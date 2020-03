Vallo a Droba vyzvali na masívnsjšie testovanie na COVID-19

Ide o udržanie chodu kľúčových služieb pre obyvateľov a ochranu najzraniteľnejších.

20. mar 2020 o 18:32 TASR

BRATISLAVA. Ak chceme naďalej udržať chod kľúčových služieb pre svojich obyvateľov, potrebujeme výrazne zvýšiť možnosť testovania na ochorenie COVID-19, ktoré spôsobuje nový koronavírus.

Spoločne to tvrdia primátor Bratislavy Matuš Vallo a predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba, ktorí preto adresovali nastupujúcej vláde Igora Matoviča (OĽaNO) výzvu, aby sa s masívnejším testovaním začalo čo najskôr.

"Tak ako sme podávali pomocnú ruku odchádzajúcej vláde, chceme podať pomocnú ruku aj novej vláde a chceme byť maximálne súčinní pri spomaľovaní šírenia nového koronavírusu. Robíme to od samého začiatku," deklaruje Vallo.

Prístup testov pre kľúčové zložky

Je presvedčený, že aj vďaka opatreniam, ktoré sa urobili na úrovni BSK, hlavného mesta aj bratislavských mestských častí ešte pred tým, než začal konať štát, tak pomohli pri spomaľovaní šírenia nového koronavírusu.

Vallo spoločne s predsedom BSK Drobom však spoločne upozorňujú, že ak má byť naďalej udržaný chod kľúčových služieb pre obyvateľov a majú byť chránené najzraniteľnejšie skupiny ľudí, je nevyhnutné výrazne zvýšiť testovanie na nákazu novým koronavírusom.

"Uvedomujeme si, že nová vláda nastupuje v ťažkej situácii. Je preto dôležité, aby mala čo najlepší obraz o situácii a vedela okamžite reagovať na priority. Medzi ne podľa nás musí jednoznačne patriť masívnejšie testovanie," uviedol Droba.

Spolu s primátorom Bratislavy vyzýva nastupujúcu novú vládu Matoviča a najmä dotknutých ministrov, ktorí sa riešením tejto krízy budú zaoberať, aby Slovensko testovalo v omnoho vyšších počtoch.

Droba a Vallo za najakútnejšiu vnímajú potrebu zabezpečiť rýchlotestovanie pre ľudí z kľúčových zložiek, či už v rámci bezpečnosti, zdravotníctva, sociálnych služieb alebo z krízových štábov.

"Lekári, policajti, hasiči, personál v službách pre seniorov musia mať túto možnosť, aby kľúčové zložky neskolabovali," tvrdia.

Ochrana najzraniteľnejších

Za rovnako dôležité považujú rýchlotestovanie nových klientov v sociálnych zariadeniach pre seniorov, aby ostatní klienti, ktorí sú najzraniteľnejšou skupinou, boli chránení.

Zhodli sa aj na potrebe testovania pre ľudí bez domova, v prípade ktorých neexistuje možnosť domácej karantény, a preto najúčinnejší spôsob, ako zabrániť šíreniu ochorenia, je podľa nich práve rýchlotestovanie.

Rovnako aj zabezpečenie následnej starostlivosti pre tých, u ktorých by sa výskyt potvrdil.

Pellegrini: Plošné testovanie nie je možné

Končiaci premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) vyhlásil po štvrtkovom rokovaní vlády, že žiadna krajina nie je schopná otestovať celú populáciu na ochorenie COVID-19, ktoré spôsobuje nový koronavírus, a ani žiadna krajina tak podľa jeho slov nerobí.

Rozsah testovania podľa Pellegriniho musia zvažovať odborníci a je realizovaný v takej miere, akú požadujú úrady a nemocnice.

"Nemyslím si, že je správne testovať niekoho, kto má len pocit, že by mohol byť ohrozený, a chce dobre spať. Tých setov nie sú desaťtisíce a my nemôžeme plytvať testmi len pre niekoho komfort a nemať ich pre pacientov, ktorí to budú potrebovať," povedal Pellegrini.

Rýchlotesty, ktoré sa priviezli na SR, podľa Pellegriniho nebudú slúžiť na plošné testovanie Slovákov, ale používať sa podľa jasne stanovených pravidiel.

