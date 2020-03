Prezidentka prijala demisiu Pellegriniho vlády

Kabinet vystriedal tretiu vládu Roberta Fica, ktorá odstúpila po protestoch.

20. mar 2020 o 21:13 (aktualizované 20. mar 2020 o 22:09) TASR

BRATISLAVA. Prezidentka SR Zuzana Čaputová prijala v piatok v Prezidentskom paláci z rúk premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) demisiu doterajšej vlády. Nový kabinet Igora Matoviča vymenuje v sobotu.

Čaputová ocenila pozitívne zmeny

Prezidentka sa poďakovala končiacemu vládnemu kabinetu a premiérovi. Ocenila, že v čase, kedy Pellegrini viedol vládu, došlo k viacerým pozitívnym zmenám.

Vyzdvihla schopnosť kabinetu pohotovo reagovať na zdravotnú krízu súvisiacu so šírením nového koronavírusu na Slovensku.

V tejto súvislosti ocenila, že dosluhujúci premiér dokázal nájsť "spoločnú reč" so svojim nástupcom. Prezidentka verí, že k odovzdaniu a prevzatiu moci dôjde politicky kultúrnym a spoločensky civilizovaným spôsobom. "Tak aby dôvera verejnosti voči predstaviteľom štátnej moci neutrpela," povedala.

Chýbali zásadnejšie zmeny

Hlavu štátu mrzí, že sa počas Pellegriniho vlády nepodarilo zabrániť deliacim čiaram v spoločnosti a zneužívaniu spravodlivosti, ktoré je spojené s vysokou mierou nedôvery v justíciu.

Rovnako, že sa nepresadili zásadnejšie zmeny pre prosperitu krajiny, ktoré môžu chýbať pre krízu s koronavírusom.

Korektné vzťahy

Pellegrinimu sa poďakovala za spoluprácu.

"Na záver sa vám chcem poďakovať za to, že sme ako ústavní činitelia mali korektné vzťahy, že som sa na vaše slovo mohla spoľahnúť a že sme vždy komunikovali otvorene a bez postranných úmyslov. Nepovažujem to za samozrejmosť a vážim si to," povedala.

Pellegrini skonštatoval, že bolo pre neho cťou byť súčasťou vlády a viesť ju v dobrých i ťažších časoch. Je rád, že odovzdáva novej vláde krajinu, ktorá je rešpektovaná v zahraničí, dosiahla úspechy, ale má pred sebou aj ďalšie výzvy.

"Každý deň sme pracovali, ako sme vedeli, aby sme pomohli zlepšiť život na Slovensku," poznamenal s tým, že želá všetko dobré novej vláde, Slovensku aj prezidentke.

Hlave štátu poďakoval za dobré vzťahy.

"Chcem vám ako predseda vlády poďakovať za našu, síce krátku, ale konštruktívnu spoluprácu a takisto oceniť, že sa nám podarilo udržať na vysokej úrovni naše vzťahy dvoch najvyšších ústavných činiteľov," uzavrel Pellegrini.

Pellegrini nastúpil po protestoch

Pellegriniho vládu tvorili strany Smer-SD, SNS a Most-Híd. Kabinet vystriedal tretiu vládu Roberta Fica, ktorá odstúpila po protestoch vyvolaných vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Po parlamentných voľbách 2016 vznikol pôvodne kabinet zložený zo štyroch strán, Smeru-SD, SNS, Mosta-Híd a Siete.

Po rozpade Siete si trojlístok rozdelil pozície po strane Radoslava Procházku a vládol až do vynútenej výmeny vlády za tú Pellegriniho.

Pellegriniho vládu tvorili podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši, podpredseda vlády a minister financií Ladislav Kamenický, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná.

Ministrom zahraničných vecí bol Miroslav Lajčák, minister obrany Peter Gajdoš, ministerka vnútra Denisa Saková, minister hospodárstva Peter Žiga, minister dopravy Árpád Érsek, ktorý bol poverený riadením ministerstva životného prostredia, minister spravodlivosti Gábor Gál, minister práce Ján Richter, ministerka školstva Martina Lubyová a ministerkou kultúry bola Ľubica Laššáková.

Pellegrini bol tiež poverený riadením ministerstva zdravotníctva.

Pellegrini by mal v parlamente obsadiť post podpredsedu snemovne. Plénum o tom rozhodne na najbližšej schôdzi parlamentu v utorok.