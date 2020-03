Použité rúška a vreckovky sa majú likvidovať ako bežný komunálny odpad

Neexistujú dôkazy o prenose vírusu pri nechránenom kontakte pri manipulácii s odpadom.

20. mar 2020 o 20:20 TASR

BRATISLAVA. Úrad verejného zdravotníctva SR vydal stanovisko pre samosprávy miest a obci, ktoré žiadali informácie, ako majú pre nový koronavírus nakladať s komunálnym odpadom. O toto stanovisko žiadalo aj mesto Bratislava.

"Nový koronavírus, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, tak ako všetky iné vírusy, žije v bunke živého organizmu. Mimo živej bunky sa nerozmnožuje. Môže určitý čas prežiť na povrchu predmetov kontaminovaných v dôsledku šírenia kvapôčkovou cestou, ale následne, pokiaľ nenájde nového hostiteľa, hynie," vysvetľuje Úrad verejného zdravotníctva.

Nezistil sa prenos vírusu pri nakladaní s odpadom

Poukazuje pritom na najnovšie poznatky, ktoré boli publikované Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) 3. marca ("Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID-19 virus").

Podľa nich neexistujú žiadne dôkazy o prenose vírusu pri nechránenom kontakte ľudí pri manipulácii s odpadom zo zdravotnej starostlivosti, ktorá je z hľadiska rizikovosti oveľa významnejšia ako pri komunálnom odpade.

"V súčasnosti pripravilo Ministerstvo zdravotníctva SR štandardné postupy v zdravotníctve pre COVID-19, osobitne pre zdravotníkov a osobitne pre pacientov. V odporúčaní pre pacienta nakazeného uvedeným vírusom v domácej liečbe vyplýva nakladať s použitým materiálom (rúška, vreckovky) ako s bežným odpadom, ktorý si nevyžaduje špeciálny postup uskladnenia," spresňuje Úrad verejného zdravotníctva.

Dáva do pozornosti aj webovú stránku www.standardnepostupy.sk/zverejnene-standardy-rozdelenie/.

Použité rúška sú bežný komunálny odpad

Úrad verejného zdravotníctva tvrdí, že pri používaní ochranných pracovných prostriedkov pracovníkov (rúška a rukavice) nie je predpoklad rizika prenosu nákazy pri nakladaní s komunálnym odpadom touto formou.

"Vychádzajúc z týchto skutočností Úradu verejného zdravotníctva SR odporúča likvidovať použité rúška a vreckovky z domácností ako bežný komunálny odpad v zmysle platnej legislatívy v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR a v uvedenej súvislosti odporúča upozorniť verejnosť, aby tento druh odpadu nevhadzovala do nádob určených na separáciu odpadu (papier)," uviedol úrad.

Mesto Bratislava požiadalo v uplynulých dňoch hlavného hygienika SR o stanovisko, ako postupovať pri nakladaní s komunálnymi odpadmi u osôb, ktoré sú v domácej povinnej karanténe v súvislosti so šíriacim sa novým koronavírusom a ochorením COVID-19.

Dôvodom podľa magistrátu je, že súčasná platná právna úprava neupravuje spôsob, ako nakladať s odpadmi počas mimoriadnej situácie.

V karanténe treba odpadky nechať doma 72 hodín

Magistrát informoval, že kým dostane oficiálne vyjadrenie hlavného hygienika SR, žiada ľudí v karanténe, prípadne s podozrením na nákazu, aby sa riadili jej určenými pravidlami, ako narábať s odpadom z domácnosti.

Žiada, aby odpad, ktorý vzniká v domácnosti takýchto ľudí, vkladali do plastového vreca na odpadky a po naplnení ho riadne zviazali.

"Po naplnení vrece s odpadom vložili do druhého vreca, a takto uložený odpad držali doma, kým nie sú známe výsledky testov, alebo kým nebude odpad takto uložený najmenej 72 hodín," uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla.

Až po uplynutí 72 hodín či po oznámení negatívnych výsledkov testov by mali podľa mesta umiestniť odpad do zberných nádob.

"Takýmto nakladaním s potenciálne infekčným odpadom zabránime, aby do kontaktu s ním prišli ďalšie osoby vrátane zamestnancov spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, ktorí zabezpečujú jeho zvoz," podotkol Bubla.

