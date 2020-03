Koronavírus nie je dôvodom na obmedzenie styku s deťmi

Rada pre práva dieťaťa dementovala informáciu od komisárky pre deti Viery Tomanovej.

20. mar 2020 o 19:37 TASR

BRATISLAVA. Výskyt nového koronavírusu nie je dôvodom na obmedzenie styku s deťmi, vyhlásila Rada pre práva dieťaťa.

Dementovala tak informáciu od komisárky pre deti Viery Tomanovej o obmedzení striedavej starostlivosti v čase pandémie ochorenia COVID-19.

Informoval o tom viceprezident a generálny manažér rady Jozef Tinka.

Prípad striedavej starostlivosti

Rada podľa svojich slov konzultovala vzniknutú situáciu s Úradom verejného zdravotníctva SR, na ktorý sa Tomanová vo svojom vyjadrení odvolávala.

Predmetné stanovisko mal úrad poskytnúť pracovníčke komisára pre deti na riešenie iba jedného konkrétneho prípadu v meste Trebišov.

Išlo o odovzdávanie dieťaťa do 300 kilometrov vzdialeného bydliska druhého rodiča, aj to na dobu 14 dní.

"Keby sme tušili, že Úrad komisára pre deti zverejní naše odporúčanie ako všeobecné pre všetkých rodičov, ktorí majú dieťa v striedavej starostlivosti, tak by sme to rázne odmietli. Považujeme to za dezinterpretáciu a zneužitie nášho odporúčania, vydaného pre jeden konkrétny prípad," vysvetlila Jana Hamade v mene hlavného hygienika.

Žiadny zákaz styku

Rada pre práva dieťaťa zdôrazňuje, že zo žiadnych opatrení ústredného krízového štábu nevyplýva zákaz styku medzi najbližšími príbuznými, a Úrad komisára pre deti nie je kompetentný vydávať odporúčania na takéto obmedzenia.

Súvisiaci článok Vydavateľ Nota bene spúšťa krízovú zbierku pre ľudí bez domova Čítajte

"Naopak, považujeme to za navádzanie na marenie súdnych rozhodnutí, čo môže dramaticky zhoršiť situáciu mnohých detí, ktoré aj tak musia často prežívať traumy z rôznych schválností medzi rozhádanými rodičmi," zdôrazňuje rada vo svojom stanovisku.

Rada dopĺňa, že aj samotní rodičia by sa mali v čase krízy stíšiť a nevytvárať dieťaťu stres.

Ten totiž znižuje imunitu, čo môže byť pre dieťa zdravotným rizikom. Rodičom tiež odporúča riadiť sa iba opatreniami, ktoré vydá ústredný krízový štáb.

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.