nákazliví aj pre ošetrujúcich lekárov.

Vláda na svojich zasadnutiach riešila najmä predvolebné témy ako odmietnutie Istanbulského dohovoru alebo 13. dôchodok, ktorý tesne pred voľbami v skrátenom konaní navrhol Smer.

Rúška, respirátory a ďalší materiál sa dokonca zo Slovenska vyvážali na pomoc Číne, ktorá podľa agentúry AP vyrába polovicu svetovej produkcie chirurgických masiek a sama v tom čase nestačila pokrývať svoj vnútorný dopyt.

Nešlo však o vládny obchod, bola to súkromná iniciatíva slovenského podnikateľa s vínom Eduarda Šeba, ktorý vtedy po Európe skúpil zhruba 70 ton rúšok a ochranných odevov a za 30 miliónov eur ich predal do Číny. Tvrdil, že na tom obchode nezarobil a skôr šlo o pomoc krajine.

Materiálne takto Číne pomohla v priebehu februára aj česká vláda.

Nevedeli, čo potrebujú

Prvé takéto kroky na vybavenie nemocníc zo strany slovenskej vlády prišli po tom, ako sa vírus začala masívne šíriť v Taliansku, čo vyústilo do izolácie asi 50-tisíc ľudí na severe Talianska.

Navyše na Pellegriniho tlačila aj Slovenská lekárska komora, ktorá lobovala za väčšiu ochranu lekárov pri hroziacej kríze.

Až dva dni pred voľbami vláda 27. februára zasadla a uložila ministerstvu zdravotníctva a štátnym rezervám, aby doplnili zásoby. Pre porovnanie ten istý krok urobila francúzska vláda už 23. februára.

Nájsť dodávateľov bol problém a o týždeň neskôr 3. marca vláda umožnila nakupovať tento materiál bez riadnej súťaže a postupovať priamym rokovacím konaním.

Takýto pomalý postup vysvetľoval Kičura aj tým, že najprv si museli ujasniť, aké ochranné pomôcky potrebujú. Rúško síce poskytuje nositeľovi nejakú ochranu, ale slúži najmä na to, aby nakazený neohrozoval ostatných. Pre lekárov bolo dôležitejšie zabezpečiť respirátory, ktoré sú na rozdiel od obyčajného rúška navrhnuté tak, aby garantovali bezpečné utesnenie medzi tvárou a respirátorom.

„Táto požiadavka prišla až vtedy, keď sa vedelo, aký prostriedok konkrétne dokáže chrániť tých ľudí a to sú tie známe respirátory FFP3. To sme pred tým nemohli naskladňovať, pretože nikto nevedel, čo konkrétne potrebujeme,“ povedal Kičura.

Predražené nákupy

V situácii, keď celá Európa nakupuje ochranné pomôcky, nebolo pre slovenskú vládu jednoduché zohnať ich za bežnú cenu.

V nedeľu 15. marca premiér Pellegrini napríklad tvrdil, že Slovensko už malo zarezervované dva milióny rúšok na Ukrajine. Podmienkou však podľa neho bola platba v hotovosti.

„Už sme pripravovali hotovosť 1,2 milióna eur v kufri, aby sme sadli do vládneho špeciálu a jednoducho po ne išli. Prišiel tam priekupník z Nemecka, ktorý to celé preplatil a kúpil,“ povedal Pellegrini.

Kičura upozornil, že viaceré krajiny zaviedli embargá na vývoz zdravotníckych pomôcok, čo im prekazilo dohodnuté nákupy.

„Všetko je to len off record, napríklad vám niekto pošle sms správu, že Česi nám to nepustia, Nemci nám to nepustia, Čína len na vládnej úrovni,“ povedal Kičura.

Nakoniec rúška zohnali napríklad od odevnej firmy Zornica Banko Fashion, ale aj od neznámych firiem A-testing, Lacrop či Green Day, ktoré ich predali za niekoľkonásobne vyššiu cenu. Podobne to bolo aj s respirátormi

Do Česka v piatok podľa Transparency Intrantional z Číny dorazilo 1,1 milióna respirátorov za tri milióny dolárov. Jeden respirátor FFP2 vyjde Česko na 68 českých korún, čo je asi 2,5 eura.

Slovensko naopak stále čaká na dodávku 600-tisíc respirátorov FFP2 od firmy Lacorp za viac ako trojnásobok českej ceny – 8,74 eura bez DPH za kus. Slovensko tak môže len za nákup tohto druhu respirátorov zaplatiť v porovnaní s Českom až o 3,7 milióna eur viac, upozornila mimovládka.

Na otázku denník SME, či nedošlo v tomto prípade k zlyhaniu kompetentných ľudí, ani Úrad vlády, ani Štátne hmotné rezervy neodpovedali.

Vzhľadom na podozrenia okolo nákupov by však na tieto otázky mali vedieť odpovedať, upozorňuje Transprarency.

„Je možné, že pri aktuálnej kritike Kičurovho úradu mu sem-tam niekto aj naozaj ukrivdí. Kritické otázky novinárov a verejnosti sú však vzhľadom na zjavné podcenenie situácie, ako aj Kičurovo doterajšie pôsobenie v úrade, plne namieste,“ píše mimovládka.

